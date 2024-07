3. divisjon: Nordstrand tok over serieledelsen etter Holmen-hat trick

SKEID 2 – FRIGG 4-3 (2-1): Runden ble tjuvstartet på Nordre Åsen, der Skeid-rekruttene stilte med åtte spillere som har spilt for A-laget i år. Det gjorde at Skeid 2, som ikke har vunnet siden seriestarten, slo et Frigg-lag som ikke hadde tapt på elleve kamper. Kabamba Kalabatama scoret to mål for Skeid, Daniel Lunde ett og Emil Tjøstheim ett mål da Skeid-rekruttene vant 4-3.

Ulrik Ferrer og Peder Nomell scoret for Frigg, som gjorde at Frigg på ett tidspunkt kjempet seg tilbake til 2-2, før Skeid gikk opp til 4-2. Tre minutter før slutt reduserte Stian Barane til 4-3, og på overtid smalt Joakim Holmedahl et frispark i tverrliggeren og ut. Dermed gikk Frigg på et surt tap i opprykkstriden, og andrelagsdiskusjonen blusset opp igjen. Du kan lese mer om kampen, og få reaksjoner fra den her.

Les også: Knallsterkt Skeid 2 slo Frigg og tok sin første seier siden seriestart (+)

FLINT – NORDSTRAND 2-3 (2-3): Gjestene fra Nordstrand kunne ta over serieledelsen med seier, før Asker spiller på søndag, men på Flint Esso Arena var det vertene som scoret kampens første mål før det var spilt fem minutter. Flint slo et frispark bak i feltet som Adrian Krysian bredsidet tilbake mot første stolpe, der Thorleif Ramstad løpte inn ledermålet på fullstendig åpent mål.

Vertene var ikke lenge i ledelsen, da Nordstrand svarte bare fem minutter senere. Trygve Solberg Aarstad slo en glimrende ball i bakrom til den alltids angrepsvillige Jonas Nysæter på kanten. Han trakk seg innover i banen og slapp ballen inn i Flints 16-meter, der Cedric Andre Stabell-Holmen kom på overlap og driblet seg forbi to Flint-spillere før han sendte ballen ned i det lengste hjørnet. Åtte minutter senere hadde Nordstrand snudd kampen, og igjen var det Stabell-Holmen som scoret for Nordstrand.

Les også: Tennissifre da Nordstrand herjet med Skeids rekrutter (+)

Stabell-Holmen spilte sin første kamp for klubben forrige runde, da han kom inn mot Skeid 2. Denne gang fikk han sjansen fra start, og etter 20 minutter scoret han sitt andre mål for dagen. Simen Nygaard og Berger Kisaruko kombinerte på høyrekanten, før sistnevnte spilte inn i midten der Stabell-Holmen på direkten fra 16-meteren banket til og curlet ballen ned i det samme hjørnet som det første målet. Fem minutter senere utlignet Flint på straffe, da Adrian Krysian sendte Jonathan Ryersen feil veil etter at dommer dømte straffe da han mente Edvard Vestby la Mads Lie Jensen i bakken i en duell.

Sju-åtte minutter før pause var Stabell-Holmen på farten igjen, da han plukket opp en retur inne i feltet etter at Rahul Sharma fikk et skudd reddet. Returen fikk Stabell-Holmen kontroll på, før han tråklet seg forbi en spiller og trillet inn sin tredje scoring i sin første kamp fra start for Nordstrand. Gjestene var også farligst etter pause, da Adil Zahid traff tverrliggeren ti minutter etter pause. Nordstrand hadde ganske god kontroll resten av kampen, før Flint fikk en gigantisk mulighet på overtid. Den satte de utenfor, og da rodde Nordstrand i land seieren som også gjorde at de tok over serieledelsen før Asker spiller søndag.

Les også: Hristov vil bort fra Bulgaria – utelukker ikke Norge-retur: – Må spille (+)

MJØNDALEN 2 – OPPSAL 3-0 (1-0): Oppsal spilte siste kamp før ferien borte mot Mjøndalen 2, som kun hadde tatt to poeng på de første 14 kampene denne sesongen. På Consto Arena hadde likevel hjemmelaget de største mulighetene den første halvtimen, der Sebastian Lihaug måtte plukke frem et par gode redninger. Det gjorde han også like over halvtimen, før vertene scoret på returen da Mjøndalen 2 la inn via Matarr Sarr og i mål. Oppsal tok litt mer over etter det, men klarte ikke å utligne før pausen.

Oppsal gjorde mange bytter i pausen, men ti minutter etter pausen ble vondt til verre da Mjøndalen-rekruttene doblet ledelsen på corner. Den ble svingt inn på første stolpe, der ingen Birhat Niwar som styrte inn lagets første mål på corner denne sesongen. Før det hadde Oppsal en gigantisk mulighet til å utligne, men headingen fra kloss hold gikk like utenfor mål, og minuttet etter fikk Oppsal straffe etter at Niwar høvlet ned Yazdani Kamara. Han tok straffen selv, men den ble reddet av keeper Andreas Fagereng.

Oppsal og Kamara fikk ballen i mål ti minutter senere, men den ble avvinket for offside. I stedet gikk Mjøndalen-rekruttene opp og scoret kampens tredje mål da Magnus Bjørnstad ble spilt alene gjennom og satte ballen sikkert forbi Oppsal-keeper Sebastian Lihaug. Det tok ut det meste av piffen fra Oppsal, som fortsatt skapte et par muligheter, selv om Mjøndalen 2 fint kunne scoret flere på kontringer mot slutten. Til slutt endte det med et ganske stygt 3-0 tap for bunnlaget i Oppsals siste kamp før ferien.

Les også: Oppsal snytt for straffe på overtid i poengdeling mot Kåffa-rekruttene (+)

SARPSBORG 08 2 – ULLERN 1-1 (0-0): I Sarpsborg hadde Ullern mye ball innledningsvis, uten at det ble skapt store muligheter. Gjestene hadde en ball i nettet etter omlag ti minutters spill, men den ble avvinket for offside. Fem minutter før pause skulle Ullern tatt ledelsen, da Bendik Foss Evensen kom alene med keeper, men i stedet for å skyte selv sentret han ballen til siden til Albert Aleksanjan som bare skulle trille den i mål, men Magnus Eidal kastet seg inn og blokkerte skuddet på vei inn mot mål. En gigantisk mulighet til Ullern, som også hadde et par farlige skudd fra distanse, men til pause var det 0-0.

Sarpsborg-rekruttene tok ledelsen etter bare to-tre minutter i den andre omgangen, da Ullern gikk seg bort inne på gjestenes halvdel. før Sarpsborg kjørte kontra og spilte Markus Brandon fri i det rommet Ullern åpnet opp. Alene med keeper gjorde Brandon ingen feil og sendte Sarpsborg 2 i ledelsen. Ullern fikk en kjempestor mulighet like etter pause, da Leander Øy måtte ut i hjørnet for å reade en heading og returen ble klarert over egen tverrligger på streken.

Thomas Støfring fikk en god mulighet 12 minutter før slutt like utenfor 16-meteren, men klarte ikke å overliste Øy i Sarpsborg-buret. Sju minutter fikk Ullern endelig lønn for strevet, da Romeo Vergnolle fikk satt inn utligningen. Ullern fikk lagt inn fra høyre, før Støfring vant sin duell på bakerste stolpe og headet den ned til Vergnolle som kom løpende inn i 16-meteren og fikk bredsidet inn utligningen. Flere sjanser ble det ikke, og dermed fikk Ullern med seg ett poeng fra Sarpsborg i siste kamp før ferien.

Les også: Nykomponert Ullern vil opp igjen: – Alt er ikke løst på to uker (+)

Søndag:

ÅSKOLLEN – GAMLE OSLO (14.00)

Mandag:

KFUM OSLO 2 – BÆRUM (19.15)

---

Neste runde

3. divisjon avd. 3 - runde 16

10. august kl. 14.00: Frigg – Flint (Tørteberg)

11. august kl. 14.00: Gamle Oslo – Mjøndalen 2 (Vallhall). 15.00: Oppsal – Asker (Trasop).

12. august kl. 19.00: Nordstrand – KFUM Oslo 2 (Niffen)

13. august kl. 18.00: Ullern – Skeid 2 (CC Vest Arena)





3. divisjon avd. 5 - runde 13

20. juli kl. 14.00: Lokomotiv Oslo – Hødd 2 (Frogner), Ready – Træff (Gressbanen)

---