KFUM forlenget kontrakten med treneren til 2027

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Overraskelseslaget i norsk fotball denne sesongen bekrefter kontrakten i sine kanaler torsdag.

– Fra min side har det alltid vært tanken og intensjonen å få dette til. Jeg er på et fantastisk sted. Et sted der jeg får anledning til å utvikle meg, med folk rundt meg som har tro på meg og med en sulten spillergruppe som gir alt hver eneste dag for å ta nye steg, sier Moesgaard til egen arbeidsgivers nettsider.

Han kom til Oslo-klubben som assistenttrener for Jørgen Isnes. Da Isnes dro til Godset før 2023-sesongen, rykket Moesgaard inn som arvtaker.

Foran årets sesong rykket klubben opp i Eliteserien, og der har Moesgaards menn virkelig imponert. Plass på øvre halvdel av tabellen og kvartfinalebillett i cupen er fasiten så langt.

– Det har vært en sinnssyk læringskurve fra dag én. Og gjennom det vi har opplevd, har jeg bare blitt sulten på mer. Sulten på suksess og sulten på å utvikle klubben ytterligere, sier 40-åringen.