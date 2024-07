Kalddusj for Grorud – tapte sjumålsthriller mot Ull/Kisa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

GRORUD ARTIC MATCH (Dagsavisen): Ull/Kisa scoret kampens første fire mål og vant 4-3, etter en sen nesten-snuoperasjon av Grorud.

Grorud fikk en drømmestart på høstsesongen da de maltrakterte stakkars Vålerenga 2 5-1 forrige søndag. Lørdag kom Ull/Kisa på besøk til Grorud, men det ble alt annet enn positivt for Andreas Alrek og co.

Ull/Kisa scoret både kampens første, andre, tredje og fjerde mål på Grorud Artic Match i solskinnet lørdag. De hadde tre poeng dypt i lomma og hadde i realiteten avgjort kampen da Kristoffer Sørensen scoret sitt andre mål til 4-0 etter 70 minutter.

Så våknet plutselig Grorud og scoret tre mål de siste ti minuttene, men det var «too little, too late». Andreas Alrek og co. tapte med det 3-4 i en heseblesende kamp, der seks av målene kom fra minutt 52 og utover.

– Mørk aften

– Det er en mørk aften, det er ikke noe mer å si, innleder trener Andreas Alrek.

– Vi tar ikke godt nok vare på mulighetene vi får. Vi dominerer 1. omgang og får masse brudd på det høye presset vårt, men vi er slurvete med pasningene og klarer ikke gjøre bruddene om til sjanser, sier han og fortsetter:

– Vi sliter tungt bakover i banen i dag. De bakover er gode med ball, men de har ikke noe særlig tempo. Vi må klare å drepe kontringer raskere enn det vi klarte nå, for de scorer på fire kontringer. Det er kjipt og kjedelig å tape, sier han.

Grorud hadde to store sjanser i 1. omgang med bom alene med keeper og redning på strek, men det var Ull/Kisa som scoret omgangens eneste mål da Kristoffer Sørensen parkerte Mats Andersen og la ballen i lengste hjørne til 1-0.

– Vi blir knallhardt straffet på en kontring etter at vi bommer på et touch inne sentralt. Ellers er omgangen helt grei. Vi håndterer drittmålet vi får imot og jeg synes vi responderer ganske bra, men Kisa er lave og kompakte. Vi klarer å skape en del muligheter, sier han om de første 45 minuttene.

– Vi snakket om at vi måtte mate på i 2. omgang, og det gjorde vi og, men de scorer jo like mange som oss da, sukker han.

Tok fyr i 2. omgang

For i 2. omgang eksploderte det med seks mål fra minutt 52 til 90:

0-2 var et faktum da Markus Flores skjøt fra 20 meter. Noah Rychter måtte gi retur på skuddet, og fra fem meter dukket Jakob Skille opp og bredsidet inn 2-0.

0-3 satt i nota etter 58 minutter. Sørensen satte igjen fart på skøytene og kom seg til 16-meteren før han slo tvers over til Flores. Han banket ballen midt i mål.

Og vondt ble til verre etter 68 minutter da Sørensen scoret sitt andre for dagen. Jan Derek Sørensens sønn løp fra alt og alle og plasserte ballen under keeper og i mål. Plutselig sto det 0-4!

Da valgte Alrek å bytte tre mann, som gjorde en viss forskjell. Grorud scoret tre mål på tampen, men det var ikke nok. Dermed endte det 3-4.

– Forsvarstrøbbel

– Vi er lite offensive i hodet i de defensive situasjonene i kampen. Sørensen skaper alle målene deres og alt de skaper. Dette var en realitetssjekk og et slag i trynet. Det er skikkelig skuffende, sier treneren og fortsetter:

– Vi var knallsolide bakover i fjor, men har hatt forsvarstrøbbel i år med skader og sykdom og forskjellige konstellasjoner. Vi var veldig gode mot VIF 2, men faller tilbake i dag. Men vi er jo i balanse når vi mister ball, så jeg forstår ikke helt hva som skjer, sukker treneren.

At vi avslutter kampen så sterkt er positivt og viser hvert fall noe karakter. Vi prøver og gutta jobber hardt i hele kampen. Når vi får 0-4 i trynet ser vi slappe ut, men jeg er fornøyd med hvordan vi avslutter kampen. Nå må jeg se hvem som skal starte neste kamp og hva slags justeringer vi må gjøre. Kjelsås gnir seg nok i hendene når de ser at Kisa scorer på fire kontringer, avslutter han.

---

KAMPFAKTA

PostNord-ligaen avdeling 2

Grorud – Ull/Kisa 3-4 (0-1)

Grorud Artic Match, 250 tilskuere

Mål: 0-1 Kristoffer Sørensen (9), 0-2 Jonas Skille (52), 0-3 Markus Flores (58), 0-4 Sørensen (69), 1-4 Luka Fajfric (79), 2-4 Didrik Sereba (90), 3-4 Mats Andersen (90+4).

Grorud: Noah Rychter - Mathusan Sandrakumar, Hyder Altai, Mats Pettersen, Theodor Agelin - Simen Beck, Moa Mahnin, Abel Tjomsland - Yasir Sa’Ad, Willian Pozo-Venta, Preben Asp.

