Setter pris på meldingene fra fansen: – Føler meg veldig velkommen

VALLHALL (Dagsavisen): Ordspillene har sittet løst hos Vålerenga-fansen allerede mange dager før Mees Rijks ble bekreftet som ny Vålerenga-spiller på mandag. 20-åringen forteller at han også har fått det med seg, da VIF-fansen selv også har sendt han en god del meldinger.

– Jeg har fått veldig mange meldinger på min Instagram fra Vålerenga-fansen fra lenge før jeg signerte for klubben, og det gjør at jeg føler meg veldig velkommen allerede. Det har vært veldig kjekt å se hvor mye de gleder seg til at jeg skal spille her for dem, og det er noe jeg setter veldig pris på. Jeg kan ikke vente på å komme i gang og vise meg fram for dem, sier Rijks til Dagsavisen.

Les flere saker om Vålerenga her

Stort å få Eredivisie-debuten

Tirsdag gjennomførte han sin første treningsøkt med sine nye lagkamerater, og viste prov på både en god skuddfot og gode spissbevegelser.

– Jeg ser på meg selv som en spiss som er flink til å gå på gode løp i boksen, og en målfarlig spiller som kan score på mange forskjellige måter og fra forskjellige posisjoner i motstanderens 16-meter. Jeg kan hjelpe laget med å sette et høyt press og gjenvinne ballen høyt i banen, og jobber hardt for mine lagkamerater. Som alle spisser liker jeg selvsagt å score mål, men også sette opp lagkompiser og bringe energi inn i laget, forteller Rijks om seg selv.

20-åringen har tilbragt omtrent hele livet i Utrecht, som han kom til som 12-åring. Siden har han gått gradene i klubben, før han 13. mars 2022 fikk debuten i Eredivisie mot PSV.

– Det har vært en veldig kjekk reise i Utrecht, både på godt og vondt. Man lærer av begge deler, så jeg må takke Utrecht for alt de har gjort for meg. Samtidig er jeg veldig takknemlig for at jeg nå kunne ta det store steget det er for meg å flytte til Oslo og komme hit til Vålerenga, forteller Rijks og fortsetter:

– Det å få Eredivisie-debuten min mot en så stor klubb som PSV var veldig kult. Jeg har mange drømmer og håp for min karriere, men akkurat da følte jeg at jeg fikk oppfyllt en drøm om å debutere for klubben jeg har vært i hele livet. Det var en utrolig dag, sier VIFs nye spiss.

Les også: Vålerenga får med seg to sør-afrikanere på prøvespill i Marbella (+)

Uenig med Utrecht om spilletid

Etter de åtte minuttene han fikk i debuten, ble det ikke flere minutter i den nederlandske toppdivisjonen.

– Det var selvsagt et hardt slag for meg at jeg ikke fikk noen flere sjanser etter debuten min. I årene etter har jeg spilt mange kamper og scoret mål for Jong Utrecht i divisjonen under, og det var kjekt det også. Der fikk jeg masse spilletid, og fikk vist meg fram, og uten det hadde jeg ikke stått her i dag. Så jeg er takknemlig for det, selv om jeg selvsagt skulle ønsket meg mer spilletid i Æresdivisjonen, sier han.

På sine hjemmesider skriver Utrecht at Rijks ikke var helt klar for å ta det siste steget opp på A-laget.

– Jeg så at Utrecht skrev at jeg ikke var klar for flere minutter, og at de ikke mente jeg hadde det siste som trengtes. Det må jeg bare si at jeg ikke er enig i, men for meg er det et tilbakelagt kapittel. Nå er jeg Vålerenga-spiller, og skal gjøre det jeg kan for klubben her, så får Utrecht mene hva de vil, forteller han.

Les også: Venter både prøvespillere og nye spillere inn: – Jobber hver time i døgnet (+)

Til VIF på «billigsalg»

For Vålerengas del var det bra at klubb og spiller ikke var enig om veien videre, for det gjorde både at VIF kunne få sin nye spiller, men også at avtalen ble langt billigere siden Rijks var på utgående kontrakt.

– Jeg tror ikke dette er noen spesielt dyr løsning for klubben nei, og vi måtte neppe sprenge noen banker for å få til denne signeringen. Spilleren selv følte at det var viktig å røre på seg og finne seg et nytt miljø, og da klarte vi å komme på banen der. Jeg har skjønt det sånn at det var en fornuftig løsning, både for oss som klubb og for spilleren, sier VIF-trener Geir Bakke.

Han sier at de har gått gjennom utallige analyser av Rijks, og sett han spille live, som gjorde at de valgte å gå for nederlenderen.

– Han har mange spennende kvaliteter, og vi har likt det vi har sett av han, og så har han selvfølgelig ting han også må forbedre seg på. Han er fortsatt ung, men vi synes han er god som oppspillspunkt og link-spiller. Han er bevegelig, jobber hardt, og stuper inn i de riktige rommene til riktig tidspunkt foran mål. Utgangspunktet for at Mees skal bli bra er veldig godt, og da jobber vi ut fra det, forteller Bakke.

Les også: Jones El-Abdellaoui begeistra VIF-publikummet: – Jeg vet hvordan Klanen er (+)

Opprykk det viktigste

For alle i Vålerenga er opprykk selvsagt prioritet nummer én, og det er også det Rijks ønsker å oppnå.

– Opprykk er det viktigste. I tillegg synes jeg det er viktig å ha det gøy og kose seg med det du gjør, for da blir alt lettere. Så det viktigste for meg nå fremover blir å bli kjent med mine nye lagkamerater, trene hardt og bli kjent både med fotballen her og min nye hjemby. Selvfølgelig ønsker jeg å hjelpe laget med mål og målgivende, men det aller viktigste er at vi sikrer opprykket, så får vi tenke på individuelle mål og alle de tingene der som en konsekvens av at vi spiller godt nok til å rykke opp, forteller 20-åringen etter sin første trening i kongeblått.

– Jeg må være ærlig å si at jeg ikke visste så veldig mye om verken klubben eller Norge før klubben viste interesse for meg. Men etter hvert som forhandlingene har pågått og jeg har lært meg mer om både klubben og Oslo har jeg bare fått vite positive ting. Det gjorde at jeg hadde veldig lyst til å komme hit, og nå gleder jeg meg voldsomt til å komme ordentlig i gang, avslutter VIFs nye spiss Mees Rijks.

Første mulighet for å se Rijks i aksjon blir i treningskampen fredag mot FFK

Les også: Kurd Rønning vil skyte VIF tilbake i eliten: – Jeg føler jeg er klar (+)