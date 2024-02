Frustrerte VIF-trenere etter at overganger drar ut: – Må snart se på andre spillere

VALLHALL (Dagsavisen): Etter å ha spilt mye åtte mot åtte på trening i det siste, erkjenner VIF-trener Petter Myhre at de fikk litt temposjokk i 3-1-tapet for Fredrikstad fredag.

– Bortsett fra i treningskampene har vi ikke spilt mye 11 mot 11. Det er en utfordring for oss, da vi ikke klarer å fremprovosere kampsituasjon i treningshverdagen. Spesielt ikke banestørrelsen. På liten bane er det litt andre regler som gjelder. Så fort du har gått av en spiller, er du i en scoringssituasjon, så det blir veldig annerledes. Vi må også stå mer opp i duellspillet og gjøre drittjobben, forteller Myhre til Dagsavisen og fortsetter:

– Det er ofte en mental greie, og går ikke på om du faktisk er sterk nok eller tøff nok, men heller på at motstanderlaget hele tiden er i forkant. FFK var mer på fra start, og har en lignende type spillestil som Raufoss. Det er i stor grad den hverdagen vi møter, så den fighten må vi ta langt bedre, sier han.

Skuffet over duellspillet

Mot Fredrikstad kom det første baklengsmålet etter allerede fire minutter, da Vålerenga først tapte en duell bak i feltet på corner. Da ballen så ble headet inn igjen i boksen tapte Vålerenga nok en duell i boksen, som førte til scoring. Noen minutter senere kom 2-0 etter en personlig feil av Vegar Eggen Hedenstad, før VIF også rotet det til for seg selv ved Morten Bjørlos 3-0-scoring like etter timen.

– Vi starter bra i fire minutter, men da vi får det baklengsmålet faller vi sammen. Da blir vi ikke oss selv igjen før det er en halvtime av kampen. Vi viser en mangel på duellkraft, og det som må ligge i bunn. FFK vant alt av dueller og andreballer, og når de presset høyt klarte vi ikke å komme oss inn bak dem. Vi spilte i stedet på oss brudd, som gjorde at de fikk energi, og momentum som vi ikke kom oss ut av, sier VIF-treneren.

Vålerenga hevet seg litt etter pause, og spesielt Filip Thorvaldsen var frisk etter at han kom inn mot slutten av kampen. Petter Strand fikk pirket inn dagens VIF-mål etter en corner, men Vålerenga var egentlig aldri i nærheten av et comeback.

– Den andre omgangen er bedre. Da varierer vi mer, og skaper flere sjanser. Filip har et veldig godt innhopp og er veldig uforutsigbar. Bare han får orden på knærne sine han, blir han en morsom spiller å følge med på. Vi ser mer ut som vi ønsker siste halvtimen, og det er blant annet hans fortjeneste.

Manglende overganger frustrerer

Etter at VIF kom hjem til Norge da oppholdet på Tenerife var over, har laget spilt tre treningskamper. Det har endt med 2-1-seier over Raufoss, i tillegg til tap 2-1 for Strømsgodset og i dag 3-1-tap for Fredrikstad. Mandag bærer det på ny av sted til varmere strøk, og da har Vålerenga mye å jobbe med.

– Spill på stor bane, 11 mot 11, blir det viktigste. Vi må få satt strukturen i laget både offensivt og defensivt, og kommer til å jobbe mye med den siste tredjedelen. Vi må bli farligere, og få flere løp inn i boksen. Nå håper vi å skru til enda litt mer i oppkjøringen, forteller Myhre.

Han har fortsatt et håp om å få med seg 1-2 nye spillere på flyet ned, men erkjenner at spillerlogistikken er frustrerende.

– Det er ikke noe som er klart så vidt jeg vet. Vi krysser fortsatt fingrene, og det har vi gjort i flere uker allerede, så det er snart så vi må finne på noe annet, sier Myhre og fortsetter:

– Hvis vi ikke snart får noe svar eller en avklaring må vi se etter andre spillere, og da må vi på nestemann på lista. Så er det også sånn at det jo selvsagt er en grunn til at vi har blinket ut de spillerne vi veldig gjerne må ha, og da må vi også stå i det og jobbe med å lande den spilleren. Når det drar ut er det en prøvelse, og til slutt går det et skille på der vi må si at nå er det så tett opp til seriestart at vi må gjøre noe. Det er jo klart at det går utover treningshverdagen, da vi må ha topp, topp Obosliga-standard på treninger for å levere det samme i kamp. Derfor må vi selvsagt ha inn folk, og jobber med det kontinuerlig.

– Vi hadde et håp om å lande et par spillere denne uka her, og det er fortsatt mulig. Klarer vi det er vi godt fornøyd, og på Marbella får vi også prøvd ut de to prøvespillerne vi har med og får sjekket ut om de holder den kvaliteten vi håper og tror de gjør. Plutselig kan ting se annerledes ut etter Marbella-oppholdet, avslutter Petter Myhre.

