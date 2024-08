3. divisjon: Nordstrand overtok teten, Ready gikk på hjemmesmell

Her er sammendraget fra den 17. serierunden som strekker seg helt fra lørdag til tirsdag. Saken oppdateres etter tirsdagens kamper.

Avdeling 3

ÅSSIDEN – NORDSTRAND 1–6 (1-1): Det var uavgjort ved pause på Åssiden stadion lørdag, men i løpet av 24 minutter kom ketsjupeffekten for Nordstrand. Etter at Mirak Kuci ga laget ledelsen allerede etter fire minutter på keeperretur etter et frispark, var det hjemmelaget som kunne ledet til pause. Men Nordstrand slapp unna med ett baklengs før det eksploderte etter pause. Reda Chikh, Oliver Midtgård to ganger, Runar Johnsen og Reda Chikh igjen viste nådeløs effektivitet og hamret inn fem scoringer uten at Åssiden maktet å svare. Trener Markus Cham samlet spillerne sine i pausen og la en delvis ny strategi. Les om detaljene i kampen og reaksjonene etterpå fra blant andre Cham og Oliver Midtgård i Dagsavisens dekning av kampen. Ettersom Asker tapte sin kamp, smatt Nordstrand forbi og leder nå ligaen.

KFUM 2. LAG – ULLERN 0–1 (0-1): Det var et sterkt Kåffa2-lag som ble mønstret på Ekeberg mandag kveld der halve laget har spilt i Eliteserien i år. Men det var Ullern som tok med seg alle poengene etter scoringen av Peder Udnæs etter en snau times spill. Men før det hadde KFUM misbrukt en rekke sjanser. Mame Mor Ndiaye fikk en stor mulighet da han kunne sette ballen i åpent mål, men avslutningen gikk over. Samme mann hadde også en god heading etter et godt forspill av Håkon Hoseth. Ullern kom sterkere etter pause og matchvinner scoringen var en perle. Ullern tok en kort corner som etter hvert endte hos Peder Udnæs på kanten av 16-meteren. Derfra skrudde han ballen opp i bortre vinkel med venstrebeinet. Mame Mor Ndiaye var aktiv i KFUM-angrepet og det er neste utrolig at han ikke kom på scoringslista. Det siste forsøket hans ble stoppet av en sterk Ullern-keeper i Jesper Wold, som var Ullerns andre matchvinner. En sterk og litt heldig borteseier for Ullern som nå er på 6. plass på tabellen.

SARPSBORG 08 2. lag – GAMLE OSLO 1–1 (0-1): Gamle Oslo tok ledelsen i Østfoldhallen mandag kveld da Severin Sørlie satte inn ledermålet etter 35 minutters spill. Det var en typisk Sørlie-scoring da han fra kort holdt chippet innlegget fra høyre i mål. Før det hadde hjemmelaget hatt kampens største sjanse, men en sterk redning av Gamle Oslo-keeper Emil Moe hindret baklengs. Men Sarpsborg fikk sin utligning et drøyt kvarter før slutt da Markus Brandon ble frispilt ved straffemerket og scoret enkelt. Innbytter Daniel Tavakoli fikk en stor sjanse til å avgjøre kampen, men headingen hans fra seks meters hold strøk tverrliggeren på oversiden. Gamle Oslo hadde også en ball i mål etter et frispark, men den scoringen ble annullert for offside. Tross poengtapet holder Gamle Oslo tredjeplassen på tabellen.

Tirsdag 20.8 kl. 18.00: Skeid 2. lag – Oppsal

Tirsdag 20.8 kl. 19.00: Mjøndalen 2. lag – Frigg

Øvrige resultater: Flint – Åskollen 3-2, Asker – Bærum 0–1.

Tabelltoppen: Nordstrand 42, Asker 41, Gamle Oslo 36, Bærum 34.

Avdeling 5

SKEDSMO – LOKOMOTIV OSLO 1–0 (0-0): Hele elleve gule kort ble delt ut på Skedsmo stadion lørdag der det altså gikk ganske hett for seg i en tett og jevn kamp med få store målsjanser. For det ble med hjemmelagets scoring ved Petter Fauske Evensen etter 67 minutters spill. Det så ut som det ble blåst frispark for Lokomotiv Oslo, men spillet gikk videre og plutselig var Evensen fri rett innenfor 16-meteren. Ha satte den hardt ned i hjørnet. Fem minutter på overtid tok Lokomotiv-keeper Sivert Pieroth et frispark inne på Skedsmos halvdel og innbytter Mads Sveindal kastet seg fram, men ballen strøk like utenfor stolpen. Med tapet ligger Lokomotivet seg midt på tabellen med god avstand til både topp og bunn.

READY – AALESUND 2. lag 2–3 (0-1): Etter ni kamper uten tap kom smellen for Ready. Her skulle jo Ready ledet til pause etter en rekke sjanser. Anders Engebretsen skjøt i stolpen og Martin Solli var alene med keeper, men sistnevnte, Sondre Nor Midthjell, holdt Aalesunds rekrutter inne i kampen. I stedet tok laget ledelsen på en kontring som endte i et hardt innlegg og uheldig selvmål av Vias Paljamar to minutter før pause. Vi har hørt det før: Slik er fotballen. Så scoret Aalesund to ganger til etter pause slik at de ledet faktisk med tre mål da timen var spilt. Først på heading etter en corner, så etter en grov forsvarsmiss hos Ready. Martin Solli fikk endelig uttelling etter 66 minutter da han skjøt hardt fra 16-meteren. Ready skapte nye sjanser, men den nevnte keeperen sto i veien. Ernst Åbrandt reduserte til 2–3 fem minutter før slutt på en heading. Da jaget Ready utligning, men sjansesløseriet fortsatte, ikke minst fra spiss Mathias Ebbesen som neppe skjønner hvordan han unngikk å score i denne kampen. Med tapet dalte Ready ned til 4. plass på tabellen.

Øvrige resultater: FuVo – Træff 2-2, Kristiansund 2. lag – Bjørkelangen 0-1, Gjelleråsen – Lørenskog 0-4, Spjelkavik – Molde 2. lag 2-2, Skjetten – Hødd 2. lag 3–2.

Tabelltoppen: Træff 42, Lørenskog 36, Bjørkelangen 35, Ready 33, Skjetten 30.

---

FAKTA

18. serierunde spilles slik:

AVDELING 3:

Lørdag 24. august 13.00: Ullern – Åssiden, 14.00: Flint – Mjøndalen2, 15.00: Oppsal – Bærum, Frigg – Asker.

Mandag 26. august 19.00: Nordstrand – Sarpsborg 082, Åskollen – Skeid2, Gamle Oslo – KFUM Oslo2.

AVDELING 5:

Lørdag 24. august 15.00: Lokomotiv Oslo – Ready (Frogner stadion).

---