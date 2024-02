Venter både prøvespillere og nye spillere inn før Marbella: – Jobber hver time i døgnet

VALLHALL (Dagsavisen): Mees Rijks deltok tirsdag på sin første VIF-trening etter at han mandag gjennomgikk den medisinske testen og ble årets første nykommer inn portene på Valle. Det var naturlig nok en gledens dag også for trener Geir Bakke.

– Etter at mange har forlatt klubben, må vi sette kryss i taket for at vi også har fått noen nye inn. Det er vitkig for oss å fylle opp på treningsfeltet for å ha muligheten for å sparre best mulig og heve kvaliteten på treningshverdagen. Så nå må vi bare jobbe godt de neste dagene og ukene og få inn enda flere, sier Bakke til Dagsavisen.

Mees Rijks var et eneste stort smil da han trente med sine nye lagkamerater for første gang tirsdag. (Pål Karstensen)

– Jobber hver time i døgnet

Hovedtreneren sier at de fortsatt skal ha inn flere offensive spillere, men ikke nødvendigvis jakter en ny toppspiss.

– Vi er såpass heldige som har spillere som kan løse flere forskjellige roller i laget, og det gir oss litt fleksibilitet. Derfor er det viktigere å se etter kvalitet enn at vi må ha noen inn i den eller den rollen. Vi må ha inn flere spillere med litt mer erfaring inn i gruppa, slik at vi får gode nok treningshverdager og vi kan sparre hverandre godt nok for å bli slagkraftige i en konkurransesituasjon. Det jobber vi med hver eneste time i døgnet nå sier Bakke og fortsetter:

– Alle er på allerten, og alle jobber med å se på og lete etter spillere. Det er en jungel det her, og det dukker opp mange navn, men for oss gjelder det å ikke ta noen forhastede beslutninger. Nå gjelder det å treffe på personlighet, alderssammensetting i gruppa og selvsagt kvalitet, forteller Bakke.

Får med seg prøvespillere

VIF-treneren sier at de håper å få signert 1-2 nye spillere i løpet av uka, men også at de kommer til å ha med seg et par prøvespillere til Marbella ved siden av.

– Vi kommer til å ha med oss noen vi skal få sett på der nede som vil være med oss under hele oppholdet. De gangene muligetene byr seg for å ta inn spillere på prøve, for å se om det er en match, er det viktig at vi gjør det. Noen ganger har du ikke muligheten til det, og i Rijks tilfelle hadde vi ikke muligheten til å hente han inn på prøvespill. Da må du gjøre en mer nøysommelig jobb i forkant, for det å få inn spillere på prøve slik at du kan gjøre vurderinger på feltet er viktig. Spesielt hvis de kommer langveisfra, sier Bakke og fortsetter:

– Vi håper å få signert en spiller eller to i løpet av uka, men det er ofte litt dragkamp i sånne settinger. Derfor er det ofte enklere med de vi kan ha med oss, der ting er lagt mer tilrette i forkant. Hvis alle parter er fornøyde, og både spillerne og vi synes det fungerer er det bare å trykke på knappen, sier han.

Han ønsker ikke å si så mye mer om Vålerengas nye prøvespillere, annet enn at det er spillere som klubben har speidet på tidligere.

– Det kan være mulig at Jokke har tatt med seg noen spillere fra diverse speiderreiser han har vært på ja, avslutter Bakke og ler.

