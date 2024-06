3. divisjon: Frigg og Nordstrand snublet, Gamle Oslo vant igjen

Mens det er spillefri i 3. divisjon avdeling 5, der Lokomotiv Oslo og Ready spiller, var det full rulle i Trikkeligaen, altså avdeling 3 i helgen.

For første gang siden slutten av april avga både Nordstrand og Frigg poeng. Begge lagene kom noe skjevt ut tidlig – Nordstrand hadde fem poeng og Frigg null etter de tre første kampene. Etter det har de stort sett gjort rent bord, men lørdag stemte ingenting for topplagene. Nordstrand tapte sesongens første kamp 0-1 for Sarpsborg 2, mens Frigg spilte uavgjort mot et svekket Åskollen.

Gamle Oslo takket og bukket for det, snudde kampen mot KFUM 2 og vant 3-2. Dermed hentet Gamle Oslo tre poeng innpå Nordstrand og to på Frigg. Nå er det uansett et ikke-Oslo-lag som leder serien – Asker topper etter 6-0 over Mjøndalen 2 søndag.

Her er vår gjennomgang av kampene i Trikkeligaen:

Les også: Og slik gikk det i forrige runde

ÅSSIDEN - ULLERN 2. lag 2-1 (1-0): Fredagsoppgjøret i Drammen var rundens første. Åssiden kom fra fem strake tap og Ullern fra fire kamper uten tap og to seire på rad. Ullern var med det store favoritter i kampen, men det er ikke sånn fotballen fungerer. Åssiden tok ledelsen etter halvspilt 1. omgang ved Viktor Langset. På 1-0, etter timen spilt, fikk Åssiden straffe, men forsøket fra Mads Westlie Gundersen reddet Ullern-keeper Jesper Wold på mesterlig vis. Like etter var lagene like langt da Thomas Støfring bredsidet inn 1-1 fra kloss hold etter et vakkert Ullern-angrep, men uavgjortresultatet klarte de å holde på i under to minutter. Langset var igjen på farta, dro av to Ullern-spillere og klarte å få ballen forbi hanskene til Wold og i mål. Ullern klarte aldri å sette det store presset og trykket på Åssiden mot slutten og tapte fullt fortjent 1-2. Dermed er de fortsatt på 9. plass med 17 poeng i det som har vært en skikkelig berg-og-dalbane sesong for Ullern, etter nedrykket fra 2. divisjon i fjor.

SARPSBORG 2. lag - NORDSTRAND 1-0 (0-0): Nordstrand hadde ikke tapt en seriekamp før de reiste til Sarpsborg for å møte Sarpsborg 2 lørdag. Markus Cham og co. jaktet sin femte seier på rad og sin 13. kamp på rad uten tap, men til slutt stoppet seiersrekken. Sarpsborg 2 kom med et knallsterkt lag med profiler som Leander Øy (seks Eliteserie-kamper, nåværende U21-landslagskeeper), Pawel Chrupalla (Eliteserie-kamper for Sarpsborg, Kristiansund og Rosenborg og U-landskamper), Martin Hoel Andersen (spilte mot Bodø/Glimt fredag) og Rafik Zekhnini (tidligere Italia-proff, 100 Eliteserie-kamper, 30 U-landskamper). Og det hjalp, for Sarpsborg 2 kom ut i 100, var det beste laget i store deler av kampen og scoret tidlig ved David Legiec. Han dukket opp på bakerste stolpe etter et innlegg og banket ballen i mål på førstetouch bak en utspilt Jonathan Reiersen. Etter scoringen hadde Nordstrand mye ball og førte kampen, men skapte ikke all verden av muligheter mot et lavtliggende og kompakt Sarpsborg 2-lag. Faktisk var det hjemmelaget som var nærmest mål nummer to i kampen da innbytter Elias Haug kom alene med Reiersen, men han ble i siste liten løpt opp og fikk ikke avsluttet. Dermed endte det 1-0 til Sarpsborg 2, og sesongens første tap i serien var et faktum for Nordstrand (tapte også 0-1 for Kjelsås i cupen). De er nå nummer to bak serieleder Asker, som slo Mjøndalen 2 søndag.

Les også: Frustrasjon i Lyn etter stortapet for Brann

KFUM 2. lag - GAMLE OSLO 2-3 (0-1): KFUM 2 kom med en knallsterk 11er med en rekke spillere med Eliteserie-erfaring, noe som gjorde Gamle Oslo-trener Adam Larsen Kwarasey rasende. Men han kunne uansett se sitt lag vinne 3-2 og ta sin fjerde seier på rad. André Marti åpnet scoringsballet da han chippet ballen i mål fra 20 meter på overtid av den første omgangen, som var et skikkelig kremmerhus. 1-1 sto det da Jonas Hjort satte på turboen og banket ballen via tverrliggeren og i mål etter timen. Så var kampen snudd da Niclas Semmen prikket ballen i mål fra 15 meter like etter, men så tok Severin Sørlie over. Først fikk han drømmetreff på et frispark fra 16 meter, før han skjøt et relativt svakt skudd fra samme distanse tre minutter senere. KFUM 2-keeperen burde nok holdt ballen, men den gikk på merkelig vis i mål. Dermed knappet Gamle Oslo innpå topplagene og er nå bare poenget bak serieleder Nordstrand. Les alt om kampen med reaksjoner i Dagsavisens referat her.

ÅSKOLLEN - FRIGG 2-2 (0-0): Åskollen manglet elleve mann (!), men fikk likevel med seg et meget sterkt uavgjortresultat mot det mest formsterke laget i hele Norge (?) i Frigg, som hadde vunnet ni kamper på rad før kampen i utkanten av Drammen. Og enda mer imponerende var det av Åskollen å lede 2-0 etter 65 minutter, før Frigg våknet og scoret to mål og dermed fikk med seg ett poeng. I denne kampen ble det scoret fire mål fra minutt 65 til 78! Storscorer Ulrik Ferrer virker å ha fått litt hull på byllen nå og scoret i sin fjerde kamp på rad, inkludert hat trick mot KFUM 2 sist helg. Han satte inn 1-2 etter 70 minutter da han nikket inn målet fra 12-15 centimeter. Kanskje det letteste målet han har scoret? 2-2 var et faktum da Joakim Holmedahl spilte en nydelig vegg med Ferrer på fem meter, før førstnevnte banket ballen opp i nettaket. Dermed endte det 2-2 etter en sterk opphenting, men Frigg er garantert skuffet med bare uavgjort her. Trener Magnus Aadland og co. tapte med det to viktige poeng på Asker og Gamle Oslo, og er nummer fire, men bare fire poeng bak serieleder Asker i det som er en uhyre jevn tabelltopp.

SKEID 2. lag - BÆRUM 1-5 (1-5): Dette var en ganske utrolig kamp – 1-5 etter 1. omgang og 1-5 slutt! Skeid 2 tok på sjokkerende vis ledelsen etter 10 minutter ved Balder Hanke, før laget kollapset det siste kvarteret før pause. Bærum scoret fem – 5 – FEM – mål fra minutt 29 til 45, som gjorde at Skeid 2 gikk fra å lede 1-0 til å være under 1-5! Kampen roet seg kraftig i 2. omgang, og pauseresultatet ble også sluttresultatet. Skeid 2 fortsetter å slite tungt og må virkelig ta grep dersom det ikke skal bli nedrykk. Allerede nå er det fem poeng opp til trygg grunn, men «heldigvis» har de god tid på seg til å holde plassen.

FLINT - OPPSAL 3-1 (1-0): Med førstekeeper Sebastian Lihaug Jakobsen ute fikk Oppsal det svært tøft mot Flint, som ble mest kjent for fotball-Norge da John Arne Riise trente laget og lagde TV 2-serie ut av det i 2021. Flint tok ledelsen etter kvarteret da de kom seg rundt på høyre og slo inn. På bakerste stolpe ventet Adrian Krysian, som kriget inn ledermålet. 1-0 ble til 2-0 ti minutter senere da samme mann, Flints store stjerne og kaptein, dukket opp på bakerste stolpe. Denne gangen stanget han ballen i mål fra kloss hold. Oppsal reduserte sju minutter før pause ved Ebrima Jammeh da han dro av tre mann ute til høyre før han banket ballen i mål. Dermed sto det 2-1 til pause. Mons Solberg avgjorde kampen da han satte inn 3-1 etter 65 minutter da han bredsidet ballen i mål fra 14-15 meter etter pasning fra Krysian, som var kampens profil. 3-1 ble også ble kampens sluttresultat. Dermed er Oppsal fortsatt på 7. plass med 19 poeng og ligger litt i ingenmannsland, som de har gjort de siste sesongene i 3. divisjon.

Øvrig kamp: Mjøndalen 2. lag - Asker 0-6.

Tabelltoppen: 1) Asker 32, 2) Nordstrand 30, 3) Gamle Oslo 29, 4) Frigg 28, 5) Bærum 26.

Les også: Endelig er Obilor Okeke tilbake

Les også: Gjermund Østby om avskjeden med VIF: - Det kom brått på

---

FAKTA

14. serierunde spilles slik:

Lørdag 6. juli: 13.00: Ullern - Åskollen, Gamle Oslo - Flint, 14.00: Nordstrand - Skeid 2. lag, 15.00: Frigg - Åssiden, Bærum - Mjøndalen 2. lag.

Mandag 8. juli: 19.00: Oppsal - KFUM Oslo 2. lag, Asker – Sarpsborg 2. lag

(Avdeling 5 har ferie)

---