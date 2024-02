Mister ikke nattesøvnen om rekruttlaget rykker ned: – 3. divisjon er god nok

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerengas rekruttlag i PostNord-ligaen har de siste årene kjempet mot nedrykk, men blitt forsterket såpass på høsten at de har klart å bli værende i divisjonen. Det har vært et prioritert område, selv om det også har gått utover kvaliteten på førstelagstreningene.

Forrige sesong slapp Vålerengas rekruttlag inn flest mål, og hadde dårligst målforskjell grunnet flere 5-0-tap, 1-8 for Egersund og 11-0-tap borte for Arendal, men berget seg fordi de fikk flere A-lagsspillere på høsten for skrape sammen nok poeng. Det sistnevnte kommer neppe til å bli situasjonen i år.

– Jo yngre A-stall du har og jo yngre juniorstall du har, desto mindre er sjansen du har til å ha et lag i PostNord-ligaen over tid. Hvis de yngste spillerne fra A-laget skal spille 2. divisjon med spillere som er like gamle som dem eller yngre har du ingen sjanse til å berge det laget. Så god er ligaen nå, sier Vålerenga-trener Petter Myhre og fortsetter:

– Velger man å ha en ung juniorstall, vil det utgjøre store deler av rekruttlaget sammen med de yngste på A-laget og de som trenger spilletid. Når du da spiller mot gode fotballspillere i et aldersspenn fra 18-32 år, skal det veldig mye til for at de unge gutta skal matche det nivået sammen over en hel sesong.

– Klubben må bestemme seg

VIF-trener Petter Myhre er ukens gjest i podkasten «Trikkeligaen», og der redegjorde han for sitt syn rundt rekruttstallen som har blitt stadig yngre.

– Når Vålerenga henter opp seks spillere på A-laget som hadde vært førsteårsjuniorer i fjor, vil det naturligvis bety noe for de som er igjen. Den gruppa vil bli redusert kvalitetsmessig, og tar du opp seks førsteårsjuniorer er det helt sikkert både andreårsjuniorer og tredjeårsjuniorer som tenker at hvis de tar opp spillere som er yngre enn meg er sjansen min for å komme opp i A-stallen lik null. Det kan gjøre at de velger å gå til andre klubber, som igjen gjør juniorlaget enda yngre, sier Myhre og fortsetter:

– Alle tingene man gjør får konsekvenser, og de tingene må man tenke gjennom. Jeg mener at det er noe klubben må bestemme seg for. Selvfølgelig må vi som trenere på de ulike nivåene si vår mening, men klubben må selv finne ut hvordan alderssammensetningen på et juniorlag skal være for at vi skal få frem best mulig fotballspillere gjennom akademiet, forteller Myhre.

Treningshverdag kontra matching

Han sier det er plusser og minuser med å ha et rekruttlag i PostNord-ligaen, men mener minusene er større enn de positive effektene.

– Plussene med å ha et lag i 2. divisjon er at de fra A-stallen som trenger det og de beste fra juniorlaget får ekstremt god matching. I tillegg slipper du i stor grad å leie ut spillere. Minuset er at vi noen ganger må nedpioritere treninger for A-laget inn mot neste helgs kamp ved at du tar ut spillere som skal spille rekruttkampene fra treningshverdagen, sier Myhre.

Han forklarer:

– La oss si at A-laget spiller kamp søndag, og at rekruttlaget spiller mandag. Da går mandagen for de som har spilt med til restituering, mens resten får en god treningsøkt. Etter kamp på søndag kan du også kjøre noen ekstraøkter slik at alle kommer i samme treningssyklus. Det gjør at alle har fri tirsdag, før de er klare for å kjøre hardt igjen fra onsdag. Da får vi onsdag og torsdag med meget høy kvalitet, før man tar det litt ned igjen fredag og lørdag inn mot kamp søndag, forklarer Myhre og fortsetter:

– Hvis man bruker sju mann på rekruttkampen den mandagen, betyr det at man har tre-fire mann igjen på A-laget som ikke spilte søndagen og som heller ikke får en ordentlig trening mandag. De som da spilte for rekruttlaget mandag, må restituere på tirsdagen da de andre har fri. Siden kroppen er mest sliten to dager etter kamp, kan da ikke de spillerne som har spilt for rekruttlaget være med på den økta der vi har tenkt å kline til på onsdag. Det betyr at det blir bare torsdagen man får en kvalitetsøkt den uka. Det igjen kan få konsekvenser for A-lagets prestasjoner den kommende søndagen, sier Myhre.

Ikke bekymret for nedrykk

Derfor kommer Vålerenga fremover til å prioritere treningshverdagen på A-laget, over det å ha et rekruttlag i PostNord-ligaen.

– De fleste klubbene jeg har snakket med og har vært i, mener 3. divisjon er en god nok arena for de yngste juniorspillerne og A-lagsspillerne som er tilbake fra skade og må få minutter i beina. Men da må man ha utlånsordninger som fungerer. Slik at de spillerne som er for gode til å spille i 3. divisjon, må leies ut hvis de ikke får nok tid på A-laget. Med den nasjonale utlånsordningen som er i Norge nå har man lagt til rette for det. Vi kan leie ut en ung landslagsspiller hos oss til en klubb, og hvis han ikke får nok spilletid der kan vi hente han hjem på dagen og låne han ut til en ny klubb, forteller VIF-treneren og fortsetter:

– Hvis vedkommende får spille mye kan spilleren selvsagt bli værende, men om vi får en tre-frire skader i hans posisjon kan vi også hente han tilbake kjapt. Utlånsordningen er tilrettelagt for at de beste unge spillerne skal få mest mulig spilletid på best mulig nivå. Så lenge man har et ungt juniorlag, som vi beviselig har, og vi er flinke til å låne ut spillere når de ikke får god nok matching, er jeg ikke redd for å ha et rekruttlag i 3. divisjon, avslutter han.

