Ingen nye spillere inn før FFK-kampen: – Håper å signere noen i helga

VALLHALL (Dagsavisen): Vålerenga la torsdag siste finpuss før treningskampen inne i Vallhall mot Fredrikstad fredag. Totalt var det 20 spillere i sving, som gjorde at laget klarte å spille åtte mot åtte, og selv om det også er et par forfall inn mot FFK-kampen, ser det lysere ut på skadefronten også nå for VIF.

– Det er lite nytt å melde, annet enn at folk begynner å komme tilbake i trening. Vi har et håp om at alle, med unntak av Jacob Dicko Eng og Omar Bully skal være med på Marbella, og også for Bully ser det lysere ut. Han er imidlertid ikke klar for å spille fotball helt enda, så derfor blir han ikke med ned, forteller VIF-trener Petter Myhre.

Flere forfall også mot FFK

Torsdag var ikke Elias Hagen og Aleksander Hammer Kjelsen med på trening, mens både Christian Borchgrevink, Henrik Bjørdal og Stian Sjøvold Thorstensen var tilbake på feltet.

– Vi regner med at de kan trene for fullt når vi kommer til Marbella, men med Christian og Stian tar vi ingen sjanser mot Fredrikstad, så de er ikke med. Vi har et håp om at Henrik kan spille, da han har hatt stor fremgang i løpet av uken og var med igjen i dag. Elias har vært syk, mens Kjelsen sliter med ei tå, men vi håper også de to kan være med mot FFK, forteller Myhre.

Det blir med andre langt fra full tropp til siste kamp i Norge før avreise Spania, der de allerede onsdag møter RBK. Noe som skaper litt hodebry for Vålerengas støtteapparat.

– Vi er litt for få folk i morra også, og det er jo litt synd med tanke på kampen mot Rosenborg som kommer allerede på onsdag. Det gjør at vi egentlig hadde ambisjoner om å bytte mange spillere i morgendagens kamp, men det får vi nå ikke anledning til, sier Myhre.

Christian Borchgrevink er tilbake i full trening, men står over kampen mot Fredrikstad fredag. (Pål Karstensen)

Må ta belastningsgrep

VIF-treneren forklarer at de så langt ikke har vært nødt til å endre noe i selve treningsarbeidet, og i hva de trener på, men selvsagt at de ikke har fått trent på de samme tingene på stor bane.

– Utfordringen er at vi ikke får trent på de tingene vi ønsker i 11 mot 11 på en stor bane, slik at det da i kampsituasjon blir større avstander enn vi er vant til fra trening. Det betyr at vi egentlig ikke får noen svar på trening, men alle svarene i kamp. Dermed blir det en treningskamp i ordets rette forstand, sier Myhre og fortsetter:

– Det som er litt ekstra utfordrende er at det kan bli for stor belastning på noen av spillerne, og når flere må spille 90 minutter så tidlig får det konsekvenser får det vi kan trene på inn mot kampene også. For mange av spillerne vi egentlig har tenkt at skal spille 45 minutter, har vi måttet justere belastningen i treningshverdagen. På sikt er det selvsagt ikke gunstig, men vi får håpe ting ser annerledes ut i Marbella.

Heller ikke torsdag var Vålerenga nok spillere på trening til å spille 11 mot 11, men det har klubben et håp om å få tatt igjen under oppholdet på Marbella (Pål Karstensen)

Med de to nye prøvespillerne fra Sør-Afrika, i tillegg til ett eller to nye ansikter og spillere tilbake fra skade, skal VIF prøve å få tatt igjen de øktene på stor bane de så langt ikke har fått gjennomført.

– Hvis du holder på sånn vi har gjort over lang tid kan det gå utover det fysiske grunnlaget vi skal legge for resten av sesongen, men vi håper at totalpakka for de som spiller mye gjør at de får det fysiske i orden. Den største utfordringen er jo for de som har vært skadet, og de som ikke har kommet til klubben enda. De må vi få spilt sammen, og på Marbella må vi bruke tiden godt mellom de to kampene til å få øvd 11 mot 11 på en stor bane, forteller Myhre.

Nye spillere først til helga

VIF-treneren sier at det ikke er noe nytt rundt budene klubben har inne på spillerne de håper å ha med seg til Marbella. Dermed blir det bare Mees Rijks som får sin VIF-debut mot Fredrikstad.

– Det er ingen andre utenfra som kommer til å være med oss på den kampen nei, så Mees spiller fra start. Det gjør også at vi dytter Jones ut på kanten, forteller Myhre.

Han har imidlertid likevel fortsatt håp om å få landet overganger i løpet av helga.

– Vi håper å få med oss flere spillere på flyet ned til Marbella, og det jobber vi ufortrødent på med videre. Som sagt er det ikke opp til oss slik situasjonen er nå, da vi har gjort det vi kan innenfor de rammene vi har muligheten til. Så får vi se om det materialiserer seg, sier Myhre som opplyser at spillerne de jakter nå er en blanding av både offensive og defensive spillere.

