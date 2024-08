Spisskampen i VIF: – Et luksusproblem

VALLE (Dagsavisen): Den danske spissen Brajanac ble klar for VIF i forkant av overgangsvinduet og fikk sin første kamp fra start mot Ranheim mandag. I forrige hjemmekamp scoret Mees Rijks hele fire mål, men mot trønderne ble nederlenderen sittende på benken hele matchen.

Kamara kom inn på tampen og spilte drøyt sju minutter.

– Vi skal ha i gang “Mo” (Muamer Brajanac) også. Det er tett og jevnt mellom dem, og jeg synes at han har en frekvens. Når han har begynt å forstå hvordan han skal opptre i presset, så gir han oss fart, sier Bakke til Dagsavisen om hvorfor den danske spissen startet mandag.

– Han har kraft i lufta og i innleggssituasjoner selv om han ikke kom så mye til sin rett i dag. Det er tett og jevnt mellom dem. Ola har også vært veldig god på trening. Vi har et luksusproblem der, og det er bra for oss, fortsetter Vålerenga-treneren.

Vålerenga-trener Geir Bakke benket lagets toppscorer, Mees Rijks, til fordel for Muamer Brajanac mandag. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

Brajanac kom seg til to store sjanser mot Ranheim, men måtte vente minst én kamp til på sin første nettkjenning i VIF-drakt.

– Det er selvfølgelig konkurranse og det er naturlig i fotball, men vi er tre forskjellige spisser. Jeg skiller meg litt ut fra de andre, spesielt fordi jeg er fysisk sterk og litt mer “powerful” i boks. Det synes jeg også at jeg viser i kampen selv om jeg ikke scorer. Jeg burde ha scoret, men jeg kommer meg til sjanser og jeg klarer å score mål, og det er det jeg skal vise, sier Brajanac til Dagsavisen.

– Jeg synes jeg kommer godt inn i laget og bruker kompetansen jeg er god til. Det hadde vært en kjempedrøm for meg å score i første kamp, men det er forhåpentligvis et startskudd med tanke på at jeg kan bidra med mer til laget, fortsetter han.

Les alt om Vålerenga her!

Mees Rijks er VIFs toppscorer så langt denne sesongen med åtte mål i serien. Kamara har scoret tre. Sistnevnte har latt seg imponere av Brajanac’ inntreden i VIF.

– Jeg synes han er veldig sharp i boks og avslutningsmessig. Man ser absolutt at det er en mann for fremtiden i Vålerenga, og jeg synes også at Mees har vært bra, altså. Så det er vanskelig, men de har lyst til at det skal være konkurranse. Jeg tenker at det er sånn det skal være i Vålerenga, sier Kamara til Dagsavisen.

Ola Kamara jubler for scoring mot Moss tidligere denne sesongen. Nå møtes lagene igjen lørdag. (Terje Bendiksby/NTB)

34-åringen har måttet tåle å sitte mye på benken denne sesongen – også før Brajanac ble signert og spilleklar.

– Det er et luksusproblem i Obosligaen. Det er ikke mange som sitter sånn i denne ligaen. Så akkurat nå må man si at det er en positiv ting, og så får vi bare bidra til at vi vinner, fortsetter han.

Blir det Brajanac, Kamara eller Rijks som starter som midtspiss i neste kamp? Svaret får vi ca. 75 minutter før kampstart lørdag. Da møter serieleder Vålerenga serietoer Moss på bortebane klokka 16:00.

Les også: Nær enighet om ny kontrakt: – En klubb man har lyst til å være i