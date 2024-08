Drømmedag for Nordstrand som tok tabelltopp etter ny Midtgård-dobbel

ÅSSIDEN STADION (Dagsavisen): Nordstrand slo Åssiden 8–0 i vår og var store favoritter før lørdagens batalje. Markus Cham og co. var meget svake i den første omgangen i utkanten av Drammen lørdag og kunne fort ligget under til pause mot Åssiden.

Så fikk spillerne servert noen kloke og velvalgte ord av trener Cham i pausen, som virkelig hjalp. Fra minutt 51 til 75 hadde plutselig Nordstrand scoret fem (!) ganger, og gått fra 1–1 til 6-1.

– Da er det ketsjupeffekten som kommer. Det er en konsekvens av at vi maler de litt i stykker i 1. omgang. Det skal være divisjonsforskjell mellom lagene, og det ser man, sier Markus Cham.

– Det var jo nesten det som skjede i motsatt oppgjør, bare i 1. omgang (da scoret Nordstrand fem mål fra minutt 38 til 55). Vi er tålmodige og vet at sjansene kommer, legger tomålsscorer Oliver Midtgård til.

– Fortjent at vi leder serien

1–6 ble også sluttresultatet, som gjøre at Nordstrand nå har vunnet fire kamper på rad og åtte av de ni siste. Storseieren til Nordstrand, kombinert med det overraskende 0-1-tapet til Asker for Bærum, gjør at Cham og co. nå leder serien.

– Det er kult å lede, men det er enda kulere å lede etter siste kamp. Nå har vi jo alt i egne hender, så det er gøy. Det sier jo at vi gjør noe riktig hver dag. All den jobben vi har lagt ned lønner seg, men det har ingenting å si om vi ikke leder serien til slutt, sier Midtgård.

– Det er fortjent at vi leder serien. Det er fordi den jobben alle legger ned siden vinteren viser seg. Vi har hatt fem økter i uka og alle har vært på alle økter. Vi har amatørspillere, mens konkurrentene har lønninger. Vi er der hvor vi er og det sier det meste. Hardt arbeid over tid lønner seg, sier Cham.

Drømmestart

Nordstrand fikk en drømmestart på oppgjøret og tok ledelsen etter bare fire minutter. Oliver Midtgård ble lagt i bakken ute til høyre og Nordstrand fikk frispark i fin posisjon. Otman Khris svingte ballen inn og traff egentlig hanskene til Martin Nagel, men han glapp ballen. Miran Kuci takket og bukket fra fem meter og pirket ballen i mål til 1–0.

Ti minutter senere var det smått utrolig at det ikke sto 1–1. Joakim Helgerud fikk all tid i verden til å sikte og skyte fra bare 12–13 meter, men skuddet gikk like over. En gigantisk mulighet for hjemmelaget!

Til slutt kom scoringen for Åssiden. 28 minutter sto på kampuret da hjemmelaget utlignet til 1–1. Edvard Vestby rotet det voldsomt til for seg selv da han skulle skjerme en ball ut til kast. Det klarte han ikke, og tidligere Oppsal-spiller Eivind Johnsen plukket opp ballen. Han dro seg forbi Reiersen og pirket ballen i mål til 1–1. Fortjent sådan.

Utover i omgangen var det Åssiden som var best, men de skapte ikke all verden. Dermed sto det 1–1 til pause.

– De lå ganske lavt og kompakt, så det var vanskelig å bryte ned. Vi hadde for få trusler i bakrom og for mye fokus på å spille pent. Det tok vi tak i, sier Midtgård.

– Vi bruker 40 minutter til å komme oss i gang. Det er ikke bra nok. Vi bar nok litt preg av at vi slo de 8–0 sist, sier Cham.

Fem raske etter hvilen

Etter en rolig start på 2. omgang tok det så fullstendig fyr med fem Nordstrand-mål på 21 minutter:

1–2 var et faktum etter 51 minutter ved Reda Chikh

1–2 ble til 1–3 seks minutter senere etter scoring av Midtgård.

Midtgård ble så tomålsscorer etter halvspilt 2. omgang.

Så var det Runar Frøhaug Johnsen som økte til 5–1 etter 72 minutter.

Den utrolige perioden ble avsluttet med en ny Chikh-scoring etter 75 minutter.

– 1-3-målet kommer av at jeg leser en svak ball fra en av stopperne deres og setter den i nesten åpent mål. Så er det 1–4 når ballen spretter ned foran meg. På riktig sted til riktig tid. Litt klassisk Oliver Midtgård-mål. Alle mål teller like mye, sier superspissen.

Dermed endte det 6–1 til Nordstrand, som har sluppet inn overlegent færrest mål i år (17) og scoret nest flest (etter Asker). Da er det fortjent at man leder serien!

– Vi var mye mer direkte og fikk mer løp i bakrom. Vi spiller fotball med høyt tempo, så de ble slitne. Det var egentlig som forventet. I pausen snakket vi om at vi bare skulle fortsette og vi visste vi kom til å score, så vi måtte bare kjøre på, avslutter Midtgård.

– Dette blir en veldig spennende høst. Det blir en motivert gjeng på feltet og stemningen i garderoben er god. Samtidig har vi ikke blitt testet skikkelig i motgang, så vi får se om vi holder helt inn. Vi tar en kamp og trening av gangen, men skulle vi gå på en smell, blir det interessant å se hvordan gutta reagerer. Men det er veldig gøy å være en del av noe som kan potensielt bli stort, avslutter Cham.

Kampfakta

Norsk Tipping-ligaen avd. 3 – runde 17

Åssiden-Nordstrand 1–6 (1–1)

Åssiden stadion, 100 tilskuere

Mål: 0–1 Miran Kuci (4), 1–1 Joakim Helgerud (28), 1–2 Reda Chikh, 1–3 Oliver Midtgård (57), 1–4 Midtgård (66), 1–5 Runar Johnsen (72), 1–6 Chikh (75)

Gule kort: Edvard Vestby, Harvir Singh, Nordstrand.

Dommer: Ole Jonny Aasane Ulleberg (Skrim, IL)

Nordstrand: Jonathan Reiersen – Berger Kisaruko, Edvard Vestby, Miran Kuci, Harvir Singh – Emmanuel Kisaruko (Kasper Krokan etter 59), Runar Frøhaug Johnsen, Simen Nygaard (Paul Monteiro etter 78), Otman Khris (Adil Zahid etter 78) – Oliver Midtgård, Reda Chikh (Ari Bewianberg etter 78)

