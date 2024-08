Lyn-børsen: Ujevn Lyn-forestilling i nok en Nadderud-uavgjort

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

ALEXANDER PEDERSEN – 5. Kunne lite gjøre med baklengsmålet etter snaue ti sekunder, men burde greid å få returen på 1-2-scoringen vekk fra farlig område. Fint ute på et par baller inn i bakrom før pause. Hadde veldig lite å gjøre etter hvilen, da Lyn kontrollerte stort.

JØRGEN SJØL – 6. Var godt med offensivt, og hadde flere gode innlegg. Men i likhet med Solberg Nilsen på motsatt back slet også Sjøl med å hindre innlegg fra sin kant, og ble slått i duellen av målscorer Ubandoma på 1-2-scoringen. Gjorde det godt igjen da han banket inn utligningen til 2-2 i starten av den andre omgangen, og hadde massevis av innlegg mot slutten.

DANIEL SCHNEIDER – 5. Brukte sin erfaring fra midtbanen til å ta med seg ballen opp i mdtbaneleddet og spille gjennom ledd ved flere anledninger. Ble ordentlig parkert av Ubandoma like etter timen, men så Start-spilleren sette forsøket utenfor og løpe på seg krampe i forsøket.

WILLIAM SELL – 5. Uheldig på det tidlige baklengsmålet, da han ble brukt som stolpe av målscorer Sjøkvist uten at han egentlig kunne gjort så mye med det. Kunne fint ogå ha laget straffe etter sju minutter, da ballen traff kapteinens hånd, men dommer valgte å ikke blåse. Fikk en god mulighet på corner etter et kvarter, men headingen ble blokkert. Fikk også en enorm sjanse på tampen, men ballen ville ikke inn.

HENRIK SOLBERG NILSEN – 5. Venstrebackenes Messi viste igjen sine strålende offensive kvaliteter da han overlappet Ole Breistøl og som seg ned til dødlinjen før innlegget som ga Lyn 1-1. Ble straffet ved flere anledninger for å være for offensiv, da Start ofte angrep bak backen, som de gjorde på 1-2-scoringen.

JULIUS SKAUG – 4. Veldig nære å feire ny kontrakt med scoring tidlig i første omgang, men satte volleyforsøket utenfor. Løp mye, men fikk ikke veldig mye til før pause. Hevet også han seg etter hvilen, men uten å gjøre seg veldig mye bemerket.

EVEN BYDAL – 6. Snakker mye, og dirigerer spillerne foran seg på banen godt. Klarte ikke å skjerme forsvaret like bra som i sine beste kamper før pause, men hevet seg kraftig etter hvilen. Da kom han også til et par skuddforsøk, som ble blokkert. Utrolig god teknisk, og flink til å plukke og strø baller.

HENRIK LOHOLT KRISTIANSEN – 4. Hadde et par gode dødballer, og spesielt noen cornere til William Sell som headet utenfor. Ellers vanskelig kamp, da Start ofte slo over midtbaneleddet når de angrep og da Lyn hadde ballen ble det for upresist. Ut til pause.

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN – 6. Har en utrolig nese til å lukte innlegg og være på rett sted til rett tid, og igjen klarte han å komme seg foran gjestenes stoppere før 1-1-scoringen. Veldig god med mann i rygg og klarte stadig vekk å spille fri Sjøl eller å komme seg til innlegg.

MATHIAS JOHANSEN – 5. Jobber hardt på topp, men klarte ikke å bli involvert i målsjansene. Var bedre som tilrettelegger og i oppspillsfasen, men det ble en nesten-kamp for Johansen som scoret hat trick i det omvendte oppgjøret.

OLE BREISTØL – 3. Tilbake på Nadderud etter mirakelkampen i playoff-kampen i fjor, men klarte ikke å levere like bra denne gang. Fin ball til Solberg Nilsen før utligningsmålet, men fikk ellers ikke mye til på sin kant. Ut til pause.

ADRIAN BERNTSEN – 5. Satte fart på Lyn-laget etter pausen, med flere skudd fra distanse og gode cornere. Fikk en hockeyassist på utligningsmålet like etter han kom inn.

THOMAS MYHRE – 5. Var med på å sette fart på Lyn-laget også han etter hvilen, og bidra sterkt med gode løp inn i boksen. Fikk seg en indirekte assist, da skuddet hans endte opp hos Sjøl som utlignet til 2-2.

Andreas Hellum spilte for lite til å bli vurdert