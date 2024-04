Lyn ute av cupen etter rødt kort og ekstraomganger

Tromsdalen fikk frispark på 17 meters hold etter 117 minutters spill og hjemmelagets Marius Bustgaard Larsen gjorde seg klar. Han brukte kraft og ballen føk i mål via en spiller i muren. På overtid kom den tredje scoringen mot et Lyn-lag som da spilte med ti mann.

Dermed blir det ikke noe cupeventyr i 2024 heller for Lyn, 20 år etter at de var i finalen sist.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen fulgte prinsippet fra førsterundekampen mot Heming og byttet ut hele startelleveren fra forrige seriekamp.

Og forrige seriekamp var altså eventyrkampen 1–1 mot Vålerenga foran 25.000 tilskuere på Ullevaal stadion lørdag.

Ville ha revansje

Men denne gangen var det ikke et 4. divisjonslag de møtte, men motstanderen i fjorårets kvalifisering om opprykk til OBOS-ligaen. Og Tromsdalen vant det første oppgjøret på Nadderud, mens Lyn tok seg av returoppgjøret.

Så det lå revansje i lufta, men vi skulle altså få se kvaliteten i bredden i Lyns tropp på TUIL Arena som var rammet inn av høye snøkanter.

Men her levde de farlig. Hjemmelaget var uhyre nær ledelsen etter et kvarters spill da ballen gikk via keeper Viktor Engh opp i tverrliggeren og ned på streken der Adrian Berntsen fikk ryddet ballen unna.

Tromsdalens venstrekant Marius Bustgaard Larsen var en trussel og han kom også alene med keeper før hjemmelagets scoring kom.

Store Lyn-sjanser

En snau halvtime var spilt da nevnte Bustgaard Larsen dro opp en kontring på venstre og spilte ballen presist til Adrian Pedersen som sendte ballen i tomt mål.

De siste ti minuttene av omgangen skapte Lyn sine største sjanser. Ibba Laajab fikk stå helt fri nesten inne på 5-meteren, men headingen hans gikk rett på keeper. Og få minutter senere ble Adrian Berntsen spilt alene med keeper, men den duellen vant TUIL-keeper Marius Tollefsen.

Lyn kjørte på fra starten av 2. omgang, men Ibba Laajab var ikke venn med offsidelinja og ble avblåst plagsomt ofte. Håvard Meinseth satte opp en del innlegg fra sin høyrekant, men avslutningene manglet.

Redning på strek

Det er fullt mulig å argumentere for at Lyn ble snytt for et straffespark i denne perioden, fra avstand så det ut som en klar felling, men dommeren sto nærmere.

Enda nærmere var TUIL til å doble ledelsen etter en drøy times spill. Larsen var igjen sentral, ballen gikk forbi keeper, men ble reddet på streken på mirakuløst vis, mens returen ble satt utenfor åpent mål.

23 minutter før slutt gjorde Lyn et trippelbytte og fikk inn tre av spillerne med mulige hørselsskader etter Ullevaal-opplevelsen.

Utligning og rødt kort

Lyn kjørte kampen og den fortjente utligningen kom seks minutter før full tid. Ballen ble liggende i feltet etter en corner og det oppfattet Jacob Hanstad raskest og sendte ballen i mål og nytt håp om avansement.

Tre minutter på overtid kom innbytter Anders Bjørntvedt Olsen fri på høyrekanten og kunne avgjort kampen, men TUIL-keeperen leverte en beinparade.

Fem minutter på overtid kom Tromsdalen på en overgang, Jonas Skulstad taklet som bakerste mann og det endte med rødt kort. Dermed måtte Lyn spille med ti mann i ekstraomgangene.

Lang kveld i nord

Jan Halvor Halvorsen la en strategi for hvordan den ekstra halvtimen skulle håndteres. Det var lite synlig at hjemmelaget hadde en mann i overtall.

Et håpløst utspill fra TUIL-keeperen skapte første ekstraomgangs største sjanse da han spilte den rett til Anders Bjørntvedt Olsen, men avslutningen var for svak.

Samme mann ble frispilt i andre ekstraomgang, men da bommet han på ballen!

Så kom Tromsdalens tidligere omtalte frispark og dessuten den siste scoringen på en kontring to minutter på overtid av siste ekstraomgang.

Lyns neste oppgjør er seriekamp mot Ranheim på Nadderud stadion søndag.

PS. Det er 20 år siden sist Lyn var i en cupfinale. I 2004 ble det 1–4 tap for Brann.

---

FAKTA

NM menn, 2. runde onsdag:

Tromsdalen – Lyn 3–1 eeo. (1-0, 1-1)

TUIL Arena: 421 tilskuere.

Mål: 1–0 Adrian Pedersen (29), 1–1 Jacob Hanstad (84), 2–1 Marius Bustgaard Larsen (117), 3–1 Kent Malic Swaleh (120).

Dommer: Kristian Kristiansen, Bakkeby IL.

Gule kort: Einar Ness, Peder Meen Johansen, TUIL, Malvin Ingebrigtsen, Julius Skaug, Jacob Hanstad, Lyn.

Rødt kort: Jonas Skulstad, Lyn.

Lyn: Viktor Engh – Håvard Meinseth, Malvin Ingebrigtsen, Jonas Skulstad, Christopher Linquist (Herman Solberg Nilsen fra 67) – Adrian Berntsen (Henrik Loholt Kristiansen fra 67), Julius Skaug (Tobias Myhre fra 90), Salim Laghzaoui – Jacob Hanstad, Ibba Laajab (Mathias Johansen fra 97), Brage Hylen (Anders Bjørntvedt Olsen fra 67)

---

