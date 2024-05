Tuva Espås scoret sitt første ligamål da VIF slo tilbake med seier

Etter sju strake seiere i starten av sesongen måtte Vålerenga tåle sesongens første tap da laget også gikk målløse av Intility for første gang under Nils Lexerøds ledelse mot RBK onsdag. Mot Arna-Bjørnar tok det imidlertid ikke lang tid før serielederne tok ledelsen i Arna Idrettspark.

Tilde Lindwall og Stine Brekken kombinerte fint midt på vertenes banehalvdel, før sistnevnte spilte Elise Thorsnes gjennom. Den tidligere Arna-Bjørnar-spilleren gjorde ingen feil alene med keeper, og chippet ballen elegant i det lengste hjørnet til 1-0 for Vålerenga etter bare fire minutters spill.

Før det hadde også Karina Sævik hatt et godt skuddforsøk, som Arna-Bjørnars keeper Hanne Larsen reddet, og Vålerenga dominerte stort det første kvarteret.

To nye treff i treverket for VIF

Vertene kom langt bedre med fra de neste fem minuttene, og tok Vålerenga litt i ubalanse ved et par anledninger. Det ga store rom på kantene, der Arna-Bjørnar kom seg inn i feltet og fikk gode angrepsmuligheter, som de ikke utnyttet spesielt bra.

Det gjorde heller ikke Elise Thorsnes, da hun fem minutter før halvtimen fikk alle tiders mulighet til å doble ledelsen. Storscoreren fikk gå helt umarkert opp på et innlegg fra venstresiden, men satte headingen i stolpen og ut. Vertenes keeper gjorde også et par gode redninger inn mot halvtimen, slik at 1-0 sto seg da vi passerte halvtimen i Arna Idrettspark.

Sekunder før vi rundet halvtimen viste Olaug Tvedten seg fram igjen. Først da hun kranglet med seg en ball og kom seg til skudd fra 20 meters hold. Det skuddet banket hun i tverrliggeren, før Ylinn Tennebø etter hvert satte det påfølgende innlegget over mål.

Store rom å angripe i

Seks-sju minutter før slutt var Vålerenga igjen ekstremt nære på å doble ledelsen. Karina Sævik fikk tråklet seg inn i vertenes 16-meter og kom seg til dødlinja og fikk lagt ut igjen i feltet. Der var Tilde Lindwall helt alene og skulle bare plassere ballen dit den kom fra, men traff foten til Hanne Larsen som kastet seg over. Kjemperedning av vertenes keeper, om det også var en smule heldig at hun ble truffet.

Arna-Bjørnar hadde også sine muligheter til å utligne, da de kom til mange kontringsmuligheter. Tre minutter før pause kom vertene på nok en kontring, der laget holdt ballen i midten og spilte over til en fullstendig umarkert Linnea Sælen da VIF ikke hadde skjøvet over. Sælen kom til skudd fra 10-12-meter, men Jalen Tompkins takket for en sjelden start med en fenomenal redning høyt opp mot krysset.

Flere sjanser ble det ikke, og lagene gikk dermed til pause med Vålerenga i ledelsen etter en tidlig scoring av Elise Thorsnes. VIF kunne og burde ha scoret både en og to ganger til, men samtidig var neppe trener Nils Lexerød veldig fornøyd med det defensive da Arna-Bjørnar skapte overraskende mange sjanser på kontringer der de tok Vålerenga i ubalanse.

Espås scoret etter 25 sekunder

I pausen gjorde Lexerød to bytter, da han tok ut Michaela Kovacs og satte Elise Thorsnes ned som stopper og Tuva Espås inn som spiss. Det ga umiddelbar effekt, da Espås scoret etter bare 25 sekunder på banen. Stine Brekken slo ut til Janni Thomsen på kant, før VIF-kapteinen slo et flatt og hardt innlegg inn i boksen der Espås bredsidet inn sitt første ligamål for Vålerenga etter overgangen fra Røa før årets sesong.

Pangstarten ga Vålerenga kontroll på oppgjøret, men gjorde også sitt til at gjestene fra hovedstaden la seg litt dypere for å kontrollere kampen. Det gjorde at Arna-Bjørnar hadde mye ballinnehav store deler av omgangen, og kom seg til et par gode muligheter uten å få uttelling.

Det gjorde de imidlertid drøye kvarteret før slutt, da vertene spilte seg til nok en overgang. Ballen ble spilt opp på Linnea Sælen, som hadde den store muligheten før pause. Den gang gikk skuddet mot krysset før Tompkins reddet, men på det andre forsøket satt ballen enda lenger opp i krysset. Dermed var det 1-2, og Arna-Bjørnar var inne i kampen igjen.

Thomsen punkterte kampen

Men før vertene kunne kapitalisere på reduseringen, gjenopprettet Janni Thomsen Vålerengas tomålsledelse kun to minutter etter at Arna-Bjørnar scoret. Iselin Sandnes Olsen slo en strålende ball i bakrom, da Janni Thomsen løp fra vertenes forsvar og scoret sikkert alene med keeper.

Fem-seks minutter før slutt var det Mariela Papadopoulou Bingen som fikk muligheten til å score sitt første mål for Vålerenga, da hun ble spilt igjennom. Innbytteren rundet keeper, men fikk litt for skrå vinkel og klarte bare å sette ballen i nettveggen.

Vålerenga slo med det tilbake etter tapet for Rosenborg, og fikk med seg alle tre poengene. Likevel skapte bunnlaget Arna-Bjørnar veldig mange sjanser og bød på større problemer for VIF enn det Brann gjorde i forrige runde da det ble 0-10. Neste kamp for Vålerenga nå er hjemme mot Åsane kommende lørdag.

---

Kampfakta

Toppserien, runde 9

Arna-Bjørnar – Vålerenga 1-3 (0-1)

Arna Idrettspark, 158 tilskuere

Mål: 0-1 Elise Thorsnes (4.), 0-2 Tuva Espås (46.), 1-2 Linnea Sælen (74.), 1-3 Janni Thomsen (76.)

Gule kort: Nora Nøss, Arna-Bjørnar.

Dommer: Maren Hatletvedt (Fana Fotball)

Vålerenga (3-5-2): Jalen Tompkins – Michaela Kovacs (Tuva Espås fra 46.), Iselin Sandnes Olsen, Linn Vickius – Ylinn Tennebø (Ronja Foss Arnesen fra 46.), Stine Brekken (Ane Jørgensen fra 87.), Olaug Tvedten, Tilde Lindwall (Mariela Papadopoulou Bingen fra 82.), Janni Thomsen – Elise Thorsnes, Karina Sævik.

---