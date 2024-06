Vålerenga-børsen: 18-åringens drømmekveld

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

MAGNUS SJØENG – 4: Slår en dårlig 5-meter og holder på å rote det ordentlig til på en corner før pause, men slipper med skrekken og holder buret rent. Kan muligens gjøre en bedre jobb på Moss’ scoring da skuddet går i keeperhjørnet.

CHRISTIAN BORCHGREVINK – 5: Slurver litt i første omgang med ballen i beina, men er god defensivt. Solid etter pause som resten av laget.

AARON KIIL OLSEN – 6: Flere viktige involveringer før pause – blant annet en glimrende sklitakling som stopper en kontring midtveis i omgangen. God i mange dueller utover i kampen.

MARTIN KREUZRIEGLER – 4: Settes på prøve i duellspillet tidlig i kampen, og har ikke helt kontroll på Thomas Klemetsen Jacobsen i Moss-angrepet. Slår også et par feilpasninger.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 6: Skaper en del for VIF i første omgang. Har blant annet et godt innlegg til Rijks og et farlig skudd som fører til corneren før 1-0-scoringen. Slår gode hjørnespark fra venstresiden, og er veldig offensiv. God kamp av backen.

MEES RIJKS – 6: Spiller i en ny rolle som indreløper/spiss sammen med Kamara på topp. Kommer seg til Vålerengas første sjanse etter et godt innlegg fra Hedenstad, men får ikke ordentlig klem på avslutningen med venstre. Skal dog lykkes bedre i andre omgang når han sørger for Vålerengas tredje mål for kvelden. God avslutning og god kamp, men angriperen kan fortsatt bli enda mer effektiv.

PETTER STRAND – : Får seg en skade og må ut etter kun 17 minutter. For kort tid for vurdering.

HENRIK BJØRDAL – 7: Fighter mye i det som blir en tett og jevn førsteomgang, og spiller generelt god og solid kamp. Involvert i “alt” i andre omgang. Assist og “hockey-assist” på to av målene. Ny bunnsolid match av VIFs nøkkelspiller.

JONES EL-ABDELLAOUI – 7: Har ikke den beste starten på kampen, men får seg en merkelig assist når han bommer fullstendig på ballen før Kurd Rønnings 1-0-scoring. Glimrende avslutning på 4-1-målet, og spiller en veldig god kamp til slutt.

OLA KAMARA – 7: Kjemper godt som oppspillspunkt før pause. Nådeløs på sin scoring i andre omgang, og får seg også en målgivende pasning på El-Abdellaouis mål. Står nå med tre mål på de to siste kampene.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 6: Starter kampen som ving, og er nær ved å spille Kamara alene med keeper tidlig i kampen. Deretter flyttes han ned i sentralt på midtbanen og løser den nye rollen meget godt. Overtenning når han får gult kort etter en hånd i ansiktet på Moss-spiller Ilir Kukleci, men er involvert i VIF-målet som kommer like etterpå.

ADRIAN KURD RØNNING – 8: Får en gyllen anledning til å vise seg frem når han byttes inn etter bare 17 minutter. Bruker under ti minutter på å score sitt første mål for Vålerenga, og spiller ellers en veldig solid førsteomgang. Nest siste VIF-spiller på 2-0-målet, og har assist på Filip Erik Thorvaldsens 5-1-scoring. Kjempekamp av 18-åringen.