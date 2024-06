Kjelsås var centimetere unna seier på overtid: - Bittert

Grefsen stadion (Dagsavisen): Det ble en nervepirrende avslutning på lørdagens 2. divisjonsoppgjør mellom Kjelsås og Eidsvold på Grefsen stadion. Etter en målløs første omgang, stanget Simen Olafsen Kjelsås i ledelsen tidlig i andre omgang, etter et hjørnespark fra Olav Øby.

Kjelsås så ut til å ha full kontroll på kampen, og leda da vi gikk inn i det siste kvarteret. Så smalt det plutselig to ganger, før Kjelsås på overtid fikk straffespark. Det satte Jens Bonde Aslaksrud i mål, og Kjelsås kunne jage det som ville vært en velfortjent seier, på tampen.

Muligheten skulle også komme. Kjelsås fikk frispark fra 20 meter, og Olav Øby stilte seg opp. Frisparket fløt over muren med god kraft, med stø kurs for krysset, men det ble ørlite grann for høyt, og ballen smalt i krysstanga – og ut.

– 2 centimeter. Det er så utrolig bittert, hadde det samme i Finnmarkshallen på overtid. Da også på stillinga 2–2. De to burde i hvert fall ha gitt én seier. Så det var blytungt faktisk, sier han til Dagsavisen etter kampen.

Trener Eivind Kampen mener det var snakk om enda mindre.

– Det er jo igjen millimeter om å gjøre, og vi er jo på returen, som det er mulig å kave inn. Det var litt oppsummerende, sukker Kampen, og legger til:

– I sum så er det her en god nok prestasjon, og et veldig stort steg opp fra det vi gjorde forrige helg – det skulle ikke så mye til riktignok.

Saken fortsetter under bildet.

Olav Øby var svært nære å sikre Kjelsås seieren på overtid, men nok en gang ble det stang ut for frisparkspesialisten. (Haakon Thon)

Mener de skulle hatt straffe

Eivind Kampen har ikke sett syner. Kjelsås var det klart beste laget på Grefsen stadion, og var egentlig det eneste laget som skapte målsjanser, før Eidsvold scora, kvarteret før slutt.

Det tok riktignok litt tid før de ordentlige målsjansene kom, men like før halvtimen begynte det å lukte krutt av Kjelsås, som raida oppover både venstre og høyresiden, men avslutningene inne i boksen ble aldri gode nok. Leo Bech Hermansen var nærmest da han skjøt via keeperen – i stolpen – og ut til hjørnespark.

På hjørnesparket var Simen Olafsen nære på å styre ballen i mål på første stolpen, og ble sparka ned like etter. Straffe mener Eivind Kampen.

– Det er klart. Vi har sett det igjen, og det burde vært straffe.

Det skulle riktignok komme et svært avgjørende straffespark til Kjelsås helt på tampen, som sikra de 2–2.

Kjelsås burde imidlertid ha leda kampen komfortabelt på det tidspunktet.

Saken fortsetter under bildet.

Olav Øby, og Kjelsås reagerte kraftig på at ikke dommeren blåste straffe til Kjelsås i første omgang. (Haakon Thon)

– En av de villeste prestasjonene man har sett på dette nivået

Kjelsås tok ledelsen tidlig i andre omgang, etter et hjørnespark fra Olav Øby, som Simen Olafsen headet i mål.

Med et kvarter igjen var Kristian Eriksen aleine med gjestenes keeper, men satte ballen i nettveggen. Eidsvold storma i angrep, og satte i stedet for inn 1-1, på sin første målsjanse i kampen, etter flott forarbeid av innbytter Herman Henriksen. Snaut ti minutter seinere sto det plutselig 1–2. Nok en gang etter fenomenalt forarbeid. Denne gangen av Kara Bandeh.

– Vi skal ikke slippe inn de to i den kampen her. Kollektivt ligger vi bra, og alt det der, men de lykkes med en to-tre driblinger før det blir scoring – og det er for enkelt.

Enkelt syns også Kampen at det ble, men hyller samtidig forarbeidet bak scoringene. Spesielt det andre.

– Jeg syns egentlig vi gjør en ganske bra kamp. Logisk skal vi punktere den, og skaper nok til at vi skal vinne trygt. De slipper til to ganger, og scorer på begge. Det klart det ikke er bra nok av oss, men så er det noen øyeblikk man må hylle motstanderne også. Særlig det andre målet er en av de villeste prestasjonene man har sett på PostNord-nivå, forteller Kampen.

– Det føles unødvendig

Dermed var plutselig Kjelsås bak, med seks minutter igjen av ordinær tid. Men kun fire minutter etter 1–2 spilte Kjelsås seg fint inn i feltet til Eidsvold, og innbytter Ayub Ibrahim Mahammed ble felt. Klar straffe, og Jens Bonde Aslaksrud var sikker fra merket.

– Det er karakter å komme inn i det igjen. Alle som har spilt fotball veit hvordan det er å plutselig være bak. Når vi ender opp med å ligge under med få minutter igjen, så tar vi ett poeng, men det føles så unødvendig.

Helt på tampen kom frisparket til Øby, som kunne sikra seieren, men marginene var ikke på hjemmelagets side denne lørdagen.

– Litt oppsummerende for kampen at vi er alene med keeperen rett før 1–1. Da har han jo gjort unna den vanskelige delen, og skulle bare trille den inn. Det er litt de marginene som var der i dag. Det er ergerlig selvfølgelig, sier Kampen, som syns det var tungt like etter at dommeren blåste av.

– Akkurat nå er man kølsvart i sjela, men man prøve å se på hva som skjedde her ute, og det syns jeg er ganske OK.

Øby deler trenerens oppfatning om at det skulle blitt tre poeng.

– Vi slipper vel nesten ikke til en målsjanse. Vi får til veldig mye av det vi prøver på, både defensivt og offensivt. Jeg føler vi fortjente tre poeng, i hvert fall med det frisparket på slutten.

Saken fortsetter under bildet.

Jens Bonde Aslaksrud knytter neven etter å ha satt 2-2 fra straffemerket. Det sikra også Kjelsås ett poeng i kampen. (Haakon Thon)

Nytt kunstgress

Dette var siste kampen til Kjelsås på det mye omtalte kunstgresset. I sommer skal det legges nytt, og Eivind Kampen gleder seg til det er på plass.

Planen er at de skal spille hjemme på Grefsen, på nytt dekke hjemme mot Stjørdals-Blink, 21. juli. 2. divisjon tar pause etter neste helg. Da reiser Kjelsås til Strindheim.

---

Kampfakta

Kjelsås – Eidsvold Turn 2–2 (0–0)

Grefsen stadion: 346 tilskuere.

Mål: 1–0 Simen Olafsen (48), 1-1, Vital Curtis Kaba (76), 1-2, Simon Stenseth (84), 2–2 Jens Bonde Aslaksrud (90).

Gult kort: Leo Bech Hermansen, Simen Olafsen, Kjelsås.

Filip Delaveris, Henrik Holtet Thorkildsen, Simon Stenseth, Edin Øy, Eidsvold.

Kjelsås: Jonas Brauti – Filip Andrei Oprea, Martin Helmer Rusten, Simen Olafsen, Sigurd Tinius Tveter Martinussen – Eivind Frøhaug Willumsen, Ahmad Adil Abbas (Ayub Ibrahim Mahammed, 55), Olav Øby, Leo Bech Hermansen (Patrick Askengren, 90) – Kristian Eriksen, Jens Bonde Aslaksrud.

Eidsvold: Peder Hoel Lervik – Henrik Holtet Thorkildsen, Markus Nygård, Oliver Stenseth, Markus Johan Sørensen, Sebastian Remme Berge – Filip Møller Delaveris (Simon Stenseth, 71), Petter Hokstad (Herman Henriksen, 76), Edin Øy, Kara Abdoulie Mai Bandeh – Vital Curtis Kaba (Elias Benjaminsen, 90).

---