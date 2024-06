Ny storseier for Oppsal - har scoret elleve mål de to siste kampene

TRASOP KUNSTGRESS (Dagsavisen): Etter en tung start på sesongen har Oppsal virkelig fått fart på sakene de siste ukene. Etter at de tapte fem kamper og spilte en uavgjort over en periode på litt over en måned fra midten av april til starten av juni, gikk opprykkstoget med så mange sterke lag i avdelingen.

Men nå har Oppsal virkelig fått fart på skuta, og søndag tok de sin tredje seier på rad da de herjet med Skeid 2 og vant hele 6-0, med fem forskjellige målscorere.

Fornøyd keeper

– Det er en rotete kamp i starten av oss, men vi vinner fortjent selvsagt. Det viktigste er å holde nullen. Alle er også fornøyde med at vi har fem forskjellige målscorere, det er bare fint. Også er det deilig å holde nullen, for vi scorer jo masse mål hver eneste kamp. Holder vi nullen fremover, kommer vi til å vinne mye fremover, sier målvakt Sebastian Lihaug Jakobsen.

Dermed har laget virkelig fått fart på sakene offensivt – de fem målene søndag gjør at de nå har scoret 19 mål på de siste fem kampene, etter “bare” elleve mål på de første sju kampene. I tillegg har de holdt nullen i tre kamper på rad, som gjør keeperen smørblid.

– Det har nok løsnet litt både offensivt og defensivt, men vi spiller litt bedre og voksent nå. Også har vi ikke møtt den aller tøffeste motstanden de siste kampene, men det er forbedring å spore. Vi slipper til få sjanser og gjør ikke så mye feil som tidligere i år, som å lage unødvendige frispark og slippe inn billige mål, sier han.

Oppsal er nå på 6. plass med 19 poeng etter å ha tatt tolv av disse på de fem siste kampene.

For Skeid 2 sin del fortsetter den svake sesongen. De er fortsatt nest sist med fem poeng, men siden lagene rett over streken gjør det såpass dårlig, er det bare tre poeng opp til trygg plass.

– Man vet aldri med tanke på opprykk, for alle kan slå alle. Men jeg tenker at topp tre kan være en god mulighet, hvis vi vinner alt før sommeren. Vi må uansett tenke at det er mulig med opprykk, sier keeperen videre.

Store sjanser

Ikke uventet tok Oppsal kommandoen fra start. Yazdine Kamara satte ballen i mål etter seks minutter, men ble korrekt vinket av for offside. Ti minutter senere var Sri Lanka-landslagsspiller Anujan Rajendram farlig frempå da han hamret ballen i tverrligger, men Filip Lazarevic vartet opp med en god redning da han slo ballen i tverrliggeren. På returen skjøt Kamara langt over.

Men kort tid etter skulle scoringen komme, etter at Mathias Øfsti Bråten satte Lazarevic på prøve med et hardt skudd fra 20 meter. Keeperen måtte slå ut til corner, og der ble det mål. Emil Horn sto egentlig på keeper, men fikk en fot på ballen på første stolpe og pirket den i mål.

Målet var høyrebackens andre på rad etter at han også scoret mot Åssiden sist kamp – også det på corner.

Oppsal fortsatte å kjøre etter målet og gikk opp til 2–0 like før pause. Florind Lokaj, som aldri fikk sjansen ordentlig i Skeid, ble felt på 20 meter og tok frisparket selv. På vakkert vis skrudde han den over muren og rett i mål. Dermed sto det 2–0 til pause.

Herjet i 2. omgang

Oppsal kom ut i hundre i den andre omgangen og scoret to mål før timen var spilt. Etter 54 minutter sto det 3–0 da Øfsti Bråten skrudde inn et frispark fra 30 meter. På bakre stolpe, helt umarkert, sto Musa Sanyang. Han takket og bukket og hamret ballen opp i nettaket.

3–0 ble til 4–0 fem minutter senere. Skeid 2 rotet bort ballen på egen halvdel og Kamara fikk ball i 16-meteren, etter at Oppsal satte fart. Han dro av en Skeid-forsvarer før han chippet ballen inn i boks. På bakre stolpe ventet Øfsti Bråten og headet ballen i lengste hjørne.

Mathias Øfsti Bråten jubler for et av sine to mål søndag. (Even Lübeck)

Så roet kampen seg betraktelig før kronen på verket kom sju minutter før slutt. Øfsti Bråten fikk ball i mellomrom og spilte gjennom til Ebrima Jammeh. På direkten skrudde han ballen opp i krysset på utsøkt vis. 5-0!

Og kampens siste scoring ble også scoret av Oppsal. Jammeh kom rundt på venstre og slo ut 45 til en vidåpen Øfsti Bråten. Via hansken til målvakt Lazarevic gikk ballen opp i nettaket, som var noe av det siste som skjedde. Dermed vant Oppsal hele 6-0!

FAKTA

3. divisjon menn, avdeling 3 søndag:

Oppsal - Skeid 2. lag 6–0 (2–0)

Trasop kunstgress: 100 tilskuere.

Mål: 1–0 Emil Horn (23), 2–0 Florind Lokaj (37), 3–0 Musa Sanyang (54), 4–0 Mathias Øfsti Bråten (60), 5–0 Ebrima Jammeh (84), 6–0 Øfsti Bråten (90)

Gule kort: Mats Bjørnbom, Oppsal.

Oppsal: Sebastian Lihaug – Emil Horn, Musa Sanyang, Sarim Tariq, Adel Touhami – Florind Lokaj, Anujan Rajendram, Kuber Sharma – Ebrima Jammeh, Yazdani Kamara, Mathias Øfsti Bråten.

Skeid 2: Filip Lazarervic – Thomas Ekroll, Lars Fahre, Hamse Noori, Robin Jenssen-Sæther – Kasper Abrahamsen, Eduard Hjelde, Ivar Eftedal – Amir Zamani, Mohammad Tleimat.

Øvrige resultater: Bærum - Åssiden 2-0, Asker - Flint 2-1, Gamle Oslo - Sarpsborg 2. lag 2-0, Frigg - KFUM Oslo 2. lag 6-0, Nordstrand - Åskollen 4-1. Spilles mandag: Ullern - Mjøndalen 2. lag.

