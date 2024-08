Se hvem som dukket opp på Gamle Oslo-trening: – Han var ikke god nok

I forrige uke hevet nok mange Gamle Oslo-spillere sine øyenbryn da Mathias Pogba plutselig satt i garderoben foran en økt. Mathias Pogba er den eldre broren til langt mer kjente Paul Pogba, som for tiden er utestengt etter en dopingskandale.

Trener Adam Larsen Kwarasey forteller til Dagsavisen at det var midtstopper Erik Stafford som spurte om Pogba kunne være med laget på trening.

– Erik hadde en kompis som han har spilt med i Moss, som kjente Pogba. Han sa at Pogba var i Norge og jobbet med et prosjekt, og jeg sa at det var greit at han var med på trening. Jeg fikk også høre at Pogba vurderte å flytte til Norge og at kona ville bo i Norge, forteller Kwarasey.

Les flere saker om lokalfotballen

– Ikke noe for oss

Broren til Paul Pogba, Mathias, dukket opp på Gamle Oslo-trening forrige uke. (Karl Michael Knudsen / @karlmichaelk)

Mathias Pogba var med på to økter med klubben, men Kwarasey ble på ingen måte blåst av banen av det Pogba viste. Mathias har på langt nær like imponerende fotball-CV som broren Paul, men Mathias har kamper i nederlandske Eredivisie, skotske Premiership og italienske Serie B. I tillegg har han landskamper for Guinea.

– Han kunne jo spille fotball, det så man. Han var ikke dårlig, men han var ikke noe for oss. En amatørklubb som oss kan ikke bruke tid på å hente en som kommer fra et annet land for å spille fotball når han ikke er veldig god. Det hadde blitt rart og feil uansett, sier Kwarasey.

I tillegg til broren Pauls dopingutestengelse, har familien Pogba også vært innblandet i en utpressingssak der Mathias ble siktet og varetektsfengslet i et angivelig forsøk på å presse lillebror Paul for 130 millioner kroner. Franske myndigheter har også innledet en rettssak mot Mathias Pogba og fem andre for anklager om kidnapping. Både Mathias Pogba og de andre involverte nekter skyld i begge sakene.

– Mathias var en fin fyr og en hyggelig person, men ikke god nok for oss. Han er stor og sterk, men ikke veldig mobil. Alt det tekniske var i orden, men han var nok i bedre form da han spilte i Nederland og Italia. Han skilte seg på ingen måte ut, fortsetter treneren.

Les også: Merker alderen som 22-åring: – Vil heller bli en lokalfotballegende (+)

Tror han skjønte det selv

– Ble du overrasket da han dukket opp?

– Nei, jeg var ikke i garderoben da han kom, men spillerne ble nok litt overrasket da broren til Paul Pogba satt i garderoben. Det vil jeg tro, sier Kwarasey lattermildt.

Han forteller at de ikke snakket noe om at Pogba ikke var god nok, men at han tror Pogba selv skjønte at det ikke ble noe mer enn de to øktene.

– Vi snakket ikke noe etter den andre økten, og vi har ikke sett ham siden. Jeg tror han skjønte det selv. Jeg sa tydelig fra at vi ikke var en sånn klubb som kunne hente ham inn. Vi var ikke riktig klubb sånn sett for ham, men det var uansett gøy å ha han med, sier Kwarasey.

Torsdag skrev VG at Pogba også besøkte Ås Fotball, for å snakke om sin erfaring og kompetanse for å utvikle barn og unge fotballspillere.

Les også: Tidligere Eliteserie-spiller med comeback i Union Carl Berner: – Savna det sosiale (+)

Les også: Han har spilt for Kjelsås, Skeid, Vålerenga og Lyn: – Jeg trente med VIF med Lyn-skjerfet i bagen (+)