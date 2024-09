Lyn jakter overganger på deadline day: – Håper å få plass noen spillere

BISLETT (Dagsavisen): Det har allerede vært et par lange dager på jobb for sportssjef Glenn Hartmann, før assistenttrener Hartmann var med på 0-0-oppgjøret mot Aalesund søndag. Sportssjefen var ikke videre fornøyd med den kampen, men glad for at kampen ikke var lagt til overgangsvinduets siste dag.

– Det har allerede vært noen lange dager og netter, og vil nok bli langt utpå natta både søndag og mandag. Derfor var det veldig greit at kampen var søndag, slik at vi kunne returnere til den aktive møtevirksomheten utover kvelden og fortsette mandagen. Vi håper nemlig å få på plass noen overganger før vinduet stenger, opplyser Hartmann til Dagsavisen.

Har en kabal å løse

Lyn har hatt en del prøvespillere innom i sommer, både fra utlandet og lavere divisjoner her i Norge. Det har vært snakk om en spiss og en spiller som kan bekle begge rollene på venstresiden av banen.

– De som har vært inne på prøvespill inngår i den kabalen vi prøver å få løst opp i løpet av mandagen. Noen har sett bra ut og noen har ikke sett bra ut i det hele tatt, for å være ærlig. Det er det vi sitter med nå og ser på om vi skal gjøre noe med. Så er det alltids flere parter her, og som regel to klubber involvert, i tillegg til spillerne og alles interesser der, forteller Hartmann og fortsetter:

– Det er i hovedsak de posisjonene der vi har hatt prøvespillere inne vi ser på. Med tanke på de vi har hatt inne, går det litt på hvordan det har fungert, hvordan timingen er for om vi kan signere dem nå kontra om vi kan hente dem senere. I tillegg har vi også helt andre spillere i kikkerten som ikke har vært inne på prøvespill, som vi også er i dialog med, sier Hartmann.

Jacob Hanstad er blant Lyn-spillerne som har imponert mest i år, og er på blokka til flere klubber. (Pål Karstensen)

Sportssjefen ønsker ikke å opplyse om hvem de er i dialog med eller hvor de spiller, men opplyser at en av dem som har vært innom på prøvespill ikke blir hentet.

– Vi hadde blant annet Friggs Ebrima Sawaneh inne på prøvespill her i sommer, og han er en spiller vi har fulgt med på det siste halvannet året. Han tror jeg kunne gjort en ganske god jobb for oss i Lyn, men der kom vi dessverre rett og slett ikke til enighet. Så den overgangen blir det ikke noe av, forteller han.

Jobber med spillere inn

Hartmann tror likevel at det kan bli en travel dag på Kringsjå på overgangsvinduets siste dag for året.

– Vi jobber aktivt med saker og ting. Det gjør vi. Så får vi se hvorvidt de overgangene blir noe av. Som vi har sagt tidligere har vi ikke hastverk med å få inn spillere, da vi er fornøyd med stallen. Så hvis det kommer inn spillere nå er de først og fremst tiltenkt sesongen 2025, sier Hartmann og fortsetter:

– Noen ganger er det en fordel å tjuvstarte litt, og spesielt hvis det dukker opp muligheter nå som vi ønsker å benytte oss av. Det kan skje, selv om ingenting er 100 prosent i boks akkurat nå. Ting må fortsatt falle på plass, men vi jobber absolutt med å få noen inn, bekrefter sportssjefen.

Det kan også bety at det kan forsvinne noen ut av portene, selv om Hartmann ikke ser for seg at mange av dagens tropp forsvinner.

– Det er nok interesse for flere av våre spillere, men det har enda ikke nådd min e-post eller telefon, så det er nok foreløpig på stadiet der agenter forteller spillere at ting kan skje og da er det bare løse rykter. Det er vanskelig å forholde seg til, men samtidig vet hvilke klubber som har hvilke spillere på blokka og da kan det være greit å ha en plan i bakhånd i tilfelle det skulle bli noe mer konkret, forteller han.

Herman Solberg Nilsen er en ettertraktet mann, og her prøver han å komme seg løs fra et par Aalesund-spillere søndag. (Pål Karstensen)

Interesse for Lyns spillere

Heller ikke her ønsker Hartmann å være konkret, men etter det Dagsavisen forstår er det interesse for blant annet Herman Solberg Nilsen.

– Hvorvidt vi er villige til å selge kommer helt an på posisjon, og hva vi har i bakhånd. Hvis det kommer en forespørsel på en spiller i en posisjon som gjør vi blir stående tomme eller blir kraftig svekket vil vi i utgangspunktet svare nei. Men igjen handler det også om økonomi. Kommer det et stort bud fra en stor klubb er man kanskje nødt til å takke ja til det tilbudet likevel, sier sportssjefen og fortsetter:

– Vi er ikke der at vi må selge, sånn at hvis vi ikke har erstatter klar eller at nestemann i køen kan ta steget opp skal det et veldig bra bud til før vi slipper vedkommende. Jeg synes laget per nå er meget bra, så jeg ser ikke for meg at det forsvinner mange spillere ut, og med den troppen vi nå har tror jeg vi kan være med og kjempe om kvalik til opprykk. Og da er vi naturlig nok mer opptatt av å forsterke troppen heller enn å svekke oss, forteller Hartmann og gliser.

Det er interesse for flere av Lyns spillere, men eventuelle overganger vil bare komme i stand om klubben allerede har noen erstattere klare (Pål Karstensen)

Underlaget bekymrer

En overgang han likevel gjerne skulle sett, var overgangen til en bedre gressmatte.

– Det jeg er aller mest bekymret for med tanke på laget akkurat nå er det vi står og ser på akkurat nå, nemlig underlaget. Når banen er såpass ujevn og humpete da vi skriver starten av september er vi bekymret for hvordan den ser ut i midten av oktober. Vi skal spille fire hjemmekamper til her, og hvordan banen ser ut vil naturligvis prege hvilken fotball vi kan spille, sier Hartmann og fortsetter:

– Jeg mener at vi bør og skal slå det Aalesund-laget vi møter, og at vi er et bedre lag enn dem, men på grunn av at gressmatta er slik den er verken tør vi eller evner vi å spille ordentlig fotball dessverre.

– Kampen mot Aalesund var ikke videre severdig, og jeg frykter vel at de neste hjemmekampene heller ikke blir det da banen neppe blir bedre. Vi trives godt på Bislett, og det er det som er vårt hjem, men samtidig er det jo en utfordring at vi ikke kan spille den fotballen vi ønsker å spille. Det er ikke så enkelt utpå gressmatta vi har nå for våre spillere. Det må vi ærlig innrømme, sukker Hartmann før han avslutter intervjuet og fortsetter jobben med å forsterke Lyn-laget.

Lyns baneforhold på Bislett bekymrer sportssjef Glenn Hartmann. Her prøver Jørgen Sjøl å komme på en overlap på utsiden av Anders Bjørntvedt Olsen. (Pål Karstensen)

