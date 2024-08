Nordstrand fikk luke etter femte strake seier: – Vi er best i avdelingen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NORDSTRAND ARENA (Dagsavisen): Den meget komfortable 3-0-seieren gjør at Nordstrand nå har en luke på fire poeng ned til Asker med åtte serierunder igjen. I tillegg fikk de revansje for det pinlige 0-1-tapet for Sarpsborg 2 i juni, som er det eneste tapet i år. Men at de nå har sikret noe opprykk vil verken trener Markus Cham eller tomålsscorer og toppscorer Oliver Midtgård ha noe av.

– Jeg skal ta fram spåkula og se. Vent litt. Nei, her var det ingenting, men fire poeng foran smaker godt. Vi er 100 prosent det beste laget i avdelingen, og vinner vi resten rykker vi opp, sier Cham til Dagsavisen med sitt vante glimt.

– Det er fortsatt åtte kamper igjen og vi må ha fokus hver eneste gang. Men dette er en god start på noe bra i høst. Jeg synes vi er det beste laget i avdelingen på en god dag, sier Midtgård.

– Krigekamp

På spørsmål om hva som gjør at det ble 3-0-seier mot Sarpsborg-rekruttene, svarer Cham:

– Hardt arbeid over tid og kvalitetsspillere som gir 100 prosent på trening. Det resulterer i at vi klarer å stå 90 minutter i det med hardt press. Vi er også gode med ball. Det er en kombinasjon av alt, sier Cham og fortsetter.

– Vi må fortsette å ha fokus på trening og ha de samme prinsippene offensivt og defensivt. Så vil resultatene tale for seg selv, legger han til.

Midtgård er stolt over lagets profesjonelle gjennomkjøring i det han mener var en tøff kamp på Niffen.

– Det er en krigekamp fra start til slutt. Selv om motstanderne er tøffe og har noen etterslengere, synes jeg vi spiller bra. Vi gjør det vi skal, sier tomålsscoreren.

Store sjanser tidlig

Nordstrand fikk kampens første sjanse etter fire minutter. Oliver Midtgård brystet en ball til Reda Chikh, som spilte ut venstre til Jonas Nysæter. Han slo inn, men Leander Øy kom ut og bokset. Ballen havnet i beina på Runar Johnsen, men skuddet hans fra 16 meter gikk like utenfor. To minutter senere var Midtgård nære ved da han fikk skutt upresset fra 20 meter, men forsøket snek seg utenfor. Kvarteret var spilt da Nordstrand rullet opp nok et vakkert angrep.

Berger Kisaruko fikk ball ute til høyre og spilte Chikh på 16 meter. Han la igjen til Johnsen som prøvde lykken. Leander Øy i Sarp-buret reddet fint ut til corner. Så roet kampen seg og Sarpsborg kom mer med i kampen, selv om de ikke skapte all verden. Likevel var tidligere Sporting-spiller Nicolai Skoglund et stadig uromoment på topp for gjestene.

To raske scoringer

Men til slutt kom scoringen for hjemmelaget. Chikh dro av sin mann og fant Midtgård, som så ut til å bomme på headingen. Likevel snek ballen seg via matta og i mål.

– Ballen gikk rett i øyet. Det gjorde veldig vondt. Jeg så innlegget og at han foran meg bommet på ballen, også husker jeg ikke mer, sier Midtgård og ler.

To minutter senere sto det 2–0. Ballen spratt litt heldig for Chikh, som vartet opp med en herlig skuddfinte. Så slapp han ut høyre til Otman Khris, som la ballen under Sarpsborg-keeper Øy og i mål. Kun tre minutter etter pause gikk hjemmelaget gikk opp til 3–0. Khris fikk ball ute til venstre i boks og chippet ballen på bakre til Midtgård. På akrobatisk vis tok han ned ballen og hamret den i mål.

– Jeg prøver bare å treffe ballen rent med høyre. Jeg er egentlig litt heldig, sier spissen.

Hyller Midtgård

Etter 3-0-målet roet kampen seg flere hakk. Sarpsborgs første mulighet kom etter timen spilt da Skoglund brøt på 40 meter og fikk gå upresset. Skuddet gikk via Edvard Vestby og til corner, som ble farlig men som ble stanget ut til ny corner. Drøye fem minutter før slutt var hjemmelaget nær 4–0. Ari Bewianberg la igjen til Runar Johnsen, som skjøt fra 15 meter. Øy strakte seg så lang han var og slo ballen ut til corner. Mer skjedde ikke, og dermed endte det 3–0.

Midtgård scoret to nye mål og står nå med 15 mål på 12 kamper. Målene ble scoret mot klubben han ble lånt ut til på høsten i fjor, der han ikke fikk noen kamper for A-laget.

– Han blir utrolig i serieinnspurten, som alle andre. Med han på topp vet vi at vi har en toppspiller som scorer mål. Han er også fantastisk i presspillet og han får med laget når han gjør det. Det er konge å ha han der oppe, sier Cham.

Målene er irrelevant

Midtgård selv sier at et opprykk går 100 prosent foran å vinne toppscorertittelen. I en avdeling der alle topplagene har en spiller som scorer mange mål, er han «bare» nummer fem på listen. Bak Lasse Bransdal (Bærum, 23), Severin Sørlie (Gamle Oslo, 19), Roman Fazi (Asker, 19) og Ulrik Ferrer (Frigg, 17).

Men Midtgård har faktisk best målsnitt av alle med 1,25 per kamp, siden han bare har spilt 12 kamper, mens de fleste andre har spilt 18.

– Å bli toppscorer tenker jeg ikke på. Det er mulig å bli toppscorer, alt er mulig. Men målet er å rykke opp. Hvor mange jeg scorer er irrelevant, avslutter Nordstrands spydspiss.

Kampfakta

Norsk Tipping-ligaen avd. 3 – runde 18

Nordstrand-Sarpsborg 2 3–0 (2–0)

Nordstrand Arena, 130 tilskuere

Mål: 1–0 Oliver Midtgård (33), 2–0 Otman Khris (35), 3–0 Midtgård (48).

Gule kort: Reda Chikh.

Dommer: Karwan Mamhassan (Klemetsrud Idrettslag)

Nordstrand: Jonathan Reiersen – Berger Kisaruko (Kasper Krokan etter 62), Edvard Vestby, Miran Kuci (Herman Paulsrud etter 70) Emanuel Kisaruko – Simen Nygaard (Sander Barbosa etter 60), Runar Johnsen, Reda Chikh (Abdul Basit-Agouda etter 70) – Otman Khris, Oliver Midtgård, Jonas Nysæter.

