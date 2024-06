Spillerbørs Lyn: Var gode i 80 av 90 minutter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ble fem baklengs på Lyn som kollapset i sluttminuttene. Men bortekampen som endte med 3-5-tap var god i 80 av 90 minutter.

ALEXANDER PEDERSEN – 5: Spiller på det trygge, og lykkes med det. Ble ikke satt på noen ordentlig prøve i førsteomgang. Tre av målene kan han ikke ta. Uheldig på de to andre. Slipper inn fem, men sto likevel en bra kamp.

JØRGEN SJØL – 4: Trives godt når han kan kombinere med Bjørntvedt Olsen. Har mange gode bidrag, og kom til innlegg. Fikk en enkel jobb defensivt i førsteomgang, men blir for passiv da Bryne angriper sent i kampen.

DANIEL SCHNEIDER – 4: Viste fram pasningsfoten med noen flotte crossere. Tapte nøkkeldueller sent i kampen.

WILLIAM SELL – 5: Kapteinen var sjef i bakre rekker. Dekker også sidene når det trengs. Stoppet flere Bryne-angrep før de egentlig begynte. Måtte se at backrekka knakk sammen på slutten.

HERMAN SOLBERG NILSEN – 5: Kom til to gode muligheter, men skjøt i blokka begge gangene. Sto litt for høyt under Lyn-kollapsen.

ADRIAN BERNTSEN – 5: Trivdes godt på hjemlige trakter. Dekker mye rom. Kom til flere skudd. Scoringen er både god og heldig.

EVEN BYDAL – 5: Går i bresjen for den fysiske kampen på midten. Tar noen smeller, og vinner ballen flere ganger.

JULIUS SKAUG – 5: Bidrar til at Lyn spiller godt langs bakken. Det går på få touch. Viser også overblikk med gode langpasninger.

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN – 4: Får utfordre en-mot-en, og går begge veier. Bra innlegg til Skaug. Må score på kjempesjansen rett før pause. Spilte en birolle i andreomgang.

MATHIAS JOHANSEN – 5: Gjør en god jobb i targetspiss-rollen. Fysisk sterk og holder på ballen høyt i banen. Kunne fått ballen oftere.

JACOB HANSTAD – 5: 21-åringen fikk ikke satt like stort preg på sin kant. Har et fantastisk nedtak tidlig i kampen. Deretter skjer det lite på Lyns venstreside fram til 1–2. Kunne gjort en bedre blokkeringsjobb på utligningen.

Salim Lagzhaoui, Ibba Laajab, Andreas Hellum og Brage Hylen spilte for lite til å bli vurdert.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?