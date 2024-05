Moesgaard etter Glimt-sjokket: – Sender et signal

Vi spør KFUM-trener Johannes “Johs” Moesgaard etter 2-2 mot regjerende seriemester Bodø/Glimt på Aspmyra.

– Jeg vet ikke. Vi er opptatt av flytte listen hele tiden. Vi er nødt til å utvikle oss hvis vi skal henge med. I dag får vi den referansen; et revansjelysten Bodø/Glimt som har tapt for HamKam. Måten vi responderer på med å ta tak i ballen ... jeg tror vi hadde 65 prosent ballinnehav de første 20 minuttene, sier Moesgaard til Dagsavisen.

– Det er klart at det sender et signal.

Eliteserien i fotball 2024: Bodø/Glimt-KFUM Slik feiret KFUM Oslo 1-1-målet på Aspmyra rett før pause. (Mats Torbergsen/NTB)

Både Kåffa-treneren og flere av spillerne var skuffet og misfornøyde med at de ikke fikk med seg tre poeng fra Bodø. Johannes Nunez sendte Kåffa opp i føringen midtveis i andre omgang, men seieren glapp da Jens Petter Hauge satte inn 2-2 ti minutter senere.

Også Glimt-trener Kjetil Knutsen lar seg imponere av gjestene fra hovedstaden.

– Kåffa er et godt lag med en klar identitet, sier Knutsen til TV 2 før han poengterer at Glimt ikke var på sitt beste fredag kveld.

Etterlyser mer kynisme

Moesgaard peker på at det er detaljer som gjør at Glimt scorer to ganger mot KFUM på Aspmyra.

– På deres andre scoring er det vår spiller som skal dempe ballen, og så blir det innkast. De kaster, og så løper de mer eller mindre ballen i målet vårt.

Han etterlyser mer kynisme i laget.

– Det handler det om ting som å ta det gule kortet og å ikke bli tatt på spillfaser som nesten ikke er en fase. Det å kunne være mer kyniske ... vi vet at om vi gir dem bare litt, så smeller det. Det gjorde det på det første målet også.

En feilpasning fra Håkon Hoseth gikk i beina på Glimts Hauge, som videre fant Albert Grønbæk foran målet og sendte Glimt opp i 1-0 i første omgang. Men Kåffa kom tilbake og snudde matchen før det endte 2-2.

– Har stresset motstanderen

Det nyopprykkede laget er ubeseiret på bortebane og ligger på femteplass på tabellen.

– Hvor har dere størst forbedringspotensial?

– Godt spørsmål. I utgangspunktet er jeg veldig fornøyd med organiseringen vår i det lave presset. Det å kunne flytte et lavt press høyere i banen synes jeg vi i gang med å bli bedre på, svarer Kåffa-treneren og fortsetter:

– De første bortekampene lå vi bare lavt. Jeg føler nå at det har gitt oss mer tilgang på ball og har stresset motstanderen. Det er en fase vi vil fortsette å jobbe med. Og så synes jeg vi skal bli litt farligere på siste tredel. Det blir ofte pasning hjem i stedet for inn på mål. Der har vi litt å gå på.

Moesgaard minner om at Kåffas mentale innstilling må fortsette å være til stede om laget skal fortsette i samme spor.

– Hvis vi ikke er til stede i det vi gjør, så blir det som mot Fredrikstad. For det er nivået, og da blir du straffet.

Kåffa tapte 1-4 på hjemmebane for FFK tidligere i mai.

– Men om samholdet er der og at gutta tør å by på sine egne ferdigheter, så er jeg veldig glad.

