Offensive Lyn-backer får «frie» tøyler: – Et viktig våpen for oss

I det som forhåpentligvis var Lyns siste kamp på Nadderud, fikk vi se Lyns offensive backer i fri utfoldelse mot Start. Herman Solberg Nilsen bidro med målgivende, mens backkollega Jørgen Sjøl scoret sitt første Lyn-mål i det som endte med nok en poengdeling som hjemmelag på bortebane.

– Jeg har vel høyest odds på laget for å score, da det er mange år siden sist, så det var digg at den kom nå. Vi får håpe at nå som målkontoen er åpnet, så kommer det flere, da jeg må holde tritt med Herman på motsatt back. Jeg kan ikke være noe dårligere enn han, sier Sjøl og smiler.

– Av og til blir du straffet

Gjennom alle årene under Jan Halvor Halvorsen har Lyns backer vært voldsomt offensive, og stått for mange offensive bidrag i form av innlegg, cornere og i det siste også mål. I Lyn pekes det på som en del av grunnen til hvorfor laget scorer så mange mål, og at det bare er Vålerenga som har bedre målforskjell i divisjonen.

– Både jeg og Herman liker å bidra begge veier. Hovedoppgaven vår er å være solide bakover, men begge har vist at vi har offensive kvaliteter som vi også vil utnytte. Da gjelder det bare at vi er i god nok form til at vi orker å løpe begge veier, for det er klart at det blir mange lange løp med en sånn spillestil. Nå er vi begge i så god fysisk form at vi klarer å bidra begge veier, og tør å prøve på det litt uventede også offensivt, forteller Sjøl.

Han står så langt med tre målgivende pluss målet han fikk mot Start, mens Solberg Nilsen fikk målgivende mot Start pluss de to målene han har scoret tidligere i sesongen.

– For oss er de offensive sidebackene våre et viktig våpen i måten vi angriper på. Vi skal tenke offensivt, og den offensive biten har de løst bra hele tiden. At du av og til blir straffet fordi backene er såpass offensive er sånn som skjer, men det handler ikke bare om backene heller. Det handler om hvordan vi forsvarer oss som et lag, og hva som skjer inne i boksen. Det må vi tåle, forteller Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen.

Herman Solberg Nilsen leverte målgivende mot Start, og har allerede rukket å score to mål fra sin back denne sesongen (Pål Karstensen)

– Bare å løpe hjem

Etter at Solberg Nilsen først hadde levert målgivende til Anders Bjørntvedt Olsens 1-1-scoring, kom også Starts 2-1-scoring på den siden Solberg Nilsen forlot. Det førte til en Start-kontring i rommet bak backen som til slutt endte med scoring etter at Jørgen Sjøl på motsatt back tapte en duell inne i feltet.

– Sånn blir det når du velger en taktikk, da er det noe du får og noe du mister. Vi tenker at det er noe vi tjener mer enn vi taper på, så jeg ser ingen grunn til at vi skal endre på det. Enkelte ganger kan det være at motstanderne får kontringer eller mål som de kanskje ikke ville fått om vi hadde hatt mer konservative backer, men mye av grunnen til at vi scorer så mange mål er nettopp deres offensive bidrag. Så det må de bare fortsette med, forteller kaptein William Sell.

Den offensive spillestilen var også en stor del av grunnen til at Jørgen Sjøl valgte å signere for Lyn før sesongen, og allerede fra første oppkjøringskamp så du at Sjøl passet som hånd i hanske i Halvorsens Lyn-plan.

– Som ny må du komme inn i et mønster med nye spillere, kombinasjoner og relasjoner, men jeg synes det sitter bedre og bedre for hver kamp og trening som går. Første halvdel av sesongen spilte jeg som venstreback, før vi gjorde bytte i sommer, og det har fungert bedre etter det. Før spilte jeg i en femmer bak som vingback, og hadde litt friere tøyler offensivt. I Lyn har jeg vokst mye i det defensive, og har kommet i bedre form slik at jeg orker å løpe mer begge veier, forteller Sjøl og fortsetter:

– Vanligvis er vi flinkere til å kontrollere kampene mer enn det vi klarte mot Start, som gjør at vi slipper alle de unødvendige returløpene hvis vi får brudd i mot. Det tar mye energi, og handler bare om at vi er nøyaktige nok og gjør den jobben vi skal. Normalt sett er vi gode på det, men mot Start var vi litt for unøyaktige, og da er det bare å skru på turboen og løpe hjem, avslutter Sjøl og smiler.

Jørgen Sjøl jubler etter scoringen som ga Lyn 2-2 mot Start (Pål Karstensen)

