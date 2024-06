Ble hentet hjem fra landslagssamling før praktkampen: – Adrian er en maskin

VALLE (Dagsavisen): – Det var veldig kult. Jeg startet ikke kampen og var litt skuffet da jeg fikk vite at jeg ikke skulle starte, innleder Kurd Rønning til Dagsavisen.

På onsdag spilte han landskamp for Norges G18-landslag mot Kroatia. På torsdag ble han hentet hjem da Vålerenga trengte alle spillere de kunne ha mot Moss.

Men selv om 18-åringen ikke fikk tillit fra start, kom han likevel tidlig inn fra benken etter at Petter Strand ble skadet i førsteomgangen mot Moss.

Obos-ligaen, 1.divisjon i fotball 2024: Vålerenga - Moss Vålerenga feirer Adrian Kurd Rønnings scoring mot Moss. (Terje Bendiksby/NTB)

– Egentlig helt greit

Og ti minutter etter at han kom inn, hadde han scoret sitt første mål for VIF.

– Jeg var klar og visste at jeg skulle spille. Jeg respekterer valget og at jeg måtte starte på benken, men når jeg kommer inn er jeg bare meg selv og gir alt jeg har, sier unggutten.

I tillegg til scoringen var han nest sist på ballen da Ola Kamara satte inn Vålerengas andre mål for kvelden i 5-1-seieren over Moss, og på overtid fikk han assist da Filip Erik Thorvaldsen satte sitt første VIF-mål alene med keeper.

– Jeg skjønte at vi ikke hadde nok spillere, og da måtte jeg komme tilbake fra samlingen. Det var egentlig helt greit, smiler Kurd Rønning.

– En maskin

Vålerenga-trener Geir Bakke forteller at Kurd Rønning var nær en plass i startelleveren mot Moss. VIF har mye skader i troppen fra før av, og på søndag var Fidel Brice Ambina utilgjengelig etter sitt fjerde gule kort for sesongen mot Ranheim forrige lørdag.

– Det var veldig nærme at vi valgte den løsningen, men så valgte vi å kjøre Mees (Rijks) ned. Og vi hadde tross alt en spiss som scoret to mål i forrige kamp og begynner å komme i form, sier Bakke til Dagsavisen.

VIF-trener Geir Bakke under 5-1-seieren mot Moss søndag. (Terje Bendiksby/NTB)

Ola Kamara scoret to mål i sitt innhopp mot Ranheim forrige helg og fikk starte på topp mot Moss. VIFs andre spiss, Mees Rijks, ble flyttet ned i en offensiv indreløperrolle ved siden av Kamara.

Dermed måtte Kurd Rønning starte på benken.

– Jeg tror det var veldig gøy for ham å komme inn. Han får lov til å være toneangivende. Det må være stort for disse gutta. Filip kommer også inn og scorer, sier Bakke og fortsetter:

– Adrian er en maskin. Han løper opp og ned hele tiden. Samtidig må han bli bedre på orientering, for han har en del balltap.

– Ekstremt stolt

Kurd Rønning høster ros fra lagkameratene etter kalasseieren søndag.

– Jeg er ekstremt stolt av Adrian. Det er så klart uheldig at Petter blir skadet, men jeg er veldig glad for at Adrian får muligheten til å vise hva han er god for. Jeg er veldig glad på hans vegne, roser lagkamerat Jones El-Abdellaoui.

Henrik Bjørdal istemmer.

– Jeg synes han har vært god i lang tid og har hatt gode innhopp. Han har fortjent å få spilletid, og i dag er han veldig uredd og kjører på. Av og til blir han overivrig, men veldig ofte blir det noe positivt ut av det.

– Det er en kul spiller, oppsummerer Bjørdal.

