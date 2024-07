Sara Hørte ferdig i Rosenborg – klar for serieleder Vålerenga

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vålerenga bekrefter overgangen i en pressemelding mandag. Hun har signert en toårskontrakt med serielederen.

– Det var et veldig vanskelig valg, for jeg har hatt det veldig bra i Rosenborg. Samtidig så tror jeg at jeg kan utvikle meg enda mer i Vålerenga. Jeg synes fremtiden til Vålerenga er veldig spennende, både med spillerne og støtteapparatet, sier Hørte.

Hun har de to siste årene spilt for Rosenborg etter overgangen fra Kolbotn. Vålerengas sportssjef Steinar Pedersen sier at Vålerenga lenge har ønsket seg spilleren.

– For det første er vi veldig fornøyde med å ha signert Sara, en spiller som vi har ønsket oss lenge. Vi var interessert i Sara da hun dro til Rosenborg sommeren 2022, og nå åpnet muligheten seg, sier han.

Hørte står med fem landskamper der den hittil siste kom under VM i fjor sommer.