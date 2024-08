3. div: Nordstrand fikk luke da Skeid 2 tok viktig seier – Loket slo Ready

Her er kortversjonene av kampene som er spilt i helgens runde i 3. divisjon:

Avdeling 3

OPPSAL – BÆRUM 0-1 (0-0): Ny nedtur for Oppsal på Trasop lørdag der Lasse Bransdal (selvfølgelig) ble matchvinner for Bærum etter en drøy times spill. Bærum fikk frispark på 19 meter og Bransdal tok den passe frekke og satte ballen hardt opp i nærmeste vinkel. Laget hadde også et stolpeskudd og skapte flest sjanser i denne kampen. Oppsal prøvde å svare, men måtte spille de siste 20 minuttene med ti mann etter at Thomas Knutsen fikk sitt andre gule, og dermed rødt kort. Laget hadde en ball i mål, men den scoringen ble annullert for offside. Bærum er med i tetkampen, mens Oppsal blir liggende med sine 20 poeng på en 8. plass på tabellen.

FRIGG – ASKER 3-1 (1-1): Frigg hevet seg igjen og ga opprykkskandidat Asker deres andre tap på rad på Tørteberg lørdag. Noah Risberg sendte Frigg i ledelsen etter 13 minutter og holdt den ledelsen til pause. Aaron Lee Jones utlignet åtte minutter etter pause i en kamp som så helt jevn ut til ti minutter gjensto. Da scoret Karim Bata og Stian Barane med fire minutters mellomrom. Les detaljene om kampen og reaksjoner fra Frigg i Dagsavisens omtale her.

ULLERN – ÅSSIDEN 2-2 (1-1): Bortelaget ledet to ganger på Ullern kunstgress lørdag, men Ullern slo tilbake og reddet ett poeng på overtid. Vegard Holsæther scoret Ullerns første mål tre minutter før pause etter et flott angrep der Holsæther avsluttet fra kort hold. Begge lag hadde store sjanser, men uttelling ble det ikke før på overtid. Ullern fikk en corner fire minutter på overtid, ballen landet hos Peder Udnæs som sendte et ganske svakt skudd flatt midt mot mål. Overraskende nok gikk ballen inn. Åssiden protesterte fordi de mente deres keeper Martin Nagel ble holdt av Ullern-keeper Jesper Nesbakk Wold som hadde gått opp i angrep og stilte seg foran Åssidens keeper. Men ballen trillet i mål også med to andre Åssiden-spillere som sto på streken og ikke klarte å fange ballen.

GAMLE OSLO – KFUM 2.lag (1-0): Inne i Vallhall var det duket for nok et lokaloppgjør, da Gamle Oslo tok i mot Kåffa-rekruttene som ikke har vunnet på de åtte siste. Etter 20 minutter uten store sjanser, dro vertenes Fender Jaquesson Sowe til fra 25 meters hold og klinte den ned i hjørnet bak en William da Rocha som nok burde gjort det bedre på det skuddet. Det var ellers ikke mye Gamle Oslo skapte før pause, da Kåffa-rekruttene forsvarte seg bra. Dermed var det 1-0 til pause.

Kåffa satte inn toppscorer Niclas Semmen til pause, og knappe ti minutter senere banket han ballen i tverrliggeren fra like utenfor 16-meteren. Ungguttene i KFUM-laget klarte lenge å nøytralisere vertene etter pause, men drøye 20 minutter før slutt doblet Fitim Azemi Gamle Oslos ledelse etter bra forarbeid av innbytter Erik Eikeng. Azemi punkterte kampen ti minutter senere, da han utnyttet en grusom forsvarstabbe fra Joachim Prent-Eckbo som spilte ballen rett til Azemi på 16 meter. Det gjør du ikke ustraffet, og dermed ble det 3-0-seier til Gamle Oslo og Kåffa-rekruttenes niende kamp på rad uten seier.

NORDSTRAND – SARPSBORG 2. lag (2-0): Nordstrand har vunnet fire strake etter tapet for Sarpsborg 2 i slutten av juni, og på Niffen presset vertene på fra start. Oliver Midtgård misbrukte to store sjanser tidlig, men ga vertene ledelsen like over halvtimen da han løp seg fri og styrte inn en heading fra Reda Chkihs innlegg. Chikh satte så opp Otman Khris to minutter senere, som trillet inn vertenes andre mål alene med keeper. 2-0 sto seg til pause, før Midtgård scoret sitt andre kun to minutter etter pause, da Khris dempet en ball i bakrom og fant spisskollega Midtgård på bakerste som banket den opp i nettaket.

Etter det hadde Nordstrand full kontroll på oppgjøret, og gjorde som de ønsket. Vertene hadde stort sett ballen resten av omgangen, og skapte et par sjanser, uten at det ble flere mål. 3-0-seieren var lagets femte strake og etter Askers to tap på rad er det nå fire poengs ledelse på tabelltopp for Nordstrand.

ÅSKOLLEN - SKEID 2.lag (0-3): Et skikkelig bunnoppgjør på Glassverket kunstgress mandag, der Skeid-rekruttene måtte vinne for å holde kontakt med Åssiden over streken. Etter en halvtimes tid tok Skeid-rekruttene ledelsen da Ali Qzaibri headet inn et innlegg fra Eduard Hjelde, før Skeid gikk opp i 2-0 et par minutter før pause etter at laget fikk et gunstig brudd høyt i banen. Ballen ble spilt opp på Daniel Lunde som fikk flikket den videre til Muhammad Shahid som var helt alene og kunne bredside ballen i mål.

På overtid fikk Eduard Hjelde seg nok en målgivende, da han slo en lang ball opp i bakrom fra midt på egen banehalvdel. Den falt ned i beina på Daniel Lunde, som riktignok ikke traff all verdens på skuddet, men fra like innenfor Åskollens 16-meter spratt ballen inn til 3-0 som også ble pauseresultatet. Ti minutter etter hvilen økte Qzaibri til 4-0 etter en ball i bakrom som Åskollen ikke klarte å få unna. Vertenes Thomas Torgersen ble utvist 18 minutter før sutt etter å ha klippet ned Ivar Eftedal på vei gjennom, noe som førte til et målskred de siste ti minuttene.

Mohammed Tleimat satte inn 0-5 på en kontring sju minutter før slutt, før samme mann skaffet straffe tre minutter senere. Innbytter Amir Zamani ekspederte den trygt ut i hjørnet, før samme mann fastsatte sluttresultatet til 0-7 minuttet før slutt da han ble chippet igjennom og satte ballen på volley. Dermed har Skeid-rekruttene vunnet tre av de fire siste kampene, og virkelig satt inn en langspurt for å overleve.

Øvrige kamper: Flint - Mjøndalen 2. lag 3-0.

Tabelltoppen: 1) Nordstrand 45, 2) Asker 41, 3) Gamle Oslo 39, 4) Frigg 38, 5) Bærum 37.

Avdeling 5

LOKOMOTIV OSLO - READY 3-1 (1-0): De to eneste Oslolagene i denne avdelingen møttes på Frogner stadion og hjemmelaget fikk en etterlengtet opptur ved å vinne dette derbyet. To frisparkperler fra Kristian Isaksen ble avgjørende. Men før det skjedde det mye. Sondre Holmen nærmest skled inn ledermålet allerede etter tre minutter da han var våkent framme på et langt overlegg fra høyre. Den ledelsen holdt seg til pause. Martin Solli utlignet for Ready tolv minutter etter pause på en retur fra keeper og da var dette en jevn kamp igjen.

Men to flotte dødballer avgjorde denne kampen. Kristian Isaksen tok først et frispark skrått fra venstre etter 73 minutter som han la knallhardt i bortre vinkel. Så gjentok han bedriften fra motsatt side sju minutter senere. Det var et løsere skudd, men ballbuen ar høyere og ballen delte ned i bortre hjørnet. Dermed har Ready to tap på rad og Lokomotivet er nå bare tre poeng bak dem på tabellen. Åtte gule kort ble delt ut i dette prestisjeoppgjøret.

Øvrige resultater: Bjørkelangen - Gjelleråsen 1-1, Kristiansund 2. lag - Spjelkavik 3-2, Lørenskog - Fu/Vo 4-2, Aalesund 2. lag - Skjetten 3-4. Søndag: Molde 2. lag - Skedsmo 2-1. Mandag: Træff - Hødd 2. lag.

Tabelltoppen: 1) Træff 45, 2) Lørenskog 39, 3) Bjørkelangen 36, 4) Skjetten 33, 5) Ready 33, 6) Lokomotiv Oslo 30.

19. serierunde spilles slik:

AVDELING 3:

Lørdag 31. august 13.00: KFUM Oslo 2. lag - Frigg, 14.00: Åssiden - Flint, 15.00: Asker - Ullern, Bærum - Nordstrand.

Søndag 1. september 14.00: Skeid 2. lag - Gamle Oslo.

Mandag 2. september 19.30: Sarpsborg 2. lag - Oppsal.

AVDELING 5:

Lørdag 31. august 18.00: Hødd 2. lag - Lokomotiv Oslo.

Mandag 2. september 18.30: Ready - Molde 2. lag

