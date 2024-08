Asp-dobbel holdt ikke til seier for Grorud som berget poeng på overtid

Grorud har hatt en veldig variabel sesong, med for mange uavgjorte og tap til tross for at laget er klart mestscorende i avdelingen. Lørdag tok Andreas Alreks menn turen til Strømmen, som de tapte 3-2 for hjemme på Grorud tidligere i sesongen, og det var et revansjelystent Grorud-lag som kom best i gang.

Allerede etter minuttet spilt ble Willian Pozo-Venta chippet igjennom og kantspilleren avsluttet på direkten, men tidligere Grorud-keeper Magnus Stær-Jensen var fint ute og parerte med en god redning. Grorud holdt imidlertid trykket og ballinnehavet oppe, og fikk sin belønning før ti minutter var spilt.

Avdelingens toppscorer Preben Asp kom seg foran Strømmen-forsvaret etter en glimrende gjennombruddspasning fra Moa Mahnin, og alene med keeper Stær-Jensen gjorde Asp ingen feil og sendte den kontant i nettet. Det var Asps ligamål nummer 17 på hans ligakamp nummer 20 i år.

Utligning etter pause

Etter gjestenes gode start roet det seg mer ned på Strømmen stadion, selv om Grorud hadde ganske god kontroll på kampen og kunnet økt ledelsen med litt større presisjon på den siste halvdelen. Før halvtimen var det svært lite vertene produserte, selv om vertene kom litt mer med inn mot pausen.

Det skjedde imidlertid ikke all verden det siste kvarteret av den første omgangen, selv om Strømmen hevet seg litt etter den første halvtimen. Dermed gikk Grorud inn til pause med en ganske fortjent 1-0-ledelse etter en tidlig scoring av toppscorer Preben Asp.

Der Grorud åpnet den første omgangen sterkt, var det Strømmens tur etter pause. Vertene fikk sin utligning etter bare to-tre minutter da Strømmen tok et kjapt innkast på sin venstreside der de etter hvert fikk lagt inn 45 grader ut i Grorud-boksen. Der får Strømmens Anders Nord stå ganske alene, og hans skudd blir styrt inn i målet av Jonas Bruusgård fra nokså kloss hold.

Strømmen snudde kampen

Like over timen fikk Strømmen en enorm mulighet til å gå opp i ledelsen. Vertene fikk et frispark midt på Grorud banehalvdel, ganske langt ut mot siden. Målscorer Brusgaard slo den inn på bakerste stolpe, der Maximilian Balatoni headet ballen klokkerent i stolpen. Returen ble så reddet på streken av en Grorud-spiller, før Preben Asp skaffet laget frispark og et pusterom etter en gedigen mulighet.

Kvarteret før slutt snudde Strømmen kampen og gikk opp i 2-1, på en måte som vil irritere trener Andreas Alrek grønn. Målet kom etter et langt innkast, der Strømmen vant flere dueller inne i Groruds boks før de fikk sendt avgårde et skudd som gikk i stolpen. På returen kastet Julian Kristengård seg inn og fikk kriget inn ledermålet, etter at Grorud tapte duell etter duell inne i egen boks.

Alrek tok grep umiddelbart etter baklengsmålet med et trippelbytte etterfulgt av et dobbeltbytte minutter senere. Byttene ga imidlertid ingen stor effekt, da Grorud ikke klarte å skape noen store sjanser i sluttminuttene. To minutter før slutt ble vertenes Anders Nord utvist, da han fikk sitt andre gule kort for å spille vekk ballen.

Berget poeng på overtid

Fem minutter ble lagt til av dommeren, og et halvt minutt over tillagt tid klarer Grorud å presse inn utligningsmålet. Grorud pumpet en lang ball inn i boksen, som ble headet inn igjen i feltet. Der er det flere skudd og mye klabb og babb før Preben Asp fikk satt ballen i mål via et par Strømmen-spillere.

Grorud-trener Andreas Alrek skrek på dommeren at det måtte legges til minst to minutter til etter målet, og det fikk han medhold i. Grorud klarte imidlertid ikke å presse inn et seiersmål, slik at det til slutt endte 2-2 på Strømmen i det som til slutt ble en meget dramatisk avslutning på kampen.

Med dagens uavgjort har Grorud nå spilt fire kamper på rad uten seier, siden den smått sensasjonelle kampen mot Kjelsås. Det gjør at Grorud blir liggende på åttendeplass, med 28 poeng på 19 kamper. Neste oppgave for de gule og blå nå er hjemme mot Alta søndag 8. september.

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2 – runde 19

Strømmen – Grorud 2-2 (0-1)

Strømmen stadion

Mål: 0-1 Preben Asp (9.), 1-1 Jonas Brusgaard (48.), 2-1 Julian Kristengård (75.), 2-2 Preben Asp (90.)

Gule kort: Matias Aadnøy, Anders Nord, Strømmen.

Rødt kort: Anders Nord, Strømmen.

Dommer: Magnus Henriksen Tjelle (Norild IL)

Grorud (4-4-2): Lars Martin Kvarekvål – Mathusan Sandrakumar, Mats Andersen, Sebastian Sørlie Henriksen (William Alexander Silfver-Ramage fra 81.), Filip Kristoffersen – Willian Pozo-Venta (Musa Dubois fra 77.), Simen Beck, Moa Mahnin (Tollef Etholm fra 76.), Yasir Sa’Ad (Luka Fajfric fra 81.) – Simen Hammershaug (Didrik Sereba fra 76.), Preben Asp.

---