Nedbrutt Frigg-gjeng etter sterk opphenting, men skuffende poengdeling: - Så jævla ræva!

TØRTEBERG (Dagsavisen): Frigg burde ledet med flere mål til pause mot Flint – og hvert fall kort tid etter pause, men Ebrima Sawaneh bommet på to gigantiske sjanser. Da skjedde det som pleier å skje i fotball – mål imot. Flint scoret to mål på kort tid på to dødballer og ledet plutselig 3–1.

Da så Frigg fortapte ut, men en sterk avslutning sørget for 3–3 og hvert fall ett poeng. Men det ene poenget kunne ikke verken tremålsscorer Ulrik Ferrer eller kaptein og keeper Egil Evensen glede seg et sekund over. Frigg skuslet bort to poeng i en tett og jevn toppkamp, og det kan fort være to poeng som blir helt avgjørende til slutt.

– Vi gir de tre mål. Det er så jævla ræva. Vi har et ruskete basisspill og gir de sjanser veldig lett. Vi holder oss ikke til kampplanen. Vi klarer ikke telle opp i boks. Da blir man dessverre hardt straffet, men sånn er fotballen, sier Ferrer.

– Men er det deilig å hente opp 1–3 og få med seg ett poeng?

– Nei, det er bare dritt og skuffelse nå. Det er for dårlig, rett og slett. Ett poeng er ikke bra nok og spesielt ikke når vi ligger der vi ligger. Dette var en kamp vi skulle vinne, så dette var rett og slett ekstremt svakt. Utrolig, utrolig skuffet, sier tremålsscoreren.

– Jævlig skuffende

Også Evensen var langt nede etter kampen.

– Det er jævlig skuffende. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi får noen ugunstige brudd imot. Vi kunne fort ledet med to-tre mål til pause, men så blir det usikkerhet når vi plutselig havner under 1–3. Å slippe inn tre mål mot Flint på hjemmebane går jo ikke an, sier han.

– Vi mangler jo fem-seks sentrale spillere som er ute med skade, men det er ingen unnskyldning. Jeg vet ikke. Det er så skuffende, sier målvakten videre.

Bølget fram og tilbake

Frigg tok kommandoen fra start og styrte spillet, men som så ofte før havnet hjemmelaget under tidlig. Ti minutter var spilt da gjestene tok ledelsen. Trygve Løberg skulle slå langt, men pasningen ble brutt. Jonathan Svendsen tok med seg ball inn i boks og fant Martin Engdahl, som skjøt ballen via Jesse Boateng og i mål.

Bare to minutter senere var lagene like langt. Frigg vant ball høyt i banen og Ferrer ble spilt gjennom av Stian Barane. Fra åtte-ni meter var storscoreren med nummer 10 på ryggen klinisk alene med keeper og la ballen i lengste hjørne til 1–1.

Kampen roet seg flere hakk etter de to raske scoringene, men det var Flint som var farligst etter 1-1-målet. 28 minutter sto på kampuret da Engdahl kom seg ned langs høyrekanten før han skjøt fra skrått hold. Skuddet gikk like over.

Like før pause fikk Frigg en ny stor mulighet. Adonai Kidane fikk ball ute til venstre og dro seg ned til dødlinja før han slo inn. På bakre stolpe kom Sawaneh i 100, men skuddet fra fem meter gikk langt over. Dermed sto det 1–1 etter de første 45.

To Flint-mål ut av ingenting

Også etter pause var Frigg best. Sawaneh burde gjort 2–1 da han kom alene med keeper sju-åtte minutter ut i omgangen, men skuddet gikk rett på Flint-keeperen. Da burde Sawaneh hatt to mål allerede.

Men der Frigg ikke satte sjansene sine, var Flint dødelig effektive. De scoret først på en variant alene med keeper fra Thorleif Ramstad, som satte ballen under Evensen, før Tristan Brendsrød like etter banket ballen i krysset etter en corner. Da så det bekmørkt ut.

Magnus Aadland byttet så inn Benjamin Rio-Moe og Håkon Vold Krogh, som fikk fart på maskineriet. Sistnevnte kom inn etter timen og var nær 2–3 da han dro seg inn i banen og skjøt, men skuddet sang i tverrliggeren og gikk langt over.

Sterk opphenting

Så begynte opphentingen. 73 minutter sto på kampuret da Frigg fikk frispark på 20 meter. Ferrer trappet opp, skjøt via en Flint-forsvarer og i mål til 2–3. Da var håpet tent.

Og bare åtte minutter senere var lagene like langt! Ferrer var som Jamie Vardy i boksen og dukket opp på en retur. Han hamret vallen i mål og dermed var har trick et faktum. 3-3!

Begge lag hadde hver sine store sjanser på tampen, og Flint hadde fort den største da de kom helt alene med Evensen. Heldigvis for Frigg sin del reddet keeperen skuddet.

– Hadde den gått inn, vet jeg ikke hva jeg hadde gjort.

KAMPFAKTA

Frigg-Flint 3–3 (1–1)

Tørteberg, 80 tilskuere

Mål: 0–1 Martin Engdahl (9), 1–1 Ulrik Ferrer (12), 1–2 Thorleif Ramstad (54), 1–3 Tristan Brendsrød (59), 2–3 Ferrer (73), 3–3 Ferrer (78). Gule kort: Lars Evensen, Trygve Løberg.

Frigg: Egil Evensen – Noah Risberg, Trygve Løberg, Jesse Boateng, Samuel Gray – Ebrima Sawaneh, Lars Evensen, Stian Barane (Benjamin Rio-Moe etter 62), Peder Nomell (Håkon Vold Krogh etter 62), Adonai Kidane – Ulrik Ferrer.

