Vålerenga vant kampen om Oslo – vendte til 4-2 etter sjokkstart

Like etter timen spilt kolliderte Lyn-keeper Alexander Pedersen og William Sell i egen boks, og Muamer Brajanac tuppet inn 3-2-scoringen i det åpne målet.

Ti minutter før slutt la Jones El-Abdellaoui ballen til rette ved kanten av 16 meteren, før han curlet inn 4-2 i det lengste hjørnet.

– Der syns jeg Vålerenga setter skapet så på plass. I det angrepet viser de kvalitet, ren og skjær kvalitet, sa TV 2-kommentator Simen Stamsø-Møller.

Det sikret hjemmeseier og fortsatt tabelltopp for blåtrøyene. Klubben trøblet i sesongstarten, men har siden vært 1. divisjons klart sterkeste lag. Før runden var de på tabelltopp med sju poengs margin, og 34 av 36 mulige poeng er fasiten på de tolv siste kampene.

Sjokkstart

Før det sjokkerte gjestene hjemmepublikummet i åpningsminuttene.

Et fullsatt stadion på østkanten i Oslo sørget for et kraftig lydtrykk ved kampstart, og i tåkehavet fra blussene på tribunen sendte Christian Borchgrevink ballen i eget nett etter bare to minutter spilt.

Keeper Magnus Sjøeng stormet ut fra mål, og en presset Borchgrevink ordnet 1-0 feil vei.

Kort tid senere måtte Henrik Bjørdal ut med skade, og Vålerenga hadde raskt et vanskelig utgangspunkt å vende på eget gress.

Det skremte ikke vertene, for i det 23. minutt var kampen snudd på hodet. Først sørget Brice Ambina for 1-1 med et vakkert skudd fra 16 meter.

Vendte kampen

To minutter senere vant Carl Lange ballen på Lyns banehalvdel, før han drev inn mot boksen og banket inn 2-1 med en markkryper.

Før halvtimen skulle det også stå 2-2. Etter klabb og babb i Vålerenga-boksen forlenget Mathias Johansen ballen inn i mål til kampens fjerde.

– Hva er det for et osloderby vi er vitne til, utbrøt Stamsø-Møller.

Vålerenga skulle slå tilbake igjen, og etter fullført kamp satt de igjen med tre fortjente poeng.

Lyn er også med i opprykkskampen til Eliteserien. De står med 15 poeng mindre enn rivalen og er blant flere klubber i kampen om kvalikplassene.

---

FAKTA

OBOS-ligaen menn lørdag:

Vålerenga – Lyn 4-2 (2-2)

Intiliey Arena: 16.556 tilskuere (utsolgt)

Mål: 0-1 Christian Borchgrevink (selvmål 3), 1-1 Brice Ambina (22), 2-1 Carl Lange (24), 2-2 Mathias Johansen (28), 3-2 Muamer Brajanac (62), 4-2 Jones El-Abdellaoui (81).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Brice Ambina, Vålerenga, Jan Halvor Halvorsen, Lyn.

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Christian Borchgrevink, Aaron Kiil Olsen, Sebastian Jarl, Vegar Eggen Hedenstad – Henrik Bjørdal (Magnus Riisnæs fra 11.), Brice Ambina, Carl Lange – Jones El-Abdellaoui (Filip Thorvaldsen fra 86.), Muamer Brajanac (Mees Rijks fra 82.), Petter Strand (Elias Hagen fra 82.).

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Jørgen Sjøl, Daniel Schneider, William Sell, Herman Solberg Nilsen – Julius Skaug (Henrik Kristiansen fra 62.), Even Bydal (Malvin Ingebrigtsen fra 74.), Adrian Berntsen (Salim Laghzaoui fra 67.) – Anders Bjørntvedt Olsen, Mathias Johansen (Andreas Hellum fra 74.), Jacob Hanstad (Ole Breistøl fra 67.).

---