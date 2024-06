3. divisjon i Oslo: Topplagene durer videre

Det blir en fascinerende kamp om opprykket i avdeling 3, der serieleder Nordstrand jages av Asker og Frigg. Også Gamle Oslo henger seg på. Her er kortversjonen av denne helgens kamper.

Avdeling 3

FRIGG - KFUM OSLO 2. lag 6-0 (2-0): Når et lag vinner sin niende strake seier får man fastslå at laget er i flytsonen. Frigg kjørte over Kåffas rekrutter på Tørteberg der toppscorer Ulrik Ferrer sørget for hat trick. Men det tok tid før Frigg kom i gang. I første omgangs siste minutt kom scoringen da Håkon Vold Krohg ble sendt igjennom i midten etter et stygt balltap av KFUM på midten. Ulrik Ferrer rakk å score sitt første i i tilleggstiden da han fikk stå helt umarkert i feltet etter et frispark fra venstre kant og styrte ballen inn. Peder Nomell punkterte oppgjøret fire minutter etter pause. Han kom fri på høyre kant og sendte ballen ned i bortre hjørne. Så kom en ny Ferrer-scoringer fra kort hold før han selv ble taklet og fikk straffespark. Det satte han selv og fullførte hattricket. Ebrima Sawaneh avsluttet moroa da han tok noen finter inne i KFUM-feltet før han satte ballen ned i hjørnet. KFUM-rekruttene hadde en farlig avslutning etter pause, men Frigg kunne vunnet denne kampen med større sifre.

NORDSTRAND - ÅSKOLLEN 4-1 (4-0): Denne kampen var kjørt til pause og det eneste Nordstrand kan være misfornøyd med er at de tapte 2. omgang. Men det spiller jo ingen rolle i det store bildet. Fem minutter var spilt da Thomas Helgheim ble felt av keeper og NIF fikk straffespark. Den satte Trygve Aarstad inn. Jonas Nysæter scoret 2-0 fra fem meters hold etter 25 minutter da han fikk et hardt innlegg langs bakken fra høyre. Åskollen fikk en kjempesjanse til redusering etter en feilpasning fra Nordstrand, men keeper Jonathan Reiersen leverte en klasseredning. Ari Bewianberg satte 3-0 da motstanderen var opptatt av at det var offside, men det lønner seg å spille til fløyta går. 4-0 kom to minutter før pause da samme Ari Bewianberg rappet ballen fra en sovende forsvarer, kom alene med keeper og lobbet ballen elegant over. Åskollen trøstemål kom fire minutter før slutt. Dermed er de helhvite like ubeseirede og topper tabellen foran Asker.

GAMLE OSLO - SARPSBORG 08 2. lag 2-0 (1-0): Det ble en hendelsesrik kamp i Vallhall lørdag der hjemmelaget vant fullt fortjent etter å ha skapt et tosifret antall sjanser. 1-0 kom etter en drøy halvtime da Severin Sørlie spilte fram Andreas Slattum Nordby, som scoret sikkert. Det var eneste mål før pause. 2-0 kom tjue minutter før slutt og var et klasseangrep der Fitim Azemi sendte en millimeterpresis pasning gjennom til Severin Sørlie som scoret sikkert. Sarpsborg-keeper Leander Sem-Johansen Øy hindret et større nederlag her, men det skal også nevnes at Sarpsborg hadde to skudd i tverrliggeren. Her burde sluttresultatet vært 5-2!

OPPSAL - SKEID 2. lag 6-0 (2-0): Det ble en ny målfest på Trasop kunstgress søndag ettermiddag der Skeid-rekruttene var sjanseløse mot et lekent hjemmelag. Emil Horn og Florind Lokaj scoret målene før pause, mens Musa Sanyang, Mathias Øfsti Bråten, Ebrima Jammeh og Øfsti Bråten igjen scoret målene etter hvilen, den siste på overtid. Fem målscorere på seks scoringer der altså. Oppsal er i flysonen og i Dagsavisens referat får du alle detaljer og reaksjoner fra oppgjøret.

Mandag 18.00: Ullern - Mjøndalen 2. lag.

Øvrige resultater: Bærum - Åssiden 2-0, Asker - Flint 2-1.

Tabelltoppen: Nordstrand 30, Asker 29, Frigg 27, Gamle Oslo 26.

Avdeling 5

SKJETTEN - LOKOMOTIV OSLO 2-0 (0-0): Denne kampen ble spilt allerede torsdag da Norsk Tipping trengte et spillobjekt. Og den var lenge jevn. Det sto målløst til pause før Deni Magomadov scoret Skjettens første mål ni minutter etter hvilen. Lokomotivet mistet ballen på midtstreken, fikk brudd i mot og Magomadov kom alene med keeper og trillet ballen inn i hjørnet. Lokomotiv Oslo presset på for utligning og hadde noen store sjanser. Seks minutter før slutt hadde Lokomotivet corner som endte i flipperspill inne i boksen, men Skjetten fikk klarert, kontret raskt og den samme toppscorer Deni Magomadov avsluttet angrepet med sin tiende scoring denne sesongen. Over halve hjemmelaget (seks spillere) fikk gule kort, det siste på overtid må ha vært nær rødfargen. Nå er det ferie for Lokomotiv Oslo som må være klare igjen 20. juli.

READY SPJELKAVIK 3-2 (3-0): Det så ut som denne kampen var avgjort til pause lørdag. Mathias Ebbesen sendte Ready i ledelsen i andre spilleminutt da han nærmest scoret med magen etter et frispark som Jakob Schei svingte inn i feltet. Rett før pause sendte Anders Engebretsen en presis stikker som Martin Solli sendte rett ned i hjørnet og på overtid punkterte tilsynelatende Jakob Schei dette oppgjøret da han scoret fra to meters hold. Men bortelagets Erik Leanderson reduserte to ganger, den siste kom kvarteret før slutt og det skapte jo et visst stress på Gressbanen kunstgress lørdag. Ready hadde oss en redning på strek, mens Martin Solli også hadde en heading i tverrliggeren. Men Ready holdt unna og må nå bruke ferien godt for i neste kamp om en snau måned kommer serieleder Træff på besøk.

Øvrige resultater: Hødd 2. lag - Skedsmo 2-2, FuVo - Lørenskog 0-3, Gjelleråsen - Bjørkelangen 0-3, Træff - Kristiansund 2. lag 4-0, Aalesund 2. lag - Molde 2. lag 1-3.

Tabelltoppen: Træff 31, Bjørkelangen 23, Skjetten 23, Ready 23.

---

FAKTA

13. serierunde spilles slik:

AVDELING 3:

Fredag 28. juni: 19.00: Åssiden - Ullern.

Lørdag 29. juni: 14.00: Flint - Oppsal, Skeid 2. lag - Bærum, 15.00: Sarpsborg 2. lag - Nordstrand, KFUM 2. lag - Gamle Oslo, Åskollen - Frigg.

Søndag 30. juni: 14.00: Mjøndalen 2. lag - Asker.

AVDELING 5:

Lørdag 20. juli: 14.00: Lokomotiv Oslo - Hødd 2. lag, Ready - Træff.





---