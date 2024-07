Uavgjort for Skeid – tabelltoppen i fare

For Skeid ledet avdelingen i 2. divisjon ett poeng foran byrivalene før runden. Dersom Kjelsås vinner borte mot Junkeren, bytter de plass på tabellen etter 14 spilte kamper hver.

Skeid brukte en god stund på å skape noe som helst i Eidsvold, men etter 25 minutters spill kom den første sjansen til serielederne. Thor Lange nådde en ball på bakerste stolpe og slo inn igjen foran mål. Der var Jesper Fiksdal, men gjestenes nye spiss fikk ikke ordentlig treff med avslutningen fra kort hold. Skuddet gikk rett på keeper Peder Hoel Lervik.

Seks minutter senere forhindret Skeid-burvokter Marcus Andersen at hjemmelaget gikk i føringen. Eidsvold satte i gang en god kontring før Sebastian Remme Berge tredde gjennom Oliver Stenseth på venstrekanten. Sistnevnte avsluttet angrepet, men Andersen reddet mesterlig.

Ulrich Østigård Ness måtte av med skade like før pause, og lagene gikk i garderoben etter en målløs første omgang hvor Skeid ble presset over flere perioder.

Andre omgang fortsatte i samme sport, der begge lag slet med å virkelig sette sitt preg på matchen. Både Eidsvold og Skeid hadde brukbare sjanser, men det stinket ikke scoringer på Myhrer Stadion.

Nærmest for Skeid var innbytterne Filip Alexandersen Stensland og Emil Tjøstheim. Førstnevnte snappet opp en andreball i feltet og hamret et skudd i metallet, mens Tjøstheim var nær å stange inn 1-0 tre minutter før fulltid etter et godt innlegg fra venstre. Dessverre for Skeid reddet Eidsvolds Lervik igjen.

Luca Høyland måtte i likhet med Østigård Ness av banen med skade etter en smell. Den unge Skeid-forsvareren fikk tilsyn av medisinsk personell etter å ha landet stygt i en duell utenfor 16-meteren i andre omgang.

Etter 89 spilte minutter fikk Eidsvolds Edin Øy sitt andre gule kort for dagen og ble utvist.

---

Kampfakta:

Eidsvold Turn - Skeid 0-0 (0-0)

Mål:

Gule kort: Markus Nygård, Edin Øy (2), Eidsvold Turn.

Rødt kort: Øy, Eidsvold Turn.

Skeid (4-3-3): Marcus Andersen - Keivan Ghaedamini , Per-Magnus Steiring, Luca Høyland (Noah Cristiano Fjellestad fra 73.), Thor Lange, - Bendik Rise (Emil Tjøstheim fra 67.), Hassan Yusuf, Torje Naustdal - Sulayman Bojang (Ousmane Diallo Toure fra 67.), Jesper Fiksdal (Kabamba Tumba Kalabatama fra 67.), Ulrich Østigård Ness (Filip Alexandersen Stensland fra 44.).

---