3. divisjon: Både Nordstrand og Frigg reddet poeng på overtid, KFUM2 med rundens scoring

Nordstrand er fortsatt serieleder i avdeling 3 der to rene byderbyer endte 3–3. Det ble noen svært innholdsrike kamper.

Avdeling 3

KFUM 2. lag – FRIGG 3–3 (1-0): Her hadde Kåffas rekrutter Frigg på gaffelen, men på overtid kom selvsagt Ulrik Ferrer fri og berget uavgjort for Frigg på Ekeberg lørdag. Men før dette skjedde det mye! KFUM skapte noen store sjanser tidlig der blant andre Martin Gavey sendte en smart lobb i tverrliggeren. Niclas Semmen sendte hjemmelaget i ledelsen sju minutter før pause da han sendte et presist innlegg fra venstre flatt inn i mål. Jonas Lange Hjorth sendte laget opp i 2–0 ledelse tre minutter etter hvilen da han vant ballen på 25 meter, gikk sjøl og satte ballen via stanga og inn. Det ble startskuddet på en morsom omgang. KFUM-spiss Mame Mor Ndiaye tråklet seg gjennom hele feltet og skulle bare sette ballen i mål da han ble blokkert i siste sekund. Der burde det stått 3-0! Stian Barana reduserte for Frigg etter en drøy time på en markkryper fra 18 meter. men Remi-André Svindland, som kom inn som innbytter i fredagens A-lagsseier over Lillesøm, sørget for 3–1 ledelse bare to minutter etter Friggs redusering. Et frispark skrått ut på 20 meter satte han rett i bortre vinkel! Fem minutter senere startet Ulrik Ferrer sin langspurt ved å sette inn Friggs andre redusering. Den var heldig. Det var kaos i KFUM-feltet da en klarering traff Ferrer i hofta og spratt i mål. Niclas Semmen kom alene med den nye Frigg-keeperen Are Helle Mårdalen. Han spilte sin første kamp for A-laget og var nede og reddet Semmens skudd. Tre minutter på overtid kom utligningen. KFUMs målscorer Svindland ble skadet i en takling og måtte hjelpes av banen, men fikk ikke frispark. Ebrima Sawaneh ble spilt opp, fosset fremover og serverte Ulrik Ferrer til venstre i feltet som trillet ballen inn bak Kåffa-keeper William Da Rocha. En festlig kamp i varmen på Ekeberg der de fleste spillerne lå rett ut etter kampslutt.

BÆRUM – NORDSTRAND 3–3 (2-0): Det så ut som hjemmelaget skulle styre dette i havn etter at de ledet 3–1 da tolv minutter gjensto. Nordstrand så litt handlingslammet ut i varmen ute ved sjøkanten i Sandvika lørdag ettermiddag. Omar Markovic og Lasse Bransdal scoret Bærums mål etter 16 og 24 minutter. Først da timen var passert lyktes Nordstrand foran mål da Oliver Midtgård reduserte. Et hardt innlegg fra venstre bredsidet han i mål. Almin Dalcic økte til 3–1 til Bærum kvarteret før slutt på en heading, men Nordstrand hadde skapt sjanser og ga aldri opp. Oliver Midtgård nettet igjen på en frekkis av et frispark før Ari Bewianberg fikk presset inn utligningen fire minutter på overtid. Da dommer blåste av kokte det over for flere av spillerne i Bærum. Les om detaljene i kampen og reaksjoner i Dagsavisens referat her.

ASKER – ULLERN 1–0 (0-0): Ettmålsseieren på Føyka var viktig for Asker som dermed tok innpå to poeng på Nordstrand i tetkampen. De var tett og jevnt i varmen. Kristoffer Syvertsen var nær å gi Asker ledelsen rett før pause, men fikk ikke kraft nok i avslutningen. Begge lag hadde brukbare sjanser. Seiersmålet kom etter 69 minutter og var av det heldige slaget. Et langskudd fra Roman Fazi traff en Ullern-spiller i leggen, ballen smalt i stolpen og på returen kom Magnus Magnetun Bækken stormende og satte ballen hardt i mål. Han hadde vært på banen i åtte minutter. På overtid burde Asker doblet ledelsen da Eskild Fredriksen rykket seg helt fri, men Ullern-keeper Jesper Nesbakk Wold fikk blokkert. Rødkledde Ullern sendte mange mann opp, men kom ikke til store sjanser i de fire tilleggsminuttene.

SKEID 2. lag – GAMLE OSLO 3–3 (2-2): Det var mye prestisje i lufta på Nordre Åsen søndag. Kampen startet med et smell da Gamle Oslos John Valstad skjøt i tverrliggeren etter tre minutter. Skeid svarte med store sjanser før en keepertabbe førte til 0–1. Et langskudd fra Nicklas Raaholt mistet keeper i mål før Fitim Azemi doblet den ledelsen fire minutter senere på en fin heading. Gustav Severinsen reduserte kjapt for Skeid-rekruttene, muligens etter en ny keepertabbe før Noah Fjellestad sørget for uavgjort rett før pause. Så sendte Eduard Hjelde Skeid i ledelsen for første gang i kampen på et frekt frispark sju minutter etter hvilen, men Zike Sereba scoret Gamle Oslos tredje ti minutter senere på en keeperretur. Skeids Bamba satte ballen i tverrliggeren i en heseblesende forestilling. Les om detaljene i denne kampen og reaksjoner i Dagsavisens referat her.

SARPSBORG 08 2. lag – OPPSAL 2–1 (0-1): Det ble en hendelsesrik og underholdende kamp i Østfoldhallen søndag. Oppsal var mer på hugget etter fem tap på de seks siste kampene. Og det var Oppsal som tok ledelsen etter en drøy halvtime da Mats Brændvang avsluttet en kanonade mot Sarpsborgs mål. Første skudd gikk i tverrliggeren før Brændvang fikk fanget returen ute i feltet og banket den i mål. Emanuel Kulego utlignet for Sarpsborg sju minutter etter pause. Oppsal var på vei ut, men mistet ballen på 30 meter og da var det åpen vei for Kulego. Seiersmålet kom fem minutter før slutt da Nicolai Skoglund fikk en 80-meterspasning bakfra, dro seg fri og skjøt på hel volley rett i bortre hjørne. Kroneksempel på effektiv fotball!

Øvrige resultater: Åssiden – Flint 1-4, tirsdag: Mjøndalen 2. lag – Åskollen.

Tabelltoppen: Nordstrand 46, Asker 44, Gamle Oslo 40, Frigg 39, Bærum 38.

Avdeling 5

HØDD 2. lag – LOKOMOTIV OSLO 1–2 (0-0): Sterk borteseier av Lokomotivet på Høddvoll lørdag kveld der det meste skjedde i sluttminuttene. Første omgang var jevn med spillemessig overtak fra Lokomotiv Oslo, men sjansemessig var hjemmelaget litt hvassere. Elleve minutter gjensto av ordinær tid da Kristian Isaksen sendte de svartkledde i ledelsen. Det startet med et langt utspill fra tidligere Hødd-keeper Sivert Pieroth som overrumplet Hødd-forsvaret. Den landet hos toppscorer Isaksen som banket ballen i mål fra 16-meteren. Tre minutter før slutt kom 0–2 ved Erlend Knutsen Storseth. Et langt innkast fra høyre endte i to hodedueller og den siste vant Storseth. Seieren var tilsynelatende i boks. Hødd reduserte fire minutter på overtid på et skudd fra elleve meter. Men sluttspurten uteble. Dette var Lokomotiv Oslos første borteseier siden 11. mai. For Hødd-rekruttene var det sjuende tapet på rad.

Mandag 18.30: READY – MOLDE 2. lag.

Øvrige resultater: Spjelkavik – Bjørkelangen 4-3, Skedsmo – Lørenskog 1-2, Skjetten – Træff 2–4. Mandag: Gjelleråsen – Kristiansund 2. lag. Tirsdag: Fu/Vo – Aalesund 2. lag

Tabelltoppen: Træff 48, Lørenskog 42, Bjørkelangen 36, Ready 33, Skjetten 33, Lokomotiv Oslo 33.

---

FAKTA

20. serierunde spilles slik:

AVDELING 3:

Lørdag 7. september: 14.00: Flint – KFUM Oslo 2. lag, 15.00: Ullern – Bærum, Åskollen – Nordstrand, Gamle Oslo – Oppsal.

Søndag 8. september: 14.00: Skeid 2. lag – Asker.

Mandag 9. september: 19.00: Frigg – Sarpsborg 2. lag, Mjøndalen 2. lag – Åssiden.





AVDELING 5:

Lørdag 7. september 15.00: Lokomotiv Oslo – Skjetten.

Søndag 8. september 14.00: Træff – Ready.

---