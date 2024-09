Lyn med årets første målløse oppgjør på Bislett

BISLETT (Dagsavisen): Kontrasten var selvsagt stor til opplevelsen mot Vålerenga øst for elva for en uke siden. Der ble det seks mål og festfotball fra begge lag, her var det hardt arbeid som ikke ga uttelling for noen av lagene.

Lyn tok seriepoeng nummer 30 og er to poeng fra kvalifiseringsplass om opprykk.

Rekdal mot Halvorsen

Med trenertreff mellom Jan Halvor Halvorsen og Kjetil Rekdal var det mye nostalgi i lufta. Da Halvosen spilte sin siste landskamp i Drillos debutkamp mot Mexico i 1990, tilfeldigvis på Bislett, var Rekdal i starten av sin landslagskarriere. Men han var ikke med mot Mexico.

Samtidig har de en fascinerende felles historie som ruvende og populære midtstoppere i Hertha Berlin.

Ingen tid til mimring

Men fotball er presens og det var ikke tid til mimring her. Lyn kom fra det massive oppgjøret mot Vålerenga, mens den relativt ferske Aalesund-treneren hadde tap i de to siste kampene etter en god start etter at han overtok. Begge smilte og lo da kampen var over og de fikk med seg ett poeng hver.

Men det er utfordring å drive et lag i nedrykksstrid, søndag ble det klart at Aalesund hadde solgt spissen sin, Moctar Diop til Lillestrøm.

De trenger som kjent også poeng.

Aalesund best i gang

Men Aalesund kom best i gang på Bislett der det var glovarmt helt til sola gikk ned etter 20 minutters spill. Før det hadde Aalesund pepret Lyn-forsvaret med noen cornere og Lyn-keeper Alexander Pedersen måtte tidlig i aksjon med en god redning på headingen fra Claudio Braga.

Åpningskvarteret var Aalesunds før Lyn kom til farlige avslutninger ved Jacob Hanstad og Anders Bjørntvedt Olsen.

Men derfra og inn til pause ble det dueller på midten og få målsjanser. Lange innkast fra begge lag er det som preget denne omgangen.

Fjorårets eliteserielag lå altså elleve poeng bak Lyn før denne kampen, etter blant annet 0–3 for Lyn på Color Line stadion 15. april.

Ville det skje noe mer etter pause? Det var jo en brukbar kontingent av Aafk-supportere på hovedtribunen.

Ibba Laajab ble takket av i pausen som Lyn-spiller. (Pål Karstensen)

Ibba ble takket av

Pausen benyttet Lyn til å takke av Ibba Lajaab for sin innsats i klubben, han har jo vært med på litt av opprykksdugnaden de siste årene.

Men på banen var det bortelaget som markerte seg mest etter pause.

Fem minutter burde gjestene tatt ledelsen da Even Bydal mistet ballen på vei fremover, innlegget havnet i beina på Janus Seehusen som plutselig var alene med keeper, men han satte ballen utenfor stanga.

Senere var det islandske David Snær Johansson som kunne blitt målscorer da det harde skuddet hans strøk tverrliggeren.

Lyn kom til en halvsjanse ved Mathias Johansen. Men skulle laget virkelig ikke score på Bislett i denne kampen? Det har jo ikke skjedd før i år …

20 minutter før slutt sendte Julius Skaug en flott ball til Anders Bjørntvedt Olsen som løp seg fri, skjøt hardt rett på keeper og satte returen i nettveggen. Et godt forsøk om ikke annet.

På den andre siden var det innbytter Thomas Grøgaard som fikk av gårde en heading, men Lyn-keeperen var på plass.

Salim Laghzaoui, Adrian Berntsen og Andreas Hellum ble satt inn for å sette fart i Lyn, men det hjalp lite.

På overtid av de fem overtidsminuttene fikk Lyn frispark fra 18 meter, men skuddet fra Adrian Berntsen gikk rett i fanget på Aafk-keeper Tor Erik Larsen.

Aalesund satte inn Noah Solskjær fem minutter før slutt, navnet hans blir jo alltid lagt merke til. Vi vet ikke om det er til hans fordel, sportslig sett.

Da er det to ukers landslagspause også for Lyn før de skal møte Sogndal på Fosshaugane søndag 15. september.

---

FAKTA

1. divisjon menn, søndag:

Lyn – Aalesund 0–0

Bislett: Ca. 2200 tilskuere (ikke oppgitt)

Dommer: Mohammad Hafezi, Reinsvoll.

Ingen gule kort.

---

