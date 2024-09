3.div: Kåffa-rekruttene vant endelig igjen – Nordstrand med storseier

Avdeling 3:

FLINT – KFUM 2 2-4 (2-1): KFUM Oslo-rekruttene hadde ikke vunnet siden starten av juni, før de lørdag tok turen til Tønsberg. Etter ti kamper uten seier kom det endelig en tre-poenger for Kåffa 2 og trener Vegard Lund Nes, men den kom ikke uten drama og en fenomenal sluttspurt. Martin Gavey ga Kåffa-rekruttene ledelsen knappe ti minutter før pause, før Martin Engdahl og Andreas Ramstad snudde kampen og ga Flint ledelsen da lagene gikk til pause.

Den ledelsen holdt de på til det gjensto omlag 20 minutter. Da slo Marcus Nguyen inn et godt frispark fra midt på Flints halvdel, som Ersin Kocacenk stanget i mål nede i hjørnet. To minutter før slutt var samme mann på plass etter en corner og blåste ballen opp i krysset etter mye klabb og babb. På overtid kom Martin Gavey seg til dødlinja og la 45 grader ut der Eivind-Luciano Dauto fastsatte sluttresultatet til 2-4. En usedvanlig viktig seier for Kåffa-rekruttene, som vant for første gang siden 3. juni, og med det også tok et langt steg mot ny kontrakt med Mjøndalen 2, Åskollen og Åssiden i de tre neste kampene.

ULLERN – BÆRUM 1-1 (0-1): Bærum var ti poeng bak ledende Nordstrand og ti poeng foran Ullern, som de møtte på CC Vest lørdag. Der tok gjestene ledelsen etter en halvtimes spill, og som vanlig var det avdelingens toppscorer Lasse Bransdal som scoret for Bærum. Bransdal leverte en strålende sålefinte midt inne på Ullerns banehalvdel og satte fart på mot Ullerns 16-meter før han banket inn sesongens 25. mål. Ullern var nære på en utligning da Bærum satte et innlegg i egen stolpe sju-åtte minutter før pause.

Ullern skulle etter pause få sin utligning, da Christian Aagesen fikk drømmetreff ti minutter etter pause. Ullern tok et kort hjørnespark og fant til slutt Aagesen en meter eller to på utsiden av 16-meteren, og med en slags Ronaldo-dupp på skuddet gikk det som en prosjektil rett fram og ned i lengste hjørne. Begge lag skapte sjanser til å avgjøre, men flere mål ble det ikke på CC Vest, og dermed ble det poengdeling mellom tabellnaboene selv om det fortsatt da er ti poeng som skiller dem.

GAMLE OSLO – OPPSAL 3-2 (2-1): Også Oppsal har vært i forferdelig form i det siste, og har ikke vunnet på sju kamper før møtet med opprykksjagende Gamle Oslo i Vallhall. Etter 17 minutter gjorde storscorer Severin Sørlie det verre da han ga Gamle Oslo ledelsen etter en fryktelig tabbe i Oppsal-forsvaret. Kvarteret senere doblet David Tavakoli ledelsen, da han sto helt alene foran mål og styrte inn en retur fra keeper etter at Ivar Furu stanget en corner mot Oppsal-buret.

Mats Brændvang ga Oppsal litt håp med en scoring rett før pause, etter en nydelig chip fra Keba Lamin inn til Brændvang som satte ballen i mål på hel volley. Rett og slett en fantastisk scoring fra Oppsal, som ga fornyet håp inn mot pause. Fem minutter ut i omgangen ble det håpet igjen slukket av toppscorer Sørlie, som satte inn sitt 21. mål for sesongen da han la ballen i en fin bue rundt keeper.

Oppsal skapte spenning helt på tampen av kampen, da Youssef Ibrahim ble lagt i bakken og Mathias Øfsti Bråten scoret sikkert på straffesparket to minutter før slutt. Men nærmere kom ikke Oppsal, til tross for et lite trykk mot Gamle Oslo-målet på tampen. Dermed ble det åtte kamper uten seier for Oppsal, som nærmer seg nedrykksstreken faretruende, mens Gamle Oslo holder kontakten med Nordstrand og Asker.

ÅSKOLLEN – NORDSTRAND 1-5 (1-6): Asker kneppet to poeng innpå Nordstrand forrige runde etter deres poengtap mot Bærum, men borte mot Åskollen var det aldri noen tvil om hvor poengene skulle havne. Allerede etter 30 sekunder scoret nyinnleide Sander Barbosa fra Kåffa og ga Nordstrand ledelsen 1-0, da han utnyttet passivt forsvarsspill fra Åskollen og bredsidet ballen i mål. Amel Muratovic utlignet fem minutter senere etter et skudd som gikk via ryggen til Nordstrand-kaptein Edvard Vestby og i mål.

Tre minutter senere sendte Jonas Nysæter Nordstrand tilbake i ledelsen da han snek seg foran en sovende back på bakerste stolpe. Oliver Midtgård økte til 3-1 like over halvtimen, da han ble spilt igjennom og scoret alene med keeper, før Runar Johnsen la på til 4-1 fem minutter senere og Kasper Krokan til 5-1 fire minutter før pause. Det avgjorde langt på vei kampen, og fem minutter før slutt fastsatte Midtgård sluttresultatet til 6-1 da han slo Åskollens offsidelinje og trillet enkelt ballen i mål alene med keeper. Dermed er det nå fem poeng ned til Asker, før de møter Skeid-rekruttene søndag.

Søndag:

SKEID 2 – ASKER 19.00 (Nordre Åsen)

Mandag:

FRIGG – SARPSBORG 08 19.00 (Tørteberg)

Tabelltoppen: 1) Nordstrand 49, 2) Asker 44, 3) Gamle Oslo 43, 4) Frigg 39, 5) Bærum 39.

Avdeling 5:

LOKOMOTIV OSLO – SKJETTEN 2-1 (1-1): Loket og Skjetten var tabellnaboer på 33 poeng hver før lørdagens møte på Frogner stadion. I sommerværet på Frogner var det gjestene som tok ledelsen etter 17 minutter, da Felician Aas steg til værs og stanget inn en godt slått corner. Da hadde Lokomotiv Oslo også hatt en stor mulighet på corner selv, men halvveis i omgangen utlignet Bjørnar Reiten etter et glimrende forarbeid og ditto innlegg på bakerste stolpe fra Preben Åsland.

Like over timen fikk Reiten en glimrende mulighet til å bli tomålsscorer etter en strålende Loket-kontring, men på bakerste stolpe fikk han ikke nok kraft i avslutningen slik at den ble reddet på streken. Kristian Isaksen scoret hele åtte mål på fire kamper for Loket i august, og ti minutter før slutt var han farlig frempå med et frispark. Fire minutter før slutt ble han matchvinner da han dundret inn et langskudd fra 25 meters hold, og ti minutter på overtid kunne han blitt tomålsscorer, men bommet alene med keeper. Men Loket vant etter over 100 minutters spill, og krøp opp i ryggen på Ready som møter Træff borte søndag.

Søndag:

TRÆFF – READY 14.00 (Reknesbanen)

Øvrige resultater lørdag: Lørenskog-Spelkavik 4-0, Bjørkelangen-Fu/Vo 3-0, KBK2-Skedsmo 4-0.

Tabelltoppen: 1) Træff 48, 2) Lørenskog 45, 3) Bjørkelangen 39, 4) Ready 36, 5) Lokomotiv Oslo 36

