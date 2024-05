Reddet VIFs superrekke hjemme: – Da jeg så den gå inn klikket det litt

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga hadde veldig mye ball, og traff treverket tre ganger. Da det så ut til å gå mot poengdeling mot erkefienden LSK Kvinner dukket Ylin Tennebø opp på bakerste stolpe.

– Da jeg så at ballen gikk i stolpen for tredje gang der tenke jeg at det kom til å bli en sånn dag der vi bare ikke får uttelling, men da målet kom til slutt var det bare ekstra deilig, forteller Tennebø til Dagsavisen.

– Tanken streifer deg jo at det kan være den dagen når du har så mange skudd i stolpen. Vi hadde tålt det også og gått videre, men det er ekstra deilig at det kom en scoring til slutt. Det er herlig å slå Lillestrøm, og i det store og det hele synes jeg vi gjør en god kamp og vinner fortjent, legger VIF-trener Nils Lexerød til.

Stolpebonanza

Både Michaela Kovacs, Olaug Tvedten og Tennebø selv traff treverket, og spesielt etter pause fikk Vålerenga mange sjanser etter innlegg fra Janni Thomsen som virkelig viste seg fram på kanten. Det ble også avgjørende, da VIF-kapteinen igjen kom seg fri og fikk lagt inn. Fra bakerste stolpe kom Tennebø på løp inne i boksen, og kunne bredside inn seiersmålet.

– Jeg ser at Janni kommer til å legge inn, og jeg rekker faktisk å tenke litt før den ballen når fram til meg. Jeg hadde mange alternativer for hvor jeg kunne sette den, og da jeg så den gå forbi keeper og inn i mål klikker det rett og slett litt for meg. Da klarer du ikke helt å tenke så mye, ut over at det er kjempedeilig og en ekstremt god følelse. Spesielt når det er mot Lillestrøm, sier målscoreren.

VIF-trener Nils Lexerød skryter av Tennebøs evne til å dukke opp til rett tid på rett sted, og sier at det er noe hun har vist gjennom hele sin karriere i Vålerenga.

– Det er absolutt ikke tilfeldig at det er nettopp hun som dukker opp og scorer. Vi har trent mye på det som skjer før den scoringen, og Ylin har gang på gang vist at hun er farlig på innløp fra bakerste stolpe. Hele tiden jeg har vært her har hun levert avgjørende og fine scoringer, forteller Lexerød til Dagsavisen.

2,5 år siden forrige gang

Begge fryktet en stund at ting ikke kom til å gå som normalt, da Vålerenga ikke har gått målløse av banen i en ligakamp hjemme på Intility siden november 2021. Det var før Lexerød ble ansatt, så av den grunn reddet Tennebø både Lexerøds superrekke og samtidig Vålerengas seiersrekke i starten av sesongen.

– Oi, det er såpass langt tilbake i tid ja. Det visste jeg ikke, men selvsagt er det viktig å holde på den. Vi kan ikke bryte den rekka nå, så derfor var det bra jeg fikk det målet, sier Tennebø og ler.

Det at Vålerenga alltid scorer på hjemmebane tror også VIF-duoen var en avgjørende faktor for at de fikk presset inn det avgjørende målet til slutt.

– Jeg synes vi viser sterk karakter i laget ved at vi fortsetter å spille og fortsetter å følger kampplanen, at vi ikke blir stresset for at vi ikke får uttelling. Det er hele tiden en nerve i kampen, da LSK er såpass gode at du ikke kan gi dem noe heller. Det så du da Tove (Enblom) måtte gjøre den god redning på skuddet de hadde i tverrliggeren på slutten. Jeg tror at spillerne opplever at de har en trygghet i at hvis vi bare holder på med det vi er gode, så vil det gi uttelling til slutt, forteller Lexerød.

RBK neste: – Ingen seriefinale

Ylin Tennebø er en av to spillere som faktisk startet den 0-1-kampen hjemme mot Stabæk i november 2021.

– Vi er et lag med ekstremt gode ferdigheter, så vi vet at målene vil komme om vi bare holder på. Vi øver masse på det, og har trua på det vi holder på med, så det ligger noe i det, sier midtbanespilleren.

Etter lagets sjuende strake seier er det nå seks poeng ned til Rosenborg, med en kamp mer spilt. Ned til Brann er det ni poeng, selv om de har to kamper mindre spilt. Onsdag venter Rosenborg, men verken Lexerød eller Tennebø vil høre noe snakk om en tidlig seriefinale.

– Du har et Brann som bare har tapt én kamp, og som har spilt færre kamper. Det gjør at ledelsen vår kanskje ser større ut enn den er, men det er fortsatt veldig lenge igjen av sesongen. Vi har bare spilt en fjerdedel av sesongen, så det er altfor tidlig å snakke om en seriefinale. Men vi er i en god flyt nå, så for oss er det bare å dundre på videre, sier Lexerød.

VIF-toget ruller videre, og fredag sikret Vålerenga seg sin sjuende strake seier i Toppserien etter seier over LSK Kvinner (Terje Pedersen/NTB)

– Vi er absolutt fornøyd med starten av sesongen, og jeg synes vi har et godt lag der alle vet sine roller i systemet. Likevel er det mye som kan skje, og vi skal inn i et tett kampprogram i høst, så vi kan ikke ta noe for gitt. Vi må bare stå på og telle opp til slutt, sier Tennebø som nå gleder seg til å legge beina høyt.

– Jeg vet ikke helt hvorfor vi spilte fredag kveld, men vi får en ekstra dag fri inn mot Rosenborg-kampen. Vi klarer ikke på det, så nå er det bare å legge beina høyt og se resten av Toppserie-runden i helga og resituere så godt vi kan, forteller Tennebø.

