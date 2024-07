Kåffa-børsen: Avgjørende igjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

EMIL ØDEGAARD - 6: Får ikke gjort stort med Moldes scoringer, men har en rekke gode redninger i andre omgang. Plukker også det ene innlegget etter det andre. Meget god andreomgang av sisteskansen.

AYOUB ALEESAMI - 6: Luftens baron når han header inn 2-1 for Kåffa i første omgang. Hans første scoring i Eliteserien. Ikke altfor langt unna å bli tomålsscorer heller når han bryter ved midtbanen og prøver lykken fra distanse rett før pause.

MOMODOU LION NJIE - 6: Viser overblikk når han trer Nosa gjennom i første omgang. Er ellers god foran målet og ofrer seg ved flere anledninger.

HAITAM ALEESAMI - 6: Kjemper tappert som resten av KFUM-forsvaret. Forsvarer boksen godt, til tross for to baklengsmål.

HÅKON HELLAND HOSETH - 6: Får målgivende pasning når han skyter via lagkamerat Nosa og i mål. Jobber steinhardt både defensivt og offensivt. Ut etter 85 minutter.

SIMEN HESTNES - 6: Jobber utrettelig som vanlig. Brenner en enorm sjanse etter pause, men gjør en veldig god jobb på midtbanen i andre omgang.

ROBIN RASCH - 6: Slår en perfekt corner på hodet til Aleesami som stanger KFUM i ledelsen. Fighter og setter standarden på midtbanen. Ut etter 85 minutter.

DAVID HICKSON - 4: Står for innlegget til Hoseth i forkant av KFUMs utligning. Like før pause har han en livsfarlig feilpasning som går rett i beina på Moldes Magnus Wolff Eikrem, men Hickson og KFUM slapp med skrekken da Eikrem satte avslutningen over mål. Fikk det ikke Ut etter 45 minutter.

MOUSSA NJIE - 4: Får sjansen fra start, men får ikke markert seg i veldig stor grad. Slår et perfekt innlegg til innbytter Hjorth etter pause rett før han byttes ut. Ut etter 58 minutter.

JOHANNES NUNEZ - 7: Ikke den aller beste førsteomgangen han har levert, men involverer seg raskt i mye rett etter pause. Er nær å sende Kåffa opp i 3-1 før det er spilt fire minutter av andre omgang. Fighter og jobber hardt, og setter inn 3-2-målet i sluttminuttene på glimrende vis. Syv strake scoringer på bortebane. Viser igjen hvor viktig han er i dette Kåffa-laget med nok en avgjørende scoring.

PETTER NOSAKHARE DAHL - 5: Heldig når han blir truffet på bakken og forlenger ballen i mål til 1-1 rett etter at Molde har tatt ledelsen. Får senere i første omgang en kjempemulighet etter Njies langpasning, men får ikke satt avslutningen til side for keeper. Kombinerer fint med Nunez i andre omgang. Ut etter 69 minutter.

JONAS LANGE HJORTH - 4: Kommer inn på venstre vingback etter pause. Etter 13 minutter på banen kommer han seg til en gigantsjanse når Njie slår inn fra høyre, men får ikke presset headingen ned og på mål. Klarer ikke stoppe Martin Linnes som slår inn til Eikrem på Moldes 2-2-scoring.

TEODOR HALTVIK - 6: Ikke veldig mye involvert til å begynne med i sitt innhopp, men gjrø et fantastisk forarbeid i forkant av Nunez’ mål.

Remi André Svindland, Amin Nouri og Sverre Sandal spilte for lite til å bli vurdert.