VIF-heltens grep gir resultater: – Fortjener det mer enn noen andre

VALLE (Dagsavisen): – Det er en fantastisk lagprestasjon, man scorer ikke fire mål alene. Vi fungerte så godt som lag, og jeg var heldig som fikk score fire i dag, innleder Rijks til Dagsavisen.

Nederlenderen satte halvparten av målene i den spinnville 8-0-seieren søndag kveld. Etter 3-1-seieren mot Levanger for en drøy måned siden fortalte VIF-trener Geir Bakke overfor Dagsavisen at Rijks hadde tatt større ansvar i treningshverdagen.

Spissen forklarer grepet.

– Jeg har prøvd å komme minst halvannen time før frokost på trening for å være tidlig ute og gjøre litt ekstra. Da får jeg noen ekstra touch. Etter trening øver jeg på avslutninger og spesifikke løp i boksen for å forbedre meg foran mål, sier Rijks.

– Inspirerende

Han ser ut til å ha fått betalt for innsatsen. I siste kamp før ferien gikk (nesten) alt inn for spissen.

– Det har gitt resultater. I dag falt alt på plass, smiler 21-åringen.

Vålerenga-kaptein Christian Borchgrevink har lagt merke til hvordan lagkameraten har jobbet.

– Han fortjener det mer enn noen andre. Han er førstemann inn hver morgen og legger ned det arbeidet som skal til, sier Borchgrevink til Dagsavisen.

Christian Borchgrevink, Aaron Kiil Olsen og Mees Rijks feirer sistnevntes første scoring mot Sandnes Ulf. (Terje Pedersen/NTB)

– Det er inspirerende for oss andre. Et ordentlig ledereksempel som vi andre også må se på, for det er ikke tilfeldig at han scorer fire mål, fortsetter han.

– Vært tøff i hodet

I enkelte kamper tidligere denne sesongen har Rijks startet på benken til fordel for Ola Kamara som midtspiss. I matchene mot henholdsvis Moss og Egersund har han operert i en annerledes spissrolle sammen med nettopp Kamara.

Før Sandnes Ulf-kampen hadde Rijks totalt fire mål i Obosligaen. Nå står han med det dobbelte – åtte.

– Han har kommet seg til mye sjanser, og vi har snakket om at han må fortsette med nettopp det. Hvis man ikke har god nok uttelling, så blir det sånn at spisser ofte kvier seg for å komme i de posisjonene, men der har han vært tøff i hodet, sier Geir Bakke til Dagsavisen.

– Han har fortsatt å måle på og beveger seg bra i boksen. Og så er det dét å være presis nok i gjerningsøyeblikket, som han var i dag. Det må han fortsette med, og det må han fortsette å trene på også, legger VIF-treneren til.

Nå tar VIF ferie på tabelltopp, og Rijks tar en tur hjem til Nederland. Neste kamp for Vålerenga er borte mot Start 20. juli.

