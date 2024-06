Steiring styrte inn tre nye poeng for Skeid på Gjøvik

Topp mot bunn på Gjøvik, da serieleder Skeid tok imot Gjøvik-Lyn, som bare har VIF-rekruttene bak seg på tabellen. Vertene har tre poeng, og de kom i seieren mot nettopp VIF 2, og har ellers tapt resten av kampene. Så Skeid var store favoritter på Gjøvik stadion, og vertene gikk også voldsomt defensivt ut.

Det hjalp imidlertid lite, da Per Magnus Steiring headet i tverrliggeren etter bare tre-fire minutters spill. Stopperen skulle imidlertid få sin revansj bare noen minutter senere, da Skeid-kapteinen styrte inn en corner fra Keivan Ghaedamini og ga Skeid ledelsen etter åtte minutters spill.

Gjestene styrte alt i starten og skapte en del skuddmuligheter og nesten-sjanser. Kabamba Kalabatama fikk et skudd blokkert, før han ti minutter før pause satte en heading over mål da Sulayman Bojang fosset gjennom vertenes forsvar og la over til «Bamba» som headet over fra kloss hold.

Les flere saker om Skeid her

Skeid kontrollerte

Både Bendik Riise og Ousmane Diallo Toure hadde sine muligheter, men Skeid fikk ikke flere mål før pause. I en omgang der Skeid stort sett hadde ballen hele tiden, og vertene fra Gjøvik ikke løsnet skudd eller hadde antydning til å true målet til Marcus Andersen.

Fem-seks minutter etter hvilen fikk Skeid nok en kjempemulighet til å doble ledelsen, da Ulrich Østigård Ness fikk gå ganske uhindret opp og knallet til en heading, men dessverre for Skeid og Østigård Ness gikk headingen rett på Gjøvik-Lyns keeper Rafael Veloso.

Skeid tok fram sin indre Real Madrid eller Barcelona i denne kampen, og hadde ballen i sånn 80-90-prosent av tiden, men klarte ikke å skape all verden. Det ble mye trilling fram og tilbake, mens et veldig defensivt Gjøvik-Lyn lå veldig lavt og kompakt og forsvarte seg med nebb og klør.

Les også: Farten til Bojang startet målfesten til Skeid: – Har målt 37,7 km i timen

Beholder serieledelsen

Kvarteret før slutt slapp Bojan løs igjen, men hadde ingen med seg inne i feltet, og skjøt derfor fra ganske skrå vinkel. Det endte med en corner, som ble slått for langt bak i feltet, og vertene fikk kontroll. Det gikk litt for sakte med Skeid i store deler av kampen, selv om laget hadde full kontroll på vertene.

Gjøvik-Lyn skapte hadde et par-tre halvsjanser etter hvilen, men skapte svært lite gjennom samtlige 90 minutter, og da spiller det mindre rolle at Skeid heller ikke leverte en spesielt god kamp. Tre poeng er det som gjelder, og den oppgaven klarte Rislaas menn nokså enkelt borte på Gjøvik.

Skeids neste kamp nå er hjemme mot Grorud, der laget har fått skjenkebevilling i det som blir en oppladning til EM-avspark litt senere på kvelden. Det blir også det første obligatoriske møtet mellom Vilde Rislaa og Andreas Alrek, etter at førstnevnte dro fra Skeid til Grorud før årets sesong.

Les også: Skeids «Bamba» takker for tilliten: – Ganske spesielt (+)

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2 – runde 10

Gjøvik-Lyn – Skeid 0-1 (0-1)

Gjøvik stadion

Mål: 0-1 Per Magnus Steiring (8.)

Gule kort: Per Kristian Jansen, Gjøvik-Lyn. Kabamba Kalabatama, Skeid.

Dommer: Øyvind Jøstensen (Reinen Idrettslag)

Skeid (3-4-3): Marcus Andersen – Keivan Ghaedamini, Per Magnus Steiring, Fredrik Flo – Ousmane Diallo Toure (Thor Lange fra 66.), Torje Naustdal, Bendik Rise (Mads Aaserud fra 80.) Hasan Yusuf – Ulrich Østigård Ness, Kabamba Kalabatama (Daniel Lunde fra 67.), Sulayman Bojang.

---