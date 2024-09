Opprykk: Lanserer VIF som medaljekandidat i Eliteserien 2025

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I samarbeid med Fotball. TV presenterer Dagsavisen Obosligamagasinet Opprykk, der vi diskuterer det som rører seg på det nest øverste nivået i Fotball-Norge.

Vålerenga er nå såpass suverene i OBOS-ligaen, at panelet i studio har begynt å se fremover mot Eliteserien etter deres nært forestående opprykk. Spørsmålet nå er om Vålerenga er så gode at de kan gjøre som for eksempel Brann, som tok medalje på direkten etter opprykket fra OBOS-ligaen.

Ellers er panelet imponert over Eirik Bakkes strålende start i Åsane, Brynes opprykksform og Raufoss som har meldt seg på i kampen om kvalifiseringsplassene. I bunn er det like stor spenning som alltid, og som vanlig blir Start, Aalesund og kampen om å unngå nedrykk diskutert.

Les også: Felix Horn Myhre på sin debutreise: - Ullern og VIF var viktige steg (+)