Ikke bekymret for gryende RBK-kompleks: – Aldri vært så spillemessig overlegne

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Fram til og med dagens kamp mot Rosenborg hadde VIF-damene scoret i alle hjemmekampene under Nils Lexerøds ledelse. Fredag satt den langt inne, da Ylinn Tennebø avgjorde helt på tampen, men mot Rosenborg var det gjestene som fikk et sent mål som avgjorde kampen.

– I dag er det effektiviteten det går på. Vi lykkes med veldig mye av det vi hadde som plan før kampen, og fikk kampen dit vi ønsket. Spillemessig tror jeg vi aldri vært så overlegne Rosenborg som i dag, også får vi litt for lite ut av det overtaket. Vi kunne og burde skapt flere og større sjanser, men vi skaper nok til at vi ikke bare burde stått igjen med uavgjort her, men også seier, forteller Lexerød til Dagsavisen.

Tre strake tap etter pengestunt

Også i onsdagens kamp mot Rosenborg traff laget stolpen to ganger. Den første tidlig i første omgang, da Stine Brekkens skudd traff en RBK-spiller og gikk i tverrligger. Den andre ti minutter ut i andre omgang da Tilde Lindwall traff stolpen. I tillegg hadde Elise Thorsnes en eventyrlig mulighet, og helt på tampen fikk Iselin Sandnes Olsen et forsøk reddet på streken. Dermed ble det årets første tap.

– Vi trener mye på å komme til de sjansene vi gjør. Også i dag skaper vi masse sjanser, og jeg synes vi gjør en veldig god kamp. Vi kjenner igjen mange av tingene vi har øvd på, og i dag har vi bare ikke marginene på vår side. Det er kjempesurt, og rett og slett bare dritt, sier Olaug Tvedten til Dagsavisen.

Etter at hun donerte 10.000 kroner til «breddeklubben» Rosenborg forrige sesong, har det blitt tre strake tap for trønderne. Først i siste serierunde og cupen forrige sesong, og nå i lagenes første møte denne sesongen. Likevel er Vålerengas maestro ikke den som tror mest på at det er karmaens feil.

– Hehe, nei. Jeg tror ikke det stuntet har skylden i at resultatene har blitt som de har blitt. Den siste serierunden der var vi allerede seriemestere, så den kampen betyr ingenting. Det var selvsagt kjempesurt å tape i cupfinalen, men i dag synes jeg vi har overtaket hele kampen og fortjener å vinne. Så det er bare utrolig surt å tape akkurat i dag, men det er neppe på grunn av de pengene der, forteller Tvedten og fortsetter:

Leder fortsatt tabellen

– Det er viktig å lage litt liv og røre utenfor banen også, slik at disse kampene blir litt mer opphauset. Hvis vi byr litt mer på oss selv og skaper litt overskrifter kommer det kanskje enda flere folk på kamp, som gir disse oppgjørene enda større rammer. Da blir det enda deiligere for de å slå oss, også blir det enda deiligere for oss å slå tilbake og få revansj når den tid kommer, sier Tvedten.

Etter sju strake seiere kom sesongens første tap, noe som gjør at Rosenborg og Vålerenga ligger likt på tabellen. VIF leder fortsatt på bedre målforskjell, og dermed fikk Lexerød rett i at dagens kamp ikke var noen seriefinale.

– Selv om vi nå har tapt noen kamper på rad mot Rosenborg ser jeg ingen grunn til at vi skal bekymre oss for det. Som sagt synes jeg det her var vår beste kamp noensinne mot Rosenborg, og at vi aldri har vært bedre mot dem. Nå må vi bare tåle at vi ikke vant en kamp, også kommer det noen kamper nå før vi får et par toppkamper igjen i juni. Da må vi være klare for å slå tilbake, sier VIF-treneren.

Nils Lexerød måtte for første gang i sin tid som VIF-trener se laget sitt gå målløse av banen på Intility. (Oskar Wikestad)

Lysning på skadefronten

På sosiale medier ble Rosenborgs seier omtalt som et ran, men fullt så sterke ordelag ønsker ikke Lexerød å bruke.

– Det er ikke min oppgave å dele ut sånne karakteristikker, men jeg kan i hvert fall si at vi hadde fortjent å ta med oss alle tre poengene i dag, mener Lexerød som nå også ser en lysning på skadefronten.

Elise Thorsnes var tilbake fra skade i forrige kamp, mens Sædis Heidarsdottir nærmer seg. Selma Pettersen kan også gjøre comeback raskere enn beregnet, mens Mimmi Löfwenius allerede har begynt å røre på seg etter sin korsbåndsskade.

Dermed er det fortsatt noe positivt å ta med seg fra kveldens tap.

– Vi har fortsatt levert en veldig god serieåpning, og legger oss på ingen måte ned for å grine etter det tapet her. Det er selvfølgelig veldig dritt i dag, mens så får vi begynne på nytt i morra. Da er det nye poeng som skal kjempes om, og vi skal ta tre poeng neste kamp, sier Tvedten.

