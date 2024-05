Vålerengas seiersrekke bråstoppet – RBK vant for tredje gang på rad

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Etter sju strake seiere i sesongstarten ventet sesongens tøffeste test så langt for VIF-damene, da Rosenborg kom på besøk til hovedstaden. Gjestene har kun ett tap selv så langt i år, og det kom borte mot Brann. VIF var derfor tre poeng foran trønderne før kampstart, og kunne med seier åpne opp en god luke på toppen av tabellen.

Vålerenga startet med en gigantisk mulighet etter fire minutter spilt. Janni Thomsen la inn til Elise Thorsnes, som for en gangs skyld fikk spille spiss. Thorsnes holdt unna sin oppasser og la ballen ut mot 16-meteren der Stine Brekken kom løpende. Hennes avslutning gikk via en RBK-forsvarer og i tverrliggeren, før den spratt ned på hodet til Thorsnes og Rosenborg fikk klarert.

Vertene hadde mest ball det første kvarteret, men Rosenborg var farlige på kontringer. Som da Frøya Dorsin fikk lagt ballen tilbake til Camilla Linberg etter 14 minutter. Den tidligere Lyn-spilleren satte på turboen og løp gjennom hele Vålerengas banehalvdel og avsluttet alene med keeper Tove Enblom, som gjorde en glimrende beinparade og reddet skuddet.

Elise Thorsnes fikk spille på topp fra start etter skadecomebacket, men verken hun eller de andre VIF-jentene klarte å score i toppkampen mot RBK (Pål Karstensen)

Gode Enblom-redninger

Enblom måtte i aksjon igjen noen minutter senere, da Rosenborg kombinerte seg fint opp til Vålerengas 16-meter. Ballen ble til slutt lagt ut til Emilie Nautnes, som fikk skapt seg rom til å skyte, men Enblom var på skuddet høyt oppe mot krysset og fikk slått ballen ut til corner som VIF fikk kontroll på.

Stine Brekken testet så skuddfoten fra like utenfor RBKs 16-meter like før halvspilt omgang, men dessverre for henne og VIF suste det like utenfor. Den siste halvdelen var jevnspilt med få store sjanser. Rosenborg hadde et skudd over, mens Vålerenga hadde en del innlegg som var for upresise.

Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0, etter en relativt sjansefattig omgang. I pausen bytta VIF-trener Nils Lexerød ut Thea Bjelde og satt inn nykommer Tilde Lindwall, før den andre omgangen startet på samme måte som den første avsluttet. Mye VIF-ball, men de slet med å skape store sjanser på RBK.

Toppkampen mellom Vålerenga og Rosenborg var en tett og jevn kamp, preget av mange dueller og en søken etter et gjennombrudd for Stine Brekken og RBKs Eline Sørum (Oskar Wikestad)

Rosenborg opp i ledelsen

Lindwall fikk også omgangens første store sjanse, da Janni Thomsen spilte opp på en feilvendt Elise Thorsnes. Hun fikk flikket ballen videre til Lindwall som kom seg inn i RBKs 16-meter. Svensken kom litt skrått på målet, men sendte skuddet utenfor rekkevidden til gjestenes keeper, men dessverre suste skuddet i stolpen og ut for Lindwall og Vålerenga.

Vålerenga fortsette å presse på for et åpningsmål, litt slik de gjorde mot LSK Kvinner på fredagen, og det ga av og til Rosenborg noen kontringssjanser. Rundt timen var spilt da Frøya Dorsin fikk ballen inne i VIFs 16-meter og vendte seg rundt og skjøt, men skuddet gikk heldigvis for Vålerenga i nettveggen.

Like heldige var ikke Vålerenga ti minutter senere, da Rosenborg fikk slengt et innlegg inn i VIF-boksen. Det tok borti en spiller og landet hos Emilie Nautnes. Hun la ballen ut i støtte til Hanna Dahl som fra like utenfor 16-meteren sendte ballen ned i korthjørnet der Enblom ikke nådde bort.

Store VIF-sjanser

Ti minutter før slutt fikk Vålerenga to enorme muligheter. Først er det Lina Klech som får sitt skudd blokkert på bakerste stolpe, før Vålerenga får ballen inn igjen i 16-meteren. Der får Thorsnes snudd seg og skutt, men skuddet hennes treffer RBK-keeper Rugile Rulyte er heldig da hun blir truffet av skuddet som også sniker seg utenfor stolpen. Veldig uheldig at det ikke ble utligning for Rosenborg.

Vålerenga presset på for en utligning i sluttminuttene, og kastet flere kvinner i angrep, slik at det også bl store rom bakover. To minutter før slutt testet Karina Sævik skuddfoten, men forsøket gikk rett i fanget på gjestenes keeper. På overtid fikk Iselin Sandnes Olsen et forsøk reddet på streken, før Tuva Espås headet utenfor. Janni Thomsen tvang fram en god redning på overtid av overtiden, og da VIF-damene ikke fikk tatt corneren ble det sesongens første tap.

Dermed er lagene på lik poengsum på tabelltopp. Vålerenga leder likevel fortsatt tabellen, på bedre målforskjell. Neste kamp for VIF-damene nå er borte mot Arna-Bjørnar, mandag 20. mai klokka 15.00.

Kampfakta

Toppserien, runde åtte

Vålerenga – Rosenborg 0-1 (0-0)

Intility Arena, 713 tilskuere

Mål: 0-1 Hanna Dahl (72.)

Gule kort: Elin Sørum, Rosenborg.

Dommer: Emilie Rodahl Torkelsen (Asker SKK)

Vålerenga (3-5-2): Tove Enblom – Michaela Kovacs, Iselin Sandnes Olsen, Linn Vickius – Ylinn Tennebø (Lina Klech fra 78.), Stine Brekken (Tuva Espås fra 83.), Thea Bjelde (Tilde Lindwall fra 46.), Olaug Tvedten, Janni Thomsen – Karina Sævik, Elise Thorsnes.

