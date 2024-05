Grorud skapte årets største målfest for seg sjøl

Når et lag leder 6-0 til pause, skjer det jo noe med innstillingen. Men Grorud pøste på og kunne vunnet tosifret i det som ble årets andre hjemmeseier i 2. divisjons avdeling 2 lørdag.

Ketsjupeffekten er et velkjent begrep, men her ble det både sennep og lompe også. Det var morsomt å se Grorud utfolde seg offensivt med alle de kvalitetene de har når det stemmer.

Det eneste overraskende var at lagets toppscorer, Yasid SaÁd ikke kom på scoringslista.

Les også: Kjelsås beholdt serieledelsen

Fire mål på tolv minutter

Nå er han tangert av dagens hattrick-helt, Preben Asp, som scoret tre mål i løpet av tolv minutter, det ene på straffespark.

Laget fikk rettet opp både egen målforskjell, selvtillit og troen på egne ferdigheter i denne lørdagskampen mot et svakt Gjøvik-lag.

Grorud gikk i strupen på de hvitkledde gjestene fra start. Anført av en svært offensiv Mathusan Sandramukar skapte de målsjanser før folk hadde fått på seg solhattene på Grorud.

Men da Preben Asp endelig fikk uttelling etter elleve minutter, ble dette en ren overkjørsel.

Angrep fra alle vinkler

Samme mann satte som nevnte 2-0 på en straffe etter at Luka Fajfric ble felt, før Simen Beck plutselig dro til fra 18 meter i et hardt skrudd skudd ned i keepers høyre hjørne.

Gjøvik-Lyn, som ligger nest sist med en seier og sju tap, var knapt over midtstreken. Dene ene gangen de var det ble nevnte Sandramukar taklet så hardt at det nesten var et under at han kunne fortsette.

Preben Asp avsluttet igjen et strålende angrep før midtstopper Mats Andersen leverte en knallhard heading til 5-0 ved bortre stolpe. Her var det stor variasjon i avslutningene.

Luka Fajfric avsluttet en trippelsjanse med keeperretur rett før pause og man kan vel kunne kalle seksmålsledelse til pause som en rimelig trygg ledelse.

Les også: Moesgaard etter Glimt-sjokket

Jaktet sin første

Trener Andreas Alrek satte inn Willian Pozo-Venta og Didrik Sereba fra start etter pause, og sistnevnte jaget sin første scoring for sesongen i hele omgangen. Han hadde ett skudd i tverrliggeren før han endelig fikk sin scoring i siste spilleminutt da han trillet inn 8-0 fra en halv meters hold.

Før det hadde Nidal Loulanti scoret Groruds sjuende (og første i andre omgang) etter bare to minutters spill for å minne gjestene om at vertskapet ville fortsette målfesten.

Det ble drikkepause og mange spillerbytter etter pause og da er det ganske uvanlig at det legges til bare ett minutt. Men dommeren hadde vel fått nok av både varmen og scoringer da klokka passerte 90 minutter. Ingen protesterte heller.

For Grorud var det en spillemessig og scoringsmessig opptur for også de vet at åtte mål kommer ikke av seg sjøl uansett hvor svak motstanderen måtte være.

Neste oppgave for Grorud er Alta borte søndag om en uke.

Les også: Lyn må forlate Bislett igjen

---

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 2 lørdag:

Grorud - Gjøvik-Lyn 8-0 (6-0)

Grorud Arctic Match: 253 tilskuere.

Mål: 1-0 Preben Asp (11), 2-0 Preben Asp (straffe 18), 3-0 Simen Beck (22), 4-0 Preben Asp (23), 5-0 Mats Andersen (32), 6-0 Luka Fajfric (42), 7-0 Nidal Loulanti (47), 8-0 Didrik Sereba (90).

Dommer: Markus Hammatsröm, Nordre Land IL.

Gule kort: Alexander Bjørnøy, Aime Vaillance Nihorimbere, Gjøvik-Lyn.

Grorud: Noah Vangen Rychter - Mathusan Sandramukar, Theodor Angelin, Mats Andersen, Hyder Altai - Simen Beck (Abel Tjomsland fra 63), Mohammed Mahnin, Yasir SaÀd (Willian Pozo-Venta fra 46), - Musa Dubois (Didrik Sereba fra 46), Preben Asp, Luka Fajfric (Tollef Kvello Etholm fra 70)

Øvrige resultater lørdag: Ull/Kisa - Kjelsås 0-2, Strindheim - Alta (ikke ferdigspilt).

---