Vålerenga-rekruttene i to forskjellige utgaver – gjorde fem bytter i pausen

Det ble spill fra start for Christian Borchgrevink, Magnus Bech Riisnæs, Ola Kamara og Jones El-Abdellaoui. Alle startet fra benken i A-lagskampen mot Stabæk, men spilte bare den første omgangen i dag. Og med Aleksander Kjelsen i midtforsvaret ble det en god sentralrekke fra start. De ferske karene, Nathan Fasika og Obasi Onyebuchi, startet også. Det samme gjorde Jakob Granli, som i cupoppgjøret forrige uke debuterte for A-laget.

Ola Kamara brant en kjempesjanse like før pause, og etter sidebyttet ble det gjort fem planlagte bytter. Da mønstret Vålerenga en mye yngre og urutinert ellever som måtte gi tapt etter to dødballmål.

Byttet seg svakere

Stjørdals Blink er blant opprykksfavorittene og de tok tidlig initiativet på Intility. Etter ti minutter gikk et frispark i tverrligger, ellers angrep de mye nedover siden til Borchgrevink. Men den største sjansen i førsteomgang falt til Vålerenga-rekruttene. Ola Kamara traff ballen litt for godt da han møtte et korridorfrispark fra Borchgrevink.

Det ble også det siste den tidligere landslagsspissen gjorde i denne kampen. Sammen med Borchgrevink, Riisnæs, El-Abdellaoui og Fasika, ble han sittende igjen i garderoben etter førsteomgangen. Inn kom en rekke unggutter, som er sultne, men man kan nok si at Vålerenga byttet seg noe svakere. Det tok ikke lang tid før Stjørdals Blink tok ledelsen. Tage Haukeberg nikket umarkert inn fra et hjørnespark. Og fem minutter senere doblet gjestene på et nytt hjørnespark.

God trening for Strand-Kolbjørnsen

Lorent Apold-Aasen hadde en fin sjanse til å score tidlig, men etter 0-2 var det lenge mellom Vålerenga-angrepene. Utover i kampen nærmet det seg heller en større ledelse for gjestene. Sånn sett ble det god trening for Storm Strand-Kolbjørnsen i VIF-buret. Han fikk notert noen gode redninger, særlig to reaksjonsredninger fra kort hold var det klasse over.

Neste oppgave for Vålerenga-rekruttene er borte mot Strømmen. Det er på søndag, dagen etter Lyn-Vålerenga på Ullevaal stadion.

---

Kampfakta

2. divisjon avdeling 2, runde 2 mandag

Vålerenga 2 - Stjørdals Blink 0-2 (0-0)

Intility Arena, 141 tilskuere

Dommer: Hussein Al-Kharasani, Våg FK

Mål: 0-1 Tage Haukeberg (51.), 0-2 Jørgen Havig (56.)

Gule kort: Brage Eie, Vålerenga 2. Oskar Stølan, Tage Haukeberg, Andreas Fossli, Stjørdals Blink.

Vålerenga 2:

Storm Strand-Kolbjørnsen - Christian Borchgrevink (Maxwell Kerdoe fra 46.), Aleksander Kjelsen, Jakob Granli, Nathan Fasika (Mateo Fisher fra 46.) - Magnus Bech Riisnæs (Adrian Kurd Rønning fra 46.), Brage Birkelund Eie, Stian Thorstensen - Obasi Onyebuchi, Ola Kamara (Lorents Apold-Aasen fra 46.), Jones El-Abdellaoui (Taha Usman fra 46.)

---

