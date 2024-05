Kjelsås sablet ned Ull/Kisa og beholdt serieledelsen

Leo Bech Hermansen og toppscorer Kristian Eriksen sørget for nettsus for bortelaget i finværet på Jessheim stadion.

Resultatet gjør at Kjelsås blir værende på tabelltoppen med sine 19 poeng på åtte serierunder. Ull/Kisa har ni poeng så langt.

Direktesport opplyste underveis at Ull/Kisa hadde gjort en feil med den innmeldte lagoppstillingen til oppgjøret.

– Det vil vel bety at Kjelsås vinner denne kampen minst 3-0, avhengig av hva resultatet blir ute på banen, sa Direktesports kommentator om det mulige regelbruddet.

Les mer om Kjelsås her!

Fartsfylt 1. omgang

Etter hendelsesfattige åpningsminutter, tok bortelaget Kjelsås ledelsen nærmest ut av intet. Ayub Ibrahim Mahammed spilte ballen til Leo Bech Hermansen, som fyrte løs fra distanse. Ull/Kisa-keeper Clement Twizere Buhake så ut til å kunne ta ballen, men fikk bare slått den videre inn i nettmaskene. Dermed 1-0 til bortelaget.

Ull/Kisas Sebastian Gjelsvik hadde muligheten til å utligne kort tid etter, da vertene fikk corner. Gjelsvik steg til værs inne i boksen, men fra god posisjon headet han like utenfor.

Hjemmelaget fikk en stor gratissjanse da Kjelsås-keeper Jonas Vatne Brauti ga bort ballen i egen boks kort tid etter, men etter litt kaos fikk Kjelsås klarert. På den påfølgende kontringen skjøt gjestenes Martin Helmer Rusten like over.

Kjelsås-trener Eivind Kampen og formspiss Kristian Eriksen hadde grunn til å smile lørdag. Bildet er tatt i en annen anledning. (Per Erik Moen)

Så ga Kjelsås hjemmelaget nok en nesestyver. Etter et drøyt kvarter vartet gjestene opp med flott kombinasjonsspill, og på et innlegg fra høyre brystet Kjelsås’ toppscorer Kristian Eriksen kontrollert inn 2-0 fra kort hold. Det var hans åttende fulltreffer for sesongen.

Få minutter etter kunne Eriksen sågar ha lagt på til 3-0, men skuddet fra distanse gikk i begge stolpene og til slutt inn i fanget på vertenes keeper Clement Twizere Buhake.

Junkeren neste for Kjelsås

Kjelsås fortsatte å produsere sjanser. Jens Bonde Aslaksrud ble spilt alene mot mål, men Ull/Kisas keeper var med på notene og gikk seirende ut av duellen.

Få minutter før pause fikk Sebastian Fjose Berg en stor mulighet til å redusere for Ull/Kisa. Angriperen ble sendt gjennom alene mot mål ute på høyresiden, men Jonas Vatne Brauti i Kjelsås-buret var kjapt nede og reddet Fjose Bergs litt for veike avslutning. Dermed gikk Kjelsås i garderoben med tomålsledelse.

2. omgang åpnet litt mindre fartsfylt enn den første. Etter en drøy time forsøkte Kjelsås’ Olav Øby seg på frispark like utenfor boksen, men skuddet gikk via en Ull/Kisa-spiller og til corner.

Olav Øby og Kjelsås tok tre viktige poeng på Jessheim stadion lørdag. Her fra en tidligere match. (Even Lübeck)

Ull/Kisa fikk en dobbeltsjanse til å redusere med et kvarters tid igjen av ordinær tid, men verken innbytter Sander Werni eller Jakob Rømo Skille klarte å overliste Brauti i Kjelsås-buret inne i boksen.

Hjemmelagets Markus Flores dro seg inn i banen og løsnet skudd kort tid etter, men ballen gikk via et Kjelsås-bein og ut til corner. Samme mann fikk en kjempemulighet fra kort hold få minutter før slutt, men headingen gikk i tverrligger og ut.

Ull/Kisa presset på i jakten på redusering, men vertenes innbytter Filip Fjeldheim Da Silva bommet på en enorm mulighet fra kort hold på overtid. Flere scoringer ble det dermed ikke, og Kjelsås kunne feire tre viktige poeng da sluttsignalet lød.

I neste runde tar Kjelsås imot et hittil formsvakt Junkeren. Den matchen spilles på Grefsen kunstgress søndag 2. juni.

Les også: Kjelsås tok over serieteten etter frispark fra 45 meter (+)

Les også: Toppscorere i storslag for Kjelsås: – Sinnsykt verdifullt (+)

Les også: Eventyrlystne Øby takket nei til Ukraina og dro til Island: – Minner for livet (+)

---

Kampfakta

Fotball menn, 2. divisjon, avd. 2, 8. runde

Ullensaker/Kisa – Kjelsås 0-2 (0-2)

Jessheim stadion

Mål: 0-1 Leo Bech Hermansen (9), 0-2 Kristian Eriksen (16)

Gult kort: Sebastian Gjelsvik, Ull/Kisa. Olav Øby, Kjelsås

Dommer: Øyvind Jøstensen, Reinen IL

Kjelsås: Jonas Vatne Brauti, Filip Andrei Oprea, Martin Helmer Rusten, Simen Olafsen, Sigurd Tveter Martinussen, Eivind Frøhaug Willumsen, Olav Øby (Marius Castberg-Stølan fra 85.), Ayub Ibrahim Mahammed (Ahmad Abbas fra 62.), Leo Bech Hermansen (Moutaz Ali Alzubi fra 85.), Kristian Eriksen (Patrick Askengren fra 72.), Jens Bonde Aslaksrud

----