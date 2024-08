– Hvis jeg kunnet lovet å bli for alltid, skulle jeg gjerne gjort det

Med et slektskap som består av både Moa og Mos Abdellaoui i tillegg til Omar El-Abdellaoui er det klart at du har anlegg for å bli en god fotballspiller. Så har også Jones El-Abdellaoui lenge vært et stortalent, og etter låneoppholdet i Kåffa forrige sesong, har 18-åringen slått ut i full blomst gjennom årets sesong.

– I det siste har det vært helt fantastisk å være Vålerenga-spiller. Laget leverer og livet smiler både på og utenfor banen. Sesongen har gått ekstremt bra for min del, og jeg er nesten litt sjokkert over hvor bra det har gått selv. Jeg har alltid visst at jeg har det i meg, og har nå fått vist det fram etter at jeg har fått tillit fra trenerne over tid. Så det har vært en helt utrolig gøy sesong så langt, sier han på besøk i Trikkeligaen.

Håper å bli noen sesonger

Kantspilleren er nemlig gjest i Vålerenga-spesialen før byderbyet mot Lyn, som blir publisert i sin helhet torsdag morgen, og der snakker han både om årets sesong, hatet mot Lyn, opprykk og nedrykket i fjor og selvsagt om sin egen fremtid. Med så gode prestasjoner er det allerede flere i Vålerenga-miljøet som frykter at de vil miste juvelen i løpet av kort tid, selv om El-Abdellaoui nylig signerte ny kontrakt.

– Hvis jeg kunne lovet å bli i Vålerenga til jeg legger opp, og fotballen var sånn, skulle jeg gjerne gjort det. Men hvis jeg fortsetter sånn som jeg har gjort til nå og fortsetter utviklingen, har jeg også mine mål innen fotballen, og det er å komme meg ut til en av de større ligaene, sier El-Abdellaoui på spørsmål om han kan bli i Vålerenga til han dør.

Jones El-Abdellaoui stortrives med livet om dagen, både på og utenfor banen. (Pål Karstensen)

Det kan han ikke love, men på spørsmålet om VIF-fansen kan få se han i minst noen sesonger til, håper 18-åringen at han kan innfri.

– Noen sesonger håper jeg at vi skal kunne fikse. Alt avhenger selvsagt av fotballen vi spiller, og hvordan jeg leverer på banen. Så vet vi jo at ting kan skje veldig fort i fotballen og vi kan heller ikke legge skjul på at penger er en stor del av fotballen det og. Både for Vålerenga og for meg personlig, så hvis man får et veldig godt tilbud fra utlandet blir det selvsagt vanskelig å si nei, sier El-Abdellaoui og fortsetter:

– Men jeg har ekstremt lyst til å bli med på den reisen her videre, og først nå sikre opprykket med Vålerenga og jeg tror også det er veldig sunt for min egen del å få en sesong i Eliteserien før jeg eventuelt drar ut, forteller unggutten.

Vil bygge opp selvtillit

Selv om han selv ikke har så mye erfaring fra egen karriere, har han nok slekt som kan fortelle om sine erfaringer fra utlandet. I tillegg til at han selvsagt også har snakket en del med spillere som Osame Sahraoui, Odin Thiago Holm og Christos Zafeiris som alle har tatt steget ut de siste årene.

– Man stresser kanskje litt mye som ung gutt og ønsker å komme seg vekk så fort som mulig. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har folk rundt meg som har vært med på den reisen tidligere og vet hvordan alt det fungerer. Det de forteller meg er at jeg bare skal være tålmodig, så skjer alt til sin tid, sier 18-åringen som også er veldig opptatt av at tidspunktet må være riktig også mentalt.

Jones El-Abdellaoui har spilt seg inn på Vålerenga-laget, og starter trolig i oppgjøret mot Lyn lørdag etter at han måtte se årets første byderby fra benken. (Pål Karstensen)

– Det viktigste for min del er at hvis jeg skal dra til utlandet, er det viktig at jeg drar med mest mulig selvtillit. Jeg vil ikke ha en bra sesong i Obosligaen nå, og så et halveis greit år i Eliteserien neste år og så dra. Drar du med bare littegran tvil om deg selv blir det ekstremt vanskelig, så du må dra med mest mulig selvtillit i banken og tenke positivt på det, sier han og fortsetter:

– Uansett hvordan du snur og vender på det vil det bli vanskelig, men hvis du først klarer å etablere deg i Eliteserien tror jeg det også blir litt lettere å takle den overgangen til utlandet. Det er en helt annen treningshverdag og en helt annen mentalitet, der det kan hende du ikke snakker med trenerne på flere måneder. Dermed blir det fort litt deg mot verden når du drar til utlandet, og da er det viktig å bygge deg opp nok selvtillit til å håndtere det. Både fysisk og mentalt, forteller El-Abdellaoui.

Drømmer om Barcelona

I podkasten snakker han om at han har vært Barcelona-gutt hele livet, og om da han med landslaget slo Spania med blant annet Barcelona-spiller Lamine Yamal på laget. Drømmen er derfor engang å spille i La Liga eller i Premier League.

– Fotballmessig er kanskje Premier League på topp, men levemessig er det få byer som slår Barcelona. Jeg og Yamal på hver vår kant der i Barcelona hadde vært noe. Det er de målene jeg har på lengre sikt, også er det viktig også å sette seg kortsiktige mål i tillegg til mer langsikitige mål en kan ha å strekke seg etter og drømme litt om, sier El-Abdellaoui og fortsetter:

– Selv om Barcelona er en fin by, er det ikke Oslo. Oslo er topp, og selv om været nå kanskje ikke er på sitt aller beste, er det veldig lite som slår Oslo på sommeren. Da er Oslo en perfekt by å bo i.

Det gjør også at 18-åringen allerede har en plan om å returnere hjem til Oslo mot slutten av karrieren.

– Jeg har tenkt på det hele tiden, at det hadde vært kult å gjøre litt som Moa gjorde. Stikke til utlandet og heller komme tilbake til Vålerenga på ett eller annet tidspunkt hadde vært veldig kult. Og da kan det bli Vålerenga til jeg dør, eller kanskje Skeid, forteller El-Abdelloui som i likhet med sine fettere startet i Skeid.

Jones El-Abdellaoui var gjest i Trikkeligaen foran sesongens andre Oslo-derby mot Lyn. Her sammen med Haakon Thon (t.v.), Reidar Sollie og Jonas Bucher (t.h.) (Pål Karstensen)

