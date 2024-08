Vålerenga-børsen: Dansk dynamitt

MAGNUS SJØENG – 4: Kan ikke lastes stort for baklengsmålene. Gjør ellers både gode og ikke fullt så gode ting i løpet av matchen. Slurver litt og er heldig i første omgang når Hedenstad klarerer en redning bak ham på streken.

CHRISTIAN BORCHGREVINK – 3: Får en verst tenkelig start på kampen. Forferdelig tilbakespill som ender i Lyn-scoring før det er spilt to og et halvt minutt. Det er et ekstremt høyt lydnivå fra start av, men pasningen er uansett for dårlig. Vil så gjerne gjøre det godt igjen med en scoring, og er ikke veldig langt unna i siste halvdel av andre omgang.

AARON KIIL OLSEN – 6: Blir slått i flere nøkkeldueller. To av dem skjer like i forkant av Lyn-scoringer. Har også noen unødvendige balltap. Spiller seg veldig opp i andre omgang når han er først på kula i flere viktige dueller.

SEBASTIAN JARL – 5: Starter noe passivt og gjør det enkelt for Jacob Hanstad som får en stor sjanse tidlig i matchen. Er i likhet med Kiil Olsen bedre etter pause.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 7: Enormt viktig involvering foran målet på Adrian Berntsens sjanse. Hindrer at Lyn går opp i 2-0, før han får assist på Ambinas utligning. Slår også innlegget før Brajanac setter inn 3–2.

HENRIK BJØRDAL –: Gikk glipp av derbyet i våres med skade. Tas av etter kun elleve minutter her med ny skade. Brutal nedtur for Obosligaens kanskje beste spiller. For kort tid for vurdering.

FIDEL BRICE AMBINA – 6: Finner veien til krysset og sørger for 1–1 etter 20 minutter. For en måte å score sitt første VIF-mål på! Glimrende avslutning. Er en av VIFs beste i duellene, men får også et gult kort etter en stygg albue.

CARL LANGE – 7: Svært nær å sende VIF tilbake i matchen etter et kvarters spill. Snapper opp ballen fra Lyns Even Bydal og avslutter glimrende når han setter inn 2–1 for VIF. Hans første i VIF-drakt. Har assist på landsmann Brajanac’ scoring.

JONES EL-ABDELLAOUI – 6: Tar litt tid før han blir ordentlig involvert. Kommer seg til flere innlegg, men blir godt passet på av Herman Solberg Nilsen. Kommer seg fri ved flere anledninger, men det lugger på siste tredjedel. Langt fra hans beste kamp, men redder det hele når han finner krysset med venstrefoten nok en gang denne sesongen.

MUAMER BRAJANAC – 6: Ikke veldig markant før pause, men viser sin spisskompetanse i duellspillet foran Lyn-keeper Pedersen og får til slutt pirket inn 3–2.

PETTER STRAND – 6: Får en god sjanse i åpningsminuttet, men bruker for lang tid med ballen og velger å slå inn i feltet i stedet. Starter som venstreving før han tar plass som høyre indreløper. Har assist på El-Abdellaouis scoring.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 6: Har vært henvist til benken de siste kampene, men får en gyllen mulighet når Bjørdal må av med skade. Markerer seg raskt, og setter opp Lange på en god sjanse etter få minutter på banen. Bidrar med stort tempo, raske kombinasjoner og god pasningsfot.

Mees Rijks, Elias Hagen og Filip Thorvaldsen spilte for lite til å bli vurdert.