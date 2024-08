Kåffa-straff dobles til 200.000 kroner – får beholde plassen i cupen

Påtalenemnda anket beslutningen til doms- og sanksjonsutvalget om bot på 100.000 kroner til KFUM og mente at KFUM burde bli kastet ut av cupen.

Nå har ankeutvalget besluttet at boten økes til 200.000 kroner.

«Ankeutvalget har etter en skjønnsmessig vurdering kommet til at en bot på 200.000 kroner er en passende og riktig sanksjon for overtredelsen. Dette er altså fastsatt med grunnlag i at sanksjonen skal ha en tilstrekkelig preventiv effekt, og i lys av den betydelige økonomiske gevinsten KFUM får av fortsatt deltakelse i NM.», skriver ankeutvalget blant annet i sin begrunnelse.

Stabæk venter for KFUM i kvartfinalen.

– Vi har hele veien vært innstilt på at vi skulle spille videre i cupen, og nå kan vi også se fram mot det i en sesong som allerede er historisk for oss. Boten vi har fått, er ikke ubetydelig for oss som klubb, og er meget høy i norsk fotballsammenheng, men den får vi bare ta, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg i KFUM.

Det var mot Sogndal i 3. runde at KFUM brukte en suspendert spiller.

Det var ikke før seieren over Lysekloster i neste runde at regelbruddet ble avdekket. Da sendte 2.-divisjonsklubben inn protest til Norges Fotballforbund med påstand om at Sogndal skulle tilkjennes seieren mot KFUM, og at Lysekloster og Sogndal skulle møte hverandre på nytt i 4. runde.

Les kommentar: Hva er poenget med et regelverk om det bare skal settes til side? (+)

Les også: KFUM brukte suspendert spiller i cupen: – Unik situasjon