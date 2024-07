Eriksen-dobbel da Kjelsås overtok tabelltoppen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tremålsseieren i Nordlandshallen er lagets tredje strake seier. Etter at Skeid spilte 0-0 mot Eidsvold Turn tidligere lørdag, passerer Kjelsås byrivalen og leder avdelingen i 2. divisjon med ett poeng etter 14 spilte serierunder.

Kjelsås’ toppscorer Kristian Eriksen startet festen for de nybakte ligalederne. Han dukket opp på rett sted til rett tid foran mål i første omgang og sendte bortelaget i føringen med sin ellevte scoring for sesongen.

Gjestene kunne juble for nok en fulltreffer fra Eriksen og gikk i garderoben med ledelsen til pause.

Etter hvilen yppet hjemmelaget seg og trodde de hadde utlignet etter halvspilt andre omgang. Kaptein Håkon Elias Myrseth fant nettmaskene etter et frispark fra venstrekanten og feiret med lagkameratene ved cornerflagget.

Men Kjelsås-spillerne protesterte kraftig. Bortelaget mente at Martin Johan Lauritzen var borti ballen med hånda like i forkant av målet. Hoveddommer Michael Wikestad Pedersen gikk bort til sin assistent og annullerte deretter målet.

Og i stedet for utligning, skulle Kjelsås øke ledelsen noen minutter senere. Ahmad Adil Abbas mottok ballen like utenfor 16-meteren og fyrte løs på direkten. Midtbanespilleren plasserte skuddet perfekt inn i nettveggen ved den lengste stolpen og la på til 2-0 met et kvarter igjen å spille.

Drøyt to minutter senere ble Eriksen tomålsscorer. Abbas fant Jens Bonde Aslaksrud på en god kontring, og sistnevnte tredde spissmakkeren perfekt gjennom. Alene med keeper gjorde Eriksen ingen feil og trillet inn sitt andre for dagen.

Det var Eriksens tolvte mål for sesongen i 2. divisjon. Groruds Preben Asp er toppscorer med 13 nettkjenninger.

---

Kampfakta:

Junkeren - Kjelsås (0-3)

Mål: 0-1 Kristian Eriksen (31.), 0-2 Ahmad Adil Abbas (75.), 0-3 Eriksen (78.).

Gule kort: Martin Johan Lauritzen, Torje Fabian Skårn-Johansen, Sondre Konstantin Urås Junkeren.

Kjelsås (4-4-2): Jonas Brauti - Sigurd Martinussen, Martin Helmer Rusen, Simen Olafsen, Filip Andrei Oprea - Eivind Willumsen, Henning Andresen, Leo Bech Hermansen, Ahmad Adil Abbas (Marius Castberg Stølan fra 81.) - Kristian Eriksen (Patrick Sebastian Siu Askengren fra 84.), Jens Bonde Aslaksrud.

---