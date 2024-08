Debutant og baneknep: Det skal bli en historisk Kåffa-høst

EKEBERG (Dagsavisen): 29 poeng er erobret før vi går inn i september, laget har nettopp levert sin største seier på hjemmebane i Eliteserien og laget er fortsatt med i cupen.

– Og høsten vil være en fordel for oss. Dugg i gresset og litt nytt arbeid med banen har hjulpet. Lillestrøm spilte med skuldrene over hue og det kunne vi utnytte, sier Kåffa-kaptein Robin Rasch til Dagsavisen.

Rygget og rygget

Da Johannes Nunez satte inn 2–0 rett før slutt, ble blussene tent blant Profetene (supportererne), resultatet var årets beste på hjemmebane og Nunez kunne fronte laget foran feiringen foran egne supportere.

LSK-fansen var i klart flertall, men måtte slukøret forlate Åråsen med alle beina plantet under nedrykksstreken.

– Det var vanvittig deilig å få denne seieren. Jeg er ikke den raskeste, men da de rygget og rygget fikk jeg jo tid til å sende ballen opp i vinkelen, sier Johannes Nunez i mediesonen.

Det var et vakkert punktum på en vakker kveld.

Ett poeng unna

Hvis man regner med at 30 poeng er det som skal til for å berge ny kontrakt, er KFUM ett poeng unna. Det er ni poeng ned til Lillestrøm.

Robin Rasch, som scoret på sitt første straffespark i seriespillet i år, frydet seg over en kamp der trygghet var et stikkord for dette KFUM-laget. Slik har det ikke sett ut på hjemmebane før i år.

– Vi har jobbet litt med å gjøre banen vår raskere og nå kostes den i stedet for at det blir sladdet. Det skaper mindre friksjon. Når den da også vannes godt og vi får litt sene høstkvelder med dugg, er det en liten faktor som skal hjelpe oss, forklarer han.

Kan bli cupmoro også

For nå vil de utnytte momentum i og med at de ligger der de ligger. Det blir 95 prosent sikkert Eliteseriespill på Ekeberg også i 2025.

Dessuten er laget i kvartfinale i cupen mot Stabæk 6. oktober, hvis de vinner den får de vinneren av Vålerenga – Fredrikstad i en mulig semifinale.

En av dem som kan få med seg alt dette er Amanda Diomande som gjorde et overraskende comeback i norsk fotball, nesten to år etter at han spilte for Odd. Nå er han frigitt fra Toronto i MLS.

Og plutselig var Adama Diomande tilbake i norsk Eliteserie, nå som KFUM-spiller. (Amanda Pedersen Giske /NTB)

Diomandes eventyr

– Det er mye formalia med den amerikanske ligaen for å bli frigitt derfra, men det gikk til slutt og jeg har snust på denne muligheten lenge, sier Adama Diomande i pressesonen. Han ble spilleklar noen timer før kampstart og kom inn de siste 23 minuttene.

– Vi har landets beste sportssjef i Daniel Fredheim Holm, som fikset dette. Diomande har trent med oss i halvannen måned, så vi vet hva vi får. Han har styrke og erfaring og blir en ressurs for oss, sier KFUM-trener Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

Når Diomande ikke trener på Ekeberg, trener han Holmnlia i 4. divisjon som assistenten til Haitam Aleesami.

Det eneste Moesgaard beklager er at det igjen blir to ukers pause til neste KFUM-kamp på grunn av landslagspause.

Nå skal spillerne nyte helgen og neste ukes treninger før de får to morsomme bortekamper på rappen: Viking i Stavanger og Brann i Bergen med fire dagers mellomrom. Men det er fortsatt slik at Kåffa har vært bedre borte enn hjemme i år …

---

FAKTA

Eliteserien menn fredag, 21. runde:

KFUM Oslo – Lillestrøm 2–0 (0–0)

KFUM Arena: 3216 tilskuere.

Mål: 1–0 Robin Rasch (str. 65), 2–0 Johannes Hummelvoll Nuñez (88).

Dommer: Rohit Saggi.

Gult kort: Robin Rasch, KFUM Oslo, Uba Charles, Félix Vá, Frederik Elkær, Lillestrøm.

Rødt kort: Félix Vá (62), Lillestrøm.

KFUM Oslo (3-4-2-1): Emil Ødegaard – Ayoub Aleesami, Momodou Lion Njie, Haitam Aleesami – Dadi Dodou Gaye, Simen Hestnes, Robin Rasch (Teodor Berg Haltvik fra 83.), David Hickson – Sverre Sandal (Remi-André Svindland fra 74.), Obilor Okeke (Adama Diomande fra 65.) – Johannes Hummelvoll Nuñez.

Lillestrøm (4-3-3): Stefan Hagerup – Uba Charles (Eric Larsson fra 84.), Espen Garnås, Sander Moen Foss, Frederik Elkær – Kevin Krygård (Markus Karlsbakk fra 45.), Vebjørn Hoff, Ylldren Ibrahimaj – Félix Vá, Thomas Lehne Olsen (Jabir Abdihakim fra 77.), Gjermund Åsen (Mathis Bolly fra 77.).

---